«Новые люди» разработают 100 законов для развития России

Партия «Новые люди» начала формировать 25 партийных комитетов. Их работа охватит все ключевые сферы жизни страны: от промышленности и инноваций до спорта и защиты животных. Задача каждого комитета — разработка не менее четырех законодательных инициатив для внесения в Государственную думу уже через год, говорится в пресс-релизе политической силы, поступившем 1 сентября в «Известия».

Будет не только вестись разработка новых законов, но и предлагаться отмена действующих — противоречащих интересам людей и здравому смыслу. «Некоторые комитеты уже начали свою работу, другие находятся еще в стадии формирования», — отметил руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков.

По его словам, партия стремится прийти в Госдуму через год с конкретными предложениями по развитию России в целом и регионов, поэтому начала работать над этими вопросами заблаговременно. Политическая сила планирует создать сто законов для развития страны.

Каждый документ тщательно проработают, некоторые законопроекты «Новых людей» уже проходят независимые экспертизы и тестируются на фокус-группах.

Так, комитет по инновациям разрабатывает новые решения по защите технологического предпринимательства в России, а также по участию граждан в местном самоуравлении.

«В Москве давно и эффективно работает онлайн-платформа «Активный гражданин», на которой зарегистрировано свыше 4,6 млн человек», — уточнил Даванков. В регионах пытаются создать что-то похожее, но пока не получается, отметил он.

«С помощью федерального закона можно сделать такую платформу унифицированной и закрепить ее действие в каждом регионе России. У Москвы не должно быть преимуществ перед Новосибирском, Рязанью, Калугой, Костромой», — объяснил политик.

Комитет по защите прав людей с ограниченными возможностями обратил внимание на несправедливую норму. У работающих инвалидов могут понизить или забрать группу инвалидности. Партия «Новые люди» готовится к устранению этого казуса.

Как отметил Даванков, в стране около 12 млн граждан с инвалидностью, их желание работать должно приветствоваться, но вместо этого у них отбивают мотивацию. «Кроме того, необходимо вернуть льготы для работодателей, которые берут инвалидов на работу. Раньше эта льгота была, но потом ее отменили», — пояснил политик.

Он уточнил, что комитет «Новых людей» по защите животных хочет перекрыть лазейки для владельцев контактных зоопарков.

В состав партийных комитетов войдут как известные эксперты, так и амбициозные молодые специалисты в своей области. Предполагается максимальная прозрачность в работе над новыми законопроектами, публикация их текстов на сайте партии и в ее социальных сетях. Уже проводятся круглые столы и открытые общественные слушания по злободневным темам.

18 августа в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева и кандидатов «Новых людей» на предстоящих региональных выборах.