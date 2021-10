Новые люди: Хромых сенсационно обыграла Щербакову на турнире в Будапеште • 17 • Аналитика © Екатерина Чеснок Пока в Москве на Охотном ряду только начали проходить первые заседания Государственной думы нового созыва, в Будапеште под окнами величественного здания парламента российские фигуристки уже диктовали всему миру свои законы. © РИА Новости / Сергей Пивоваров Города мира. Будапешт В эти выходные, 16 и 17 октября, в столице Венгрии на турнире Budapest Trophy 2021 от России в соревнованиях женщин-одиночниц выступили Софья Самодурова, Анна Щербакова и представитель партии "Новые люди Этери Тутберидзе" — дебютантка взрослого сезона Майя Хромых. © Екатерина Чеснок Софья Самодурова, Анна Щербакова, Майя Хромых / РИА Новости / Александр Вильф В субботу после прокатов коротких программ в зале ледовых заседаний Vasas Jegcentrum сформировалась тройка лидеров, предсказуемо состоящая исключительно из россиянок. Третий результат дня показала Софья Самодурова (67,15), второй стала Майя Хромых (72,82), на первом предварительном месте оказалась Анна Щербакова. Правда, выступление действующей чемпионки мира в короткой программе было оценено довольно скромно: "всего лишь" 74,76 балла. Что более чем на шесть баллов меньше результата, который Анна получила в марте этого года на мировом первенстве в Стокгольме. Притом что в Будапеште Щербакова откаталась без видимых ошибок — судьи, наверное, под лупой разглядели в ее каскаде недокрут и с каким-то подозрительным остервенением сильно заминусовали весь прыжковый элемент. История с гимнастками Авериными повторится теперь и с российскими фигуристками? Ничего, кроме как стучать коньками по трибуне венгерского ледового парламента в знак протеста (как когда-то это делал Хрущев на заседании ООН, тоже, кстати, негодуя по поводу "венгерского вопроса"), Щербаковой в ответ на обидные оценки больше не оставалось. Но Анна от такого вспыльчивого поступка все-таки воздержалась, решив доказать судейской бригаде ее неправоту уже в воскресной произвольной программе. В отличие от своего тренера Даниила Глейхенгауза, который не стал откладывать на завтра протестные движения и запретил своим подопечным — Хромых и Щербаковой — после коротких программ общаться с прессой, видимо, таким образом выражая свое негодование по поводу оценок судей. И в тот момент, когда Самодурова, Хромых и Щербакова уже стали покидать фигурнокатательный парламент, неожиданно поступило официальное обращение из монаршего дома от самой Императрицы Елизаветы Туктамышевой. В котором, помимо поздравлений в адрес россиянок и пожелания им удачно откатать свои произвольные программы, также присутствовало напоминание о том, что результат Императрицы в короткой программе на турнире недельной давности в Финляндии (81,53 балла) до сих пор в этом году никем не превзойден и является лучшим в текущем сезоне. Стоит ли говорить, что после этого императорского послания дверь в здании ледового парламента в Будапеште захлопывалась за покидающими ее фигуристками с особым неистовством. Софья Самодурова: улыбка вместо слез © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа Сегодня выступления трех россиянок завершали соревнования одиночниц в произвольных программах на Budapest Trophy 2021. И первой из наших на лед вышла Софья Самодурова. Чемпионка Европы 2019 года даже на таком скромном по составу участниц будапештском турнире вряд ли могла серьезно рассчитывать на победу, учитывая, что сразу после нее выступали представительницы фракции "Четверные прыжки России" из партии Тутберидзе — Хромых и Щербакова. Все, что нужно было в этой ситуации Самодуровой, — это откататься стабильно и без ошибок, постаравшись при этом еще и не заплакать, так как в последнее время ее фантастической красоты глаза частенько оказывались на мокром месте, причем независимо от того, хорошо она выступила или нет. Плакать действительно было не совсем уместно, так как Софья в произвольной программе предстала в образе неукротимой воительницы Мулан из одноименного мультфильма. Но в целом ее будапештский воскресный прокат, к сожалению, прошел далеко не на боевом, а на уже довольно привычном для Самодуровой среднем уровне. Оружие в виде прыжковых элементов уровня ультра-си в арсенале нашей Мулан пока не наблюдается (тройной аксель так и пылится где-то на ледовом складе в Санкт-Петербурге), и самыми технически сложными прыжками у Самодуровой на данный момент остаются лишь каскады из двух тройных прыжков. И вот они как раз и не заладились у Софьи с самого начала: тройной лутц на старте программы получился лишь одинарным, а дальнейшие попытки россиянки прицепить тройной тулуп к другим тройным прыжкам успехом не увенчались. Более того, красиво поставить точку в своей программе у Самодуровой тоже не получилось: тройной сальхов завершился падением. Но, что удивительно, несмотря на подобные провалы в прокате, которые обычно вызывали у Софьи настоящие потоки слез прямо на катке, в Будапеште Самодурова заканчивала программу бодрой дорожкой шагов и с широкой улыбкой на лице. Наша красавица Мулан не дрогнула, продолжила бороться до конца — и судьи это оценили, поставив Самодурову выше всех, кто до нее катался. © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Софьи Самодуровой за произвольную программу Судейский протокол Софьи Самодуровой за произвольную программу Опередив более чем на шесть баллов свою ближайшую преследовательницу из Азербайджана Екатерину Рябову, Софья Самодурова уезжает из Будапешта с бронзовой медалью, с чем мы ее и поздравляем! Майя Хромых: четыре оборота вокруг парламента © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа Два балла уступала после коротких программ Майя Хромых лидеру соревнований Анне Щербаковой. Для фигуристки, владеющей четверными тулупом и сальховым, это отставание лишь теоретическое. День, когда Сталин был прав И именно с ультра-си аргументов, расположившись за трибуной фигурнокатательного парламента, Майя Хромых начала презентацию своей произвольной программы "Как победить Щербакову на турнире в Будапеште". Под тревожный скрипучий трек "Buenas Aires Hora Cero" Гидона Кремера и "Roxanne" из саундтрека к фильму "Мулен Руж" сначала был выполнен одинарный четверной тулуп, а потом еще один прыжок уровня ультра-си, но уже в каскаде с тройным: четверной тулуп + тройной тулуп. Сделав четыре оборота вокруг будапештского ледового парламента, наша Пчелка Майя (как ее называют поклонники) оказалась единственной фигуристкой на турнире, которая безошибочно выполнила четверной, тем самым сходу положив на стол судейского президиума практически безапелляционную заявку на победу. Судьи, правда, как и днем ранее в коротких программах, оказались крайне придирчивыми к нашим фигуристкам: редкий флип в их исполнении не обходился без замечаний в протоколе в виде пометок о неясных ребрах. Майя в этой подозрительной ситуации по отношению к россиянкам на турнире в Будапеште тоже не стала исключением, не избежав к тому же обидной оказии в виде незасчитанного тройного лутца. Выполнив два одинаковых четверных тулупа и еще два одинаковых тройных, Майе повторять по два раза одинаковые прыжки было уже категорически нельзя, и, решив исполнить во второй раз тройной лутц, наша фигуристка тут же получила его отмену в виде оглушающего invalid element в протоколе. Но даже с отмененным прыжком и неясным ребром на флипе Майя Хромых за свою произвольную программу получила солидные 152,09 балла. © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Майи Хромых за произвольную программу Судейский протокол Майи Хромых за произвольную программу Откатав обе программы на высоком уровне, продемонстрировав кружевную хореографию, элементы ультра-си и прекрасные артистические данные, Майя не оставила никакого выбора выступающей сразу после нее Анне Щербаковой, которой, чтобы догнать победно кружащую вокруг будапештского парламента Пчелку, нужно было прибегнуть практически к магии. Анна Щербакова: Маргарита в тумане © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа Закрывала фигурнокатательные прения в ледовом парламенте Будапешта действующий мировой лидер женского фигурного катания Анна Щербакова. Держа в уме прокат Майи Хромых и несправедливость субботних оценок судейской бригады, наша фигуристка выходила на лед с заметным боевым настроем и желанием максимально убедительно выступить со своей произвольной программой, в которой она предстала в образе Маргариты из величайшего романа Булгакова. Превращение катка будапештского ледового зала заседаний в фантасмагоричные Патриаршие пруды, рядом с которыми Анна разлила масло для своих конкуренток, началось с падения самой Аннушки на ее же масле: четверной флип завершился полной неудачей. Партия «Народное ЖКХ»: управляющие компании не должны платить штрафы из средств собственников Больше попыток выполнить элементы ультра-си в произвольной программе у Щербаковой замечено не было, что сразу же сделало ее погоню за Хромых весьма труднореализуемым мероприятием. Но, выполнив три каскада с двумя тройными прыжками без каких-либо помарок, получив за все другие элементы четвертый уровень, Анна завершала свой прокат, немного даже опережая Майю по баллам за технику. Правда, победное распределение оценок в пользу Щербаковой длилось совсем недолго. Окончательный вердикт судей поверг всех в шок: Анна проиграла произвольную Майе, получив за нее лишь 147,97, в итоге уступив Хромых два балла в общей оценке за оба проката. © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Анны Щербаковой за произвольную программу Судейский протокол Анны Щербаковой за произвольную программу Безусловно, можно порадоваться, что вновь, как и неделю назад в Финляндии, весь пьедестал соревнования женщин-одиночниц заняли наши фигуристки, заставив на этот раз уже венгерский ледовый парламент принять законы, по которым все награды по праву достаются россиянкам. Но, глядя на протокол Щербаковой, усыпанный замечаниями чуть ли не ко всем ее прыжковым элементам, кажется, что на карьеру действующей чемпионки мира и ее олимпийские перспективы опустился плотный туман из серьезных сомнений и опасений. Щербакова уже на третьем подряд международном старте никак не может исполнить ультра-си прыжок, так теперь еще и судьи на Budapest Trophy, как сговорившись, стали жестко придираться к ребрам и недокрутам на ее прыжках, посылая неприятный сигнал о том, как нужно судить Щербакову (да и других учениц Тутберидзе) на будущих турнирах. Хочется верить, что этот сигнал все-таки не выйдет за пределы Будапешта, потеряв свою силу еще над холодным Дунаем, омывающим здание венгерского парламента, и россиянок впредь будут судить не так оголтело, неистово ставя, по сути, только им по несколько замечаний в одном протоколе. Новые люди Итак, главный итог турнира — сенсационная победа Майи Хромых. View this post on Instagram Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz) Если Анна Щербакова начала этот сезон фактически в такой же форме, в какой и заканчивала прошлый, то Майя своей победой в Будапеште, и, что самое главное, убедительными прокатами, наделала настоящий переполох в фигурнокатательном парламенте, уверенно ворвавшись в него, будучи дебютанткой во взрослых турнирах, но сразу заставив говорить о себе как о представительнице "новых людей" в женском фигурном катании. Первый турнир и первая же победа — шикарный стопроцентный результат для Майи. Подобное произошло, к слову, совсем недавно, неделю назад, в Финляндии, где такая же "новая" фигуристка во взрослом сезоне — Камила Валиева праздновала свою ярчайшую победу. Следующая встреча с дерзкими российскими дебютантками состоится уже на следующей неделе на первом этапе Гран-при Skate America, в котором примут участие от России "новенькие" Ксения Синицына и Дарья Усачева, а компанию им составит Королева квадов Александра Трусова, которая свой трон уступать в этом сезоне никаким "новым людям" уж точно не намерена. Итоговые результаты турнира Budapest Trophy 2021, Венгрия: 1. Майя Хромых (Россия) — 224,91; 2. Анна Щербакова (Россия) — 222,73; 3. Софья Самодурова (Россия) — 190,91; 4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 184,93; 5. Алина Урушадзе (Грузия) — 179,14.







