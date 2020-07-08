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Новые льготы для медиков и семей с детьми - на этот раз "автомобильные"

08 июля 2020, 02:00  •  57 • Политика
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты. В России вступило в силу соответствующее постановление правительства.
Медицинские работники и семьи с детьми получили дополнительную господдержку в виде программы льготного автокредитования. Соответствующее постановление правительства вступило в силу во вторник, 7 июля.
Речь идёт о программе "Первый автомобиль", позволяющей получить скидку на автомобиль всем, у кого есть водительское удостоверение, но никогда не было машины. По решению кабмина в программу также включили медработников и семьи с детьми. Размер скидки составляет 10%. А для желающих купить электромобиль и жителей Дальнего Востока скидка и вовсе достигает 25%.
Кроме того, действует программа "Семейный автомобиль". Она позволяет оформить льготный автокредит семьям даже с одним несовершеннолетним ребёнком. Также есть специальная программа для владельцев старых автомобилей.

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