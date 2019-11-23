Новые контуры внешней политики Франции

Африканские ориентиры

После резких слов президента Франции Эммануэля Макрона в адрес НАТО, сказанных в интервью изданию The Economist, некоторые американские издания назвали его главным врагом альянса.

Напомним слова французского президента: Европа, не став субъектом мировой геополитики, не имеет будущего, а НАТО, перестав быть инструментом коллективной защиты стран Запада, будет оставаться подчинённой интересам Соединённых Штатов и погружаться в состояние «смерти мозга». Макрон повторил то, что он говорил в августе, выступая перед французскими послами после саммита стран «Большой семёрки» и обозначая новые контуры внешней политики Парижа: «Мы – очевидцы завершения эпохи мировой гегемонии Запада… Растёт влияние стран, значение которых раньше недооценивалось. Прежде всего, Китая, а также России, которая в последние годы достигла заметных стратегических успехов… Рыночная экономика, которая была придумана в Европе и для Европы, пребывает в серьёзном кризисе. Она создаёт небывалое неравенство, и это влияет на нашу политику... Речь идёт о масштабной смене политической парадигмы… Мы должны найти силы заявить о себе в глобализованном мире и переосмыслить мировой порядок. Иначе нас ожидает падение».

Для Франции это переосмысление во многом означает перенос фокуса внешней политики в Средиземноморье и Африку, в то время как НАТО «тащит» Францию на восток «сдерживать Россию», что отвечает интересам Вашингтона, но не Парижа. Политическое вытеснение России из Европы в Париже считают стратегической ошибкой, усматривая путь к стабильности континентальной Европы в нормализации отношений с Москвой.

У США другие задачи – создание в Европе очагов военной (Украина) и политической напряжённости близ границ РФ (Прибалтика, Польша, Румыния), в том числе для удержания европейцев в зависимости от американской военной помощи.

Африка занимает срединное положение между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и Америкой. Именно присутствие в Африке делает Францию мировой державой. Взгляд французской политики на Африку сформулировал в своё время президент Франсуа Миттеран: «Без Африки Франции не будет в мировой истории XXI века». На Африку приходится 70% объёмов военного сотрудничества Франции за рубежом.

«Франция содержит в себе частичку Африки». У этих слов Макрона есть материальное подтверждение – Франсафрика (Françafrique), бывшие французские колонии, до сих пор находящиеся под опекой Парижа. Франкоговорящие страны формируют 16,5% мирового валового дохода, к 2065 г. 80% франкофонов будут африканцами (среди англофонов доля африканцев составит около 40%).

Источник: gelestatic.it

Этим объясняется, почему приоритетное внешнеполитическое направление для Парижа – Африка, а не восточный фланг НАТО. Париж возвращается к африканской доктрине времён де Голля – нарастить присутствие на Чёрном континенте, чтобы не позволить ему уйти в американский либо любой другой лагерь.

Традиционной зоной французского экономического присутствия в Африке считается монетарная зона африканского франка – общей валюты 14 африканских государств. Однако объём денежной массы зоны франка – это 1,5% от денежной массы Франции, объём торговли Франции с зоной франка – всего 4%. Главные экономические интересы Франции лежат за пределами зоны франка.

Франция активизирует экономические отношения с англоязычной Африкой. Такой стране, как Нигерия, Париж оказал в 2010-2018 гг. финансовое содействие на €2 млрд.; объём совокупной помощи Кении к 2018 г. превысил €900 млн.; Гане – €68 млн. Эфиопии, которую называют экономическим чудом Африки и где французы считают обязательным своё присутствие, Франция помогла на €500 млн.

Зависимость Франции от НАТО лишает её свободы действий на других континентах и заставляет тратить ресурсы на невыгодные проекты, как то: антироссийские санкции, наращивание натовской группировки в Восточной Европе и т. п. Предложение Макрона ввести для стран ЕС специальный договор о взаимопомощи на случай войны, наподобие договора между членами НАТО о коллективной безопасности, продиктовано желанием повысить стратегическую самостоятельность Европы, чтобы она смогла защитить себя без США и НАТО.

Париж настаивает на том, что это повысит степень защищённости европейских стран, не входящих в НАТО, – Ирландии, Швеции, Финляндии, Кипра, Мальты, Австрии. В Атлантическом мире начинают пробиваться ростки неатлантического политического мышления.