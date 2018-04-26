Новые комплексы: составит ли американская ракета Minuteman III конкуренцию российскому «Воеводе»

ВВС США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это первое в 2018 году тестирование средства доставки ядерного оружия данного типа. По информации американских СМИ, сейчас США разрабатывают принципиально новую баллистическую ракету, которая к 2030 году должна заменить Minuteman, принятую на вооружение в 1970-х годах. Однако эксперты, опрошенные RT, утверждают, что в настоящий момент возможности российских МБР наземного базирования существенно превосходят американские аналоги как по техническим характеристикам, так и по дальности полёта.

Вооружённые силы США провели первые в 2018 году испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Как сообщает газета The DefencePost, Военно-воздушные силы страны запустили её с базы Ванденберг в Калифорнии по специальной мишени, расположенной в Тихом Океане. В испытаниях участвовала ракета Minuteman III без боеголовки.

«Хотя МБР успешно поразила мишень, полные данные теста и анализ полёта ракеты не будут преданы гласности», — говорится в пресс-релизе ВВС США, поступившем в американские СМИ.

По данным прессы, ВВС Соединённых Штатов периодически проводят тестовые пуски ракет Minuteman III для проверки точности систем наведения и работы иного оборудования этого комплекса. Предыдущие испытания данного оружия прошли в августе 2017. Нынешний пуск был осуществлен согласно установленному в американских вооружённых силах плану испытаний МБР.

Minuteman новой концепции

Комплекс Minuteman был разработан в Америке в начале 1960-х годов в рамках программы по смене доктрины применения ядерного оружия. Тогда основная ставка военного и политического руководства США была сделана на стратегические бомбардировщики. Их возможное применение основывалось на так называемой «доктрине массированного возмездия», предполагавшей нанесение по гражданской инфраструктуре противника массированного ядерного удара с использованием стратегических боевых самолётов, которые в большом количестве имелись у американских ВВС. При этом развитию ракетостроения уделялось меньше внимания. Более того, основной упор был сделан на создание ракетных комплексов с жидким топливом, которое считалось более эффективным.

Однако в 1957 году СССР произвёл запуск первого в мире спутника Земли, который стал большой неожиданностью для американских военных и показал широкие возможности советского ракетостроения. Поэтому Джон Кеннеди, придя к власти в 1961 году, решил полностью пересмотреть принципы применения ядерного оружия. По его инициативе была принята «концепция гибкого реагирования».

Её основная идея заключалась в том, что американский ответ на действия потенциального противника зависит от характера угрозы. Например, предполагалось, что в случае начала боевых действий без использования оружия массового поражения, Соединённые Штаты попытались бы одержать победу с помощью конвенционных средств и тактического ядерного оружия и лишь в случае неудачи прибегли бы к стратегическим ядерным ударам, направленным против военных целей в тылу противника. Гражданское население более не рассматривалось как приоритетная цель, угроза населению сохранялась только как гарантия от аналогичных угроз со стороны противника.

Для реализации новой концепции возникла необходимость разработки твёрдотопливных межконтинентальных баллистических ракет, которые, в отличие от ракет на жидком топливе, смогли бы долгое время находится в заправленном состоянии, в постоянной готовности к пуску. Таким комплексом и стала система Minuteman, получившая своё название в честь ополченцев-«минитмэнов», боровшихся в 18 веке за независимость США — после получения сигнала о нападении «минитмены» должны были быть готовыми к бою за одну минуту.

Планы бундесвера могут взорвать бюджет Германии Minuteman стал первой американской МБР, которая управлялась полностью с помощью компьютерной системы.

Масса готовой к запуску ракеты составляет 30 тонн, длина — порядка 17 метров, дальность полёта — 13 тыс. километров, а высота – более 1000 км над Землёй.

Высокие характеристики российских систем

Первые две модификации комплекса — Minuteman I и Minuteman II — были оснащены боеголовками мощностью 1,2 мегатонн. Однако Minuteman III, который заступил на дежурство в 1970 году, получил заряд в 350 килотонн. Для сравнения мощность взрыва бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму и уничтожившей порядка 126 тысяч человек, по разным оценкам, составляла от 13 до 18 килотонн.

© nnsa.energy.gov

Третья версия МБР способна нести три боеголовки, которые отделяются от основного блока и способны поразить три цели одновременно. Кроме того, третий Minuteman получил принципиально новое программное обеспечение и компьютерные системы управления.

По данным СМИ, к 2003 году США, чтобы показать готовность к ограничению своего ядерного потенциала, сняли с МБР трёхступенчатые блоки боеголовок, оставив только один заряд. Его мощность при этом решили увеличить до 457 килотонн.

Согласно открытым данным, всего произведено около 830 ракет Minuteman III, сейчас они остаются единственной американской МБР наземного базирования.

В августе 2017 года американское издание Popular Mechanics опубликовало материал, где было сказано о разработке новой твердотопливной МБР, которая должна заменить Minuteman III, состоящий на службе уже более 45 лет. Новая ракета пока проходит под условным обозначением «Стратегическое средство сдерживания наземного базирования», её разрабатывают совместно Northrop Grumman и Boeing.

Предполагается, что новое оружие получит принципиально новую навигационную систему и программное обеспечение, а также новый двигатель. При этом, как сообщают СМИ США, новую боеголовку для этой ракеты создавать не планируется. Заступить на боевое дежурство эта ракета должна к 2030 году. Стоимость проекта, по разным оценкам, варьируется от $63 до $85 млрд.

Запуск баллистической ракеты «Воевода »

© Пресс-служба Минобороны

Военные эксперты, опрошенные RT, подчёркивают, что на сегодняшний день российские МБР наземного базирования ни в чём не уступают системе Minuteman III, а по некоторым компонентам даже существенно превосходят её. «Этот американский комплекс разрабатывался во второй половине 1960-х годов. Полагаю, этот факт говорит сам за себя.

Имеющийся у нас комплекс «Воевода», который был принят в конце 1980-х годов, превосходит Minuteman III по дальности полёта и прочим техническим параметрам. Более того, он способен преодолевать элементы американской противоракетной обороны, а его пуск может быть осуществлён даже в условиях ядерного взрыва, который происходит неподалеку от места пуска. Аналогов этой техники сегодня в Соединённых Штатах нет», — пояснил RT заместитель директора Института военного и политического анализа Александр Храмчихин.

Кроме того, по словам эксперта, один из основных российских комплексов МБР «Ярс», дальность полёта которого составляет прядка 12 тыс. километров, тоже по ряду компонентов превосходит Minuteman III, и в отличие от американской ракеты может быть запущен как со стационарной, так и с подвижной стартовой площадки.

«А вообще, в отличие от американцев мы не имеем основной твёрдотопливной МБР, у нас используются несколько систем, и все они имеют высокие характеристики», — добавил Храмчихин.

С его мнением согласен военный журналист и писатель Виктор Литовкин. «Ракеты Minuteman III имеют от одной до трёх боеголовок, тогда как «Воевода» — десять, «Ярс» — три, а перспективная ракета «Формат», работы над которой сейчас ведутся, будет способна нести до 15 боеголовок. Так что по характеристикам наших МБР наземного базирования мы США превосходим существенно», — заверил специалист.

По словам Литовкина, в целом по стратегическим силам ядерного сдерживания у России и США установился паритет. «Это подтверждено было инспекторами обеих стран 8 февраля 2018 года в соответствии с договором СНВ-3. Этот документ заложил механизмы контроля за ядерным оружием двух государств. Так вот, согласно этим данным, РФ имеет более 810 развёрнутых и неразвёрнутых единиц стратегических наступательных вооружений, а Соединённые Штаты — 930. Так что мы можем говорить о примерном равенстве наших возможностей», — уверен эксперт.