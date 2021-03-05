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Новые города в Арктике - "это преступно": Сенатор не хочет копить "снежный ком" на Севере

05 марта 2021, 16:55  •  161 • Политика
Сенатор Юрий Важенин полагает, что перевозить людей в Арктику и тем более, строить для них новые города - дело слишком затратное. И вообще развитие инфраструктуры и обустройство людей - это "снежный ком", который растёт постоянно. Строительство новых городов Важенин назвал "преступным".
С точки зрения экономики строительство новых городов в Арктике не оправдано, полагает член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что, помимо всего прочего, условия проживания для человека в Арктике крайне тяжелы, поэтому не стоит рассматривать эту территорию как место для будущих мегаполисов.
"Моё глубокое убеждение, что (строить. - Ред.) новые города в Арктике просто преступно… В принципе, весь бизнес идёт по этому пути", - сказал Важенин.
При этом Важенин понимает, что люди в любом случае будут жить в Арктике. И тут нить его риторики несколько теряется. Фактически специалисты предлагает строить по минимуму:
"Надо просто определить объём инфраструктуры, который необходим в этом посёлке", - сказал Важенин.
Например, на одно рабочее место соотношение будет один к шести: если работает один человек, шестеро находятся с ним для того, чтобы он мог жить. Но и эта схема Важенину не слишком нравится, потому что:
"Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком".
В качестве рабочего варианта он предлагает рассматривать вахтовый метод. Член комитета говорит, что вахтовый метод апробировали для Ямбургского и Заполярного месторождений, для Сабетты.
Наконец, Важенин не выступает против разработки уже имеющихся городов. Он полагает, что развитие уже имеющейся инфраструктуры - верное решение.

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