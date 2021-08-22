Новые города и рабочие места: Шойгу раскрыл планы до 2030 года

Глава Минобороны Сергей Шойгу, возглавляющий список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, рассказал о планах партии до 2030 года создать в России новые города и рабочие места.

По словам Шойгу, при приемлемых вложениях, есть возможность создать в России новые города и рабочие места до 2030 году.

Глава Минобороны подчеркнул, что необходимо развивать Сибирь, Ангаро-Енисейский округ. Именно это должно стать одним из серьёзных элементов программы "Единой России", считает Шойгу.

"Есть необходимость создания межрегиональных научно-промышленных комплексов – инициатива поддержана в регионах, обсуждается в ученых и экономических кругах", - добавил министр.