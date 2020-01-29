Новые фото из концлагеря Собибор помогли опознать нацистского преступника, жившего в США

В Германии обнаружили ранее неизвестные фотографии из концлагеря Собибор. И на одном из снимков был обнаружен не кто иной, как охранник концлагеря Иван Демьянюк, обвиняемый в соучастии в убийстве десятков тысяч человек.

Изначально считалось, что сохранилось всего две фотографии из этого лагеря смерти. Однако потомок заместителя коменданта лагеря Иоганна Нимана обнаружил ещё 49 ранее неизвестных снимков. Фото представили в берлинском музее "Топография террора".

Примечательно, что на одном из этих снимков удалось идентифицировать охранника концлагеря Ивана Демьянюка, который после войны перебрался в США и жил там под именем Джон. В 2001 году он был опознан как сотрудник концлагеря, а в 2011 - приговорён к пяти годам тюрьмы за соучастие в убийстве 28 тысяч человек. Главным доказательством служило нацистское удостоверение личности. Увы, приговор так и не вступил в силу, поскольку Демьянюк умер до того, как суд успел рассмотреть его апелляцию.