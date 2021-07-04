Новые двигатели, «Калибры» и торпеды: на что способна российская подлодка «Сервал» на жидком кислороде

В России разрабатывается малая субмарина прибрежного действия «Сервал» с воздухонезависимой энергетической установкой. Об этом RT рассказал ведущий конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Игорь Караваев. Эта подлодка предназначена для обороны военно-морских баз, скрытного действия вблизи позиций противника, нанесения торпедных и ракетных ударов. Также благодаря модульной схеме отсека с вооружением «Сервал» способен выступать носителем малогабаритного аппарата с боевыми пловцами. По мнению экспертов, наиболее эффективными зонами применения новой разработки станут мелководные моря, где классическим дизель-электрическим субмаринам действовать зачастую проблематично. Кроме того, малые отечественные подлодки могут быть широко востребованы в ВМС зарубежных стран.

Специалисты Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» разрабатывают проект малой подводной лодки прибрежного действия П-750Б «Сервал» с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ). Об этом в эксклюзивном комментарии RT рассказал ведущий конструктор «Малахита» Игорь Караваев.

«В принципе, «Сервал» может и в океанскую зону ходить, но главная задача подлодки — дежурство в мелких морях и прибрежных акваториях, то есть работа там, где зачастую тяжело действовать большим подлодкам. Если говорить конкретно, — это Балтийское, Охотское, Баренцево, Чёрное моря. Также «Сервал» хорошо подойдёт для обеспечения противолодочной обороны наших баз», — сказал Караваев.

В материалах «Малахита» говорится, что «Сервал» способен наносить удары по стационарным береговым объектам, бороться с кораблями и подлодками противника, осуществлять патрулирование и скрытную транспортировку разведывательно-диверсионных групп.

Нормальное водоизмещение перспективной подлодки П-750Б составляет около 1450 куб. м, длина — 65,5 м, ширина — 7 м, осадка — 5,2 м, предельная глубина погружения — 300 м, полная скорость хода — 18 узлов (33,3 км/ч), автономность — до 30 суток, общая дальность плавания — в пределах 4,3 тыс. морских миль (почти 8 тыс. км).

В конструкторском бюро планируют достичь в «Сервале» высокой степени автоматизации процессов управления. Благодаря этому вахту одновременно будут нести только четыре офицера при общей численности экипажа 18—20 человек.

На жидком кислороде

Как отмечают в «Малахите», выбор анаэробной энергетической установки продиктован рядом серьёзных недостатков подлодок с традиционными дизель-электрическими агрегатами.

«Да, по критерию «стоимость — эффективность» дизель-электрическим подлодкам по-прежнему нет равных. Но их критической проблемой остаётся необходимость всплытия для подзарядки аккумуляторов. Это означает потерю скрытности и риск стать лёгкой добычей противолодочных сил. К тому же ВНЭУ в целом безопаснее и экологичнее», — пояснил Караваев.

Макет модернизированной малой подлодки разработки СПМБМ «Малахит»

© Алексей Заквасин / RT

Анаэробная установка, которую «Малахит» рассчитывает разработать в кооперации с другими российскими предприятиями, будет обеспечивать носителю непрерывную подводную дальность до 1,2 тыс. морских миль (чуть более 2,2 тыс. км).

Более того, по ряду качественных характеристик российская ВНЭУ должна превзойти аналоги, которые сейчас установлены на подлодках ВМС зарубежных государств, в том числе стран — членов НАТО.

«ВНЭУ наших западных коллег работают на топливном элементе или электрохимическом генераторе. У них есть свои преимущества, но такие установки страдают от недостаточной мощности. В итоге подлодкам приходится много ходить на малом ходу и постоянно заряжать аккумуляторы», — пояснил Караваев.

По словам конструктора, ещё один существенный недостаток западных анаэробных установок заключается в использовании водорода в качестве энергокомпонента.

«Присутствие водорода на подлодке очень нежелательно, так как при взаимодействии с кислородом он образует взрывоопасную смесь. В случае аварии шансы экипажа на выживание минимальны. К тому же применение водорода требует серьёзных финансовых затрат», — рассказал конструктор.

ВНЭУ, которую предлагает «Малахит», будет спроектирована на базе технологии применения газовых турбин замкнутого цикла или единой газотурбинной энергетической установки.

Такой подход предусматривает отказ от использования водорода — вместо него применяется жидкий кислород. Кроме того, «Сервал» способен продолжать боевое дежурство при полностью разряженных батареях в течение определённого отрезка времени, добавил Караваев.

Конструктивно анаэробная установка «Сервала» состоит из горячего контура, где происходит газообмен и охлаждение газовой смеси, и участка утилизации отработанных газов.

Работа анаэробной установки основана на схеме превращения химической энергии в тепловую, которая в свою очередь преобразуется в электрическую, пояснил в беседе с RT инженер-конструктор 1-й категории «Малахита» Павел Андреев.

«Принцип, который мы предлагаем использовать, априори несколько понижает КПД (коэффициент полезного действия. — RT) по сравнению с традиционными ВНЭУ. Но потери энергии при нашей схеме преобразования неизбежны. Выигрыш здесь — в более высокой мощности, надёжности турбин и безопасности эксплуатации», — отметил Андреев.

Здание СПМБМ «Малахит»

© Wikimedia Commons

Также ВНЭУ «Малахита» должна превзойти по качественным параметрам литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащаются современные японские дизель-электрические субмарины класса Soryu. Главным достоинством подобных подлодок является высвобождение большого объёма внутреннего пространства.

«Действительно, все ВНЭУ достаточно габаритны — это их очевидный недостаток. Казалось бы, эту проблему легко решают литий-ионные аккумуляторы, но их эксплуатация вызывает массу вопросов, прежде всего, из-за высокой вероятности короткого замыкания, которое может возникнуть по причине большого нагрева. А последствия пожара на подлодке всем хорошо известны», — констатировал Андреев.

По его словам, эксплуатация подлодок с ВНЭУ на жидком кислороде потребует закупки дополнительного оборудования, но не повлечёт радикальной перестройки военно-морской инфраструктуры. Помимо этого, как утверждает специалист, «Сервал» будет не сложным в серийном производстве изделием по сравнению с другими неатомными подлодками.

Модульная архитектура

Немало новаций «Малахит» намерен интегрировать и в арсенал «Сервала». Так, передняя часть подлодки П-750Б будет предназначена для установки нескольких модулей с вооружением. Выбор каждого зависит от специфики поставленной задачи.

Например, если требуется нанести удары по наземным и морским целям, то на «Сервал» монтируется модуль с шестью забортными пусковыми установками под применение торпед и крылатых ракет «Калибр».

«Мы расположили отсек с вооружением за пределами прочного корпуса. В классических дизель-электрических субмаринах он является врезанным, то есть вваренным в прочный корпус. С нашей точки зрения, такой подход не слишком отвечает современным мерам безопасности», — подчеркнул Андреев.

Также на «Сервал» можно установить сверхмалую подлодку «Тритон», вмещающую до шести боевых пловцов. Это семейство малогабаритных субмарин появилось в советские годы, но к настоящему времени конструкторское бюро провело их модернизацию. «Тритоны» предназначены для проведения диверсионных, разведывательных и специальных операций на прибрежных территориях.

За последние годы для обеспечения скрытной транспортировки боевых водолазов «Малахит» разработал, а потом доработал субмарину проекта 865 «Пиранья», способную преодолевать до 1 тыс. морских миль (1852 км). Автономность подлодки составляет 10 суток, предельная глубина погружения — 200 м.

На прошедшем в конце июня Х Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге «Малахит» представил макет торпедной модификации «Пираньи» со значительно увеличенной автономностью и дальностью плавания. Субмарину предлагается оснастить минами и торпедами калибра 533 и 324 мм.

Ещё одной существенной особенностью арсенала «Сервала» является отдельное миносбрасывающее устройство.

«На современных подлодках морские мины зачастую сбрасываются из торпедных аппаратов. Но это достаточно шумный процесс — велик риск обнаружения подлодки. Наше же устройство работает очень просто: открывается нижняя крышка, опускается стопор, и мина под своим весом спокойно уходит на дно», — рассказал Караваев.

Макет модернизированной сверхмалой подлодки «Тритон» на МВМС-2021

© Алексей Заквасин / RT

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что «Малахит» и другие отечественные предприятия обладают компетенциями по созданию столь высокотехнологичной подлодки как «Сервал».

«Малая подлодка «Малахита» интереснее и совершеннее дизель-электрической «Варшавянки», и российская судостроительная отрасль, бесспорно, способна реализовать этот проект в железе. Другое дело — это позиция ВМФ. На текущий момент у нас нет информации о том, как сами военные оценивают «Сервал», и готовы ли они закупать эти подлодки», — рассуждаетЛитовкин.

Как считает эксперт, если командование Военно-морского флота всё-таки поддержит проект П-750Б, то малая подлодка «Малахита» с высокой долей вероятности завоюет большую популярность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Военный эксперт Алексей Леонков также полагает, что «Сервал» заинтересует значительное количество партнёров РФ по линии военно-технического сотрудничества. Данный тип подлодок хорошо подходит для выполнения задач в прибрежных акваториях разных регионов мира, заявил в разговоре с RT эксперт.

«Несмотря на скромную автономность плавания, «Сервал» вполне эффективно может действовать в ближней морской зоне, охранять границы, экономические ресурсы, выступать фактором сдерживания ВМС недружественных стран. Это достаточно грозная военно-морская техника, которая, на мой взгляд, востребована как в составе российского флота, так и в ВМС других государств, имеющих выход к мелководным морям», — заключил Леонков.