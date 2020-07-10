Новые дороги: Россия решает одну из главных своих проблем • 68 • Аналитика

Неудовлетворительное состояние дорог называют одной из давних бед России. Между тем, нельзя не признать – в последние годы активно ремонтируются старые дороги и мосты, строятся новые. Что представляет собой дорожное строительство России в наши дни?





Строительство новых дорог – несомненный успех современной России

В первую очередь, необходимо отметить, что хотя многие российские дороги до сих пор далеки от совершенства, ситуация постепенно меняется. Так, по состоянию на 2000 год существовали 365 км скоростных автомагистралей включая Московскую кольцевую автодорогу и шоссейные дороги Москва – Тула и Москва – Волоколамск. Строительство новых дорог активизировалось после прихода к власти Владимира Путина: рост цен на нефть способствовал увеличению количества денег в федеральном бюджете, которые направлялись, в том числе, и на улучшение дорожной инфраструктуры страны.



В течение 2000-2018 гг. количество скоростных автомагистралей в России увеличилось на 2050 км, то есть в 6 раз. Было завершено строительство важной автомагистрали, связавшей Читу и Хабаровск. Благодаря завершению этого строительства восток и запад страны впервые были соединены современными автомобильными дорогами. Затем был принят национальный план развития автодорог: до 2024 г. планируется привлечь до 100 млрд долларов инвестиций.



Было завершено строительство автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург, которую без преувеличения можно назвать в числе самых современных в технологическом плане российских автомобильных дорог. В обозримом будущем должна быть построена окружная дорога вокруг Санкт-Петербурга, углубляющаяся в территорию Ленинградской области и имеющая протяженность в 122 км.



К 2018 году удалось модернизировать 746 километров стратегически важной автотрассы М-4 «Дон». Общая протяженности дороги составляет 1542 км от Москвы до Новороссийска, 796 километров должны быть модернизированы в самые ближайшие годы. Важность этой автомагистрали значительно повысилась после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.



От Крыма до Китая: где построены и строятся новые дороги в последние годы

В декабре 2018 г. была открыта Крымская скоростная автомагистраль «Таврида». Эта дорога уходит от Крымского моста через Керченский пролив вглубь Крымского полуострова, связывая восток и юго-запад полуострова. Ответвление дороги должно связать Симферополь с Евпаторией и Мирным.







Строится четырехполосная скоростная автодорога «Меридиан», которая должна соединить Смоленскую область на границе с Белоруссией с Оренбургской областью на границе с Казахстаном. Протяженность дороги – 2000 км, а ее строительство укладывается в рамки концепции развития экономических связей на евразийском пространстве и выгодно не только России, но и другим странам – Белоруссии, Казахстану, Китаю.



Со строительством дороги эксперты связывают развитие регионов, через которые она будет проходить. Эти регионы, вроде Тамбовской, Липецкой, Курской, Брянской областей и т.д., не отличаются высокими показателями экономического развития и появление автомагистрали такого уровня станет прекрасным способом повысить благосостояние этих областей. Ведь автомагистраль – это новые рабочие места по обслуживанию, перспективы для развития малого бизнеса в сфере автозаправки, ремонтного обслуживания, общественного питания, хостелов и мотелей.







К 2023 году планируется завершить строительство скоростной автомагистрали, связывающей Москву и Казань. Эта дорога будет также иметь очень большое стратегическое значение для страны.



Отдельная тема - строительство мостов. Самые впечатляющие успехи последних лет: запуск в эксплуатацию Крымского моста через Керченский пролив, Скоростная автомагистраль по Защитной дамбе Санкт-Петербурга, мост через Амурский залив во Владивостоке, Академический мост через Ангару в Иркутске и т.д.



Самое важное, что от создания автомагистралей и мостов федерального значения вроде Крымского моста Россия переходит и к улучшению дорожной инфраструктуры местного значения. В национальном плане по развитию автодорог предусмотрена модернизация второстепенных автомагистралей, в том числе в городах и сельской местности. Ведь именно эти, местного значения автодороги, формируют в конечном итоге облик страны в глазах рядовых граждан и иностранных гостей.



Конечно, в сфере дорожного строительства в нашей стране еще очень многое предстоит сделать. Однако нельзя отрицать уже достигнутые успехи. Недоработки и недостатки присутствуют везде, но масштабы дорожного строительства в последние годы впечатляют. Появление новых автодорог становится большим плюсом для российской экономики, как в масштабе страны в целом, так и на региональном уровне. Неудовлетворительное состояние дорог называют одной из давних бед России. Между тем, нельзя не признать – в последние годы активно ремонтируются старые дороги и мосты, строятся новые. Что представляет собой дорожное строительство России в наши дни?В первую очередь, необходимо отметить, что хотя многие российские дороги до сих пор далеки от совершенства, ситуация постепенно меняется. Так, по состоянию на 2000 год существовали 365 км скоростных автомагистралей включая Московскую кольцевую автодорогу и шоссейные дороги Москва – Тула и Москва – Волоколамск. Строительство новых дорог активизировалось после прихода к власти Владимира Путина: рост цен на нефть способствовал увеличению количества денег в федеральном бюджете, которые направлялись, в том числе, и на улучшение дорожной инфраструктуры страны.В течение 2000-2018 гг. количество скоростных автомагистралей в России увеличилось на 2050 км, то есть в 6 раз. Было завершено строительство важной автомагистрали, связавшей Читу и Хабаровск. Благодаря завершению этого строительства восток и запад страны впервые были соединены современными автомобильными дорогами. Затем был принят национальный план развития автодорог: до 2024 г. планируется привлечь до 100 млрд долларов инвестиций.Было завершено строительство автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург, которую без преувеличения можно назвать в числе самых современных в технологическом плане российских автомобильных дорог. В обозримом будущем должна быть построена окружная дорога вокруг Санкт-Петербурга, углубляющаяся в территорию Ленинградской области и имеющая протяженность в 122 км.К 2018 году удалось модернизировать 746 километров стратегически важной автотрассы М-4 «Дон». Общая протяженности дороги составляет 1542 км от Москвы до Новороссийска, 796 километров должны быть модернизированы в самые ближайшие годы. Важность этой автомагистрали значительно повысилась после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.В декабре 2018 г. была открыта Крымская скоростная автомагистраль «Таврида». Эта дорога уходит от Крымского моста через Керченский пролив вглубь Крымского полуострова, связывая восток и юго-запад полуострова. Ответвление дороги должно связать Симферополь с Евпаторией и Мирным.Строится четырехполосная скоростная автодорога «Меридиан», которая должна соединить Смоленскую область на границе с Белоруссией с Оренбургской областью на границе с Казахстаном. Протяженность дороги – 2000 км, а ее строительство укладывается в рамки концепции развития экономических связей на евразийском пространстве и выгодно не только России, но и другим странам – Белоруссии, Казахстану, Китаю.Со строительством дороги эксперты связывают развитие регионов, через которые она будет проходить. Эти регионы, вроде Тамбовской, Липецкой, Курской, Брянской областей и т.д., не отличаются высокими показателями экономического развития и появление автомагистрали такого уровня станет прекрасным способом повысить благосостояние этих областей. Ведь автомагистраль – это новые рабочие места по обслуживанию, перспективы для развития малого бизнеса в сфере автозаправки, ремонтного обслуживания, общественного питания, хостелов и мотелей.К 2023 году планируется завершить строительство скоростной автомагистрали, связывающей Москву и Казань. Эта дорога будет также иметь очень большое стратегическое значение для страны.Отдельная тема - строительство мостов. Самые впечатляющие успехи последних лет: запуск в эксплуатацию Крымского моста через Керченский пролив, Скоростная автомагистраль по Защитной дамбе Санкт-Петербурга, мост через Амурский залив во Владивостоке, Академический мост через Ангару в Иркутске и т.д.Самое важное, что от создания автомагистралей и мостов федерального значения вроде Крымского моста Россия переходит и к улучшению дорожной инфраструктуры местного значения. В национальном плане по развитию автодорог предусмотрена модернизация второстепенных автомагистралей, в том числе в городах и сельской местности. Ведь именно эти, местного значения автодороги, формируют в конечном итоге облик страны в глазах рядовых граждан и иностранных гостей.Конечно, в сфере дорожного строительства в нашей стране еще очень многое предстоит сделать. Однако нельзя отрицать уже достигнутые успехи. Недоработки и недостатки присутствуют везде, но масштабы дорожного строительства в последние годы впечатляют. Появление новых автодорог становится большим плюсом для российской экономики, как в масштабе страны в целом, так и на региональном уровне. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





68 Источник Похожие новости «Они имели право…» Как меняется на Украине крымская риторика "Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины? Госсовет России выходит из тени Чёрный передел, белый вопрос и новая анархия Сергея Фургала подозревают в организации убийств пятнадцатилетней давности Новости партнеров