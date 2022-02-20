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Новые домыслы Запада о «вторжении» России, эвакуация из Донбасса и угрозы Киева выйти из Будапештского меморандума

20 февраля 2022, 18:15  •  172 • Украина
Российская сторона продолжает принимать беженцев из Донбасса, где, по данным местных источников, регулярно нарушается режим прекращения огня. Запад по-прежнему закрывает глаза на сообщения из ДНР о готовящейся атаке Киева, предпочитая видеть главным агрессором Россию.
Территория ДНР и ЛНР продолжает подвергаться обстрелам со стороны Киева, сообщают представители самопровозглашённых республик. В ночь на 20 февраля ДНР и ЛНР обвинили Киев в обстрелах своей территории с использованием снарядов, запрещённых Минскими соглашениями. Речь идёт о 120-миллиметровых минах и разрывных снарядах. Эту информацию приводят представители республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. СМИ ЛНР сообщают о жертвах среди мирных жителей.
Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня 18 февраля, когда в Донбассе была начата эвакуация.
Реакция Запада
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с осуждением применения в зоне конфликта тяжёлых вооружений. В Европе не поверили поступающим из ДНР и ЛНР предупреждениям о готовящемся нападении со стороны Украины. Боррель поприветствовал сдержанную позицию Киева «перед лицом провокаций». В целом, в ЕС заявили, что не видят шагов со стороны Москвы по деэскалации конфликта. Глава Евросовета Шарль Мишель завил, что наращивание войск у украинской границы продолжается. По его словам, Москве не будут вечно предлагать «оливковую ветвь».
Западные страны продолжают продвигать свою риторику о якобы готовящемся нападении Россию на Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение РФ на Украину неизбежно, и эта атака может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. По словам политика, Россия «в каком-то смысле» уже приступила к реализации плана по вторжению. Ссылаясь на данные президента США Джо Байдена, Джонсон заявил, что Россия может вторгнуться на территорию соседнего государства и со стороны Белоруссии, а также из окрестностей Киева. Великобритания также приняла решение перенести своё посольство во Львов вслед за США. В качестве причины принятия такого решения британские власти назвали «наращивание российских войск у границ Украины и угрозы военных действий». Находящимся на Украине гражданам Великобритании рекомендовано внимательно следить за информацией СМИ и рекомендациями по поездкам.
Из-за обострения ситуации НАТО повышает уровень готовности сил быстрого реагирования, сообщает DPA. Эти подразделения предназначены для оперативной поддержки операций альянса.
Американский лидер Джо Байден по-прежнему придерживается мнения, что нападение России на Украину может произойти в ближайшем будущем. Ранее на брифинге в Белом доме политик заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы уже принял решение о вторжении, однако всё ещё не поздно вернуться на путь переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с Путиным по телефону в воскресенье, сообщает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Французская сторона не видит признаков отвода войск России от украинских границ. Также в Париже выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на Донбасс.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Москва и Минск продолжат проверять силы реагирования Союзного государства. Так в Белоруссии отреагировали на «нарастание военной активности» у границ Союзного государства и ухудшение ситуации в Донбассе. Хренин добавил, что Запад отказывается принимать во внимание «красные линии» в вопросах безопасности, очерченные Россией. Из-за этого, по мнению главы белорусского Минобороны, в Европе «запахло порохом».
Позиция Украины
Украина отвергает свою причастность к обстрелам российских территорий и призывает провести международное расследование ситуации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости беспристрастного расследования инцидентов, о которых сообщают российские журналисты. Речь идёт о сообщениях о двух взрывах снарядов в Ростовской области.
К линии фронта в Донбассе со стороны Украины стягиваются танки, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, сообщают в ДНР. По данным Народной милиции самопровозглашённой республики, с ночи на 19 января по территории ДНР было выпущено 200 снарядов и мин. Генштаб ВСУ информацию об обстрелах не подтверждает, заявляя о провокациях со стороны ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции потребовал созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума, предусматривающего отказ страны от ядерного оружия. В Киеве пригрозили признать документ недействительным в случае, если встреча не состоится или Украине не будут предоставлены гарантии безопасности.
Эвакуация продолжается
Представители МЧС ДНР сообщают о продолжении эвакуации местных жителей в Россию. По данным на 19 февраля, вывезено 6603 человека, включая 2,4 тысячи несовершеннолетних. Из ЛНР выехали 16,7 человек. В первую очередь с территории вывозят женщин, детей и пожилых людей. Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил о готовности 26 российских регионов принять беженцев из Донбасса.
На фоне обострения конфликта в ДНР ввели ограничения на выдачу наличных – не более 10 тысяч рублей в сутки по одной карте. Представители Центрального республиканского банка заявили, что это позволит обеспечить доступ к наличным для всех жителей ДНР. Ограничений безналичных расчётов в магазинах не вводилось. Кроме того, из-за эвакуации жителей в Донецке было прекращено движение муниципального транспорта – он понадобился для вывоза людей в Россию. Утром 19 февраля руководство ДНР и ЛНР подписало указы о всеобщей мобилизации.
Предыстория
В октябре 2021 года в западных СМИ начали появляться первые сообщения о якобы готовящемся нападении России на Украину. В феврале ряд американских СМИ начал называть разные даты «вторжения» России: звучали сроки 15, 16 февраля, а Bloomberg 5 февраля заявил об уже свершившемся вторжении (информация впоследствии была опровергнута агентством). Информация о якобы вторжении РФ звучала и из уст первых лиц государства: президент США Джо Байден называл Западу дату 16 февраля, затем сроки сместились на конец Олимпиады в Пекине – 20 февраля. Российские власти неоднократно заявляли об отсутствии планов по вторжению на территорию соседнего государства. Перемещения российских ВС в пределах страны в Москве назвали исключительно делом России.
Обострение ситуации вокруг Украины стало одной из главных тем на серии переговоров с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины, которые прошли в период с 7 по 15 февраля.
Нападение России на Украину не осуществилось ни в одну из прогнозируемых дат, однако обострение ситуации в зоне конфликта всё же произошло: в ДНР и ЛНР заявляют об обстрелах с украинской стороны, что привело к мобилизации в республиках и спешной эвакуации населения в Россию.

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