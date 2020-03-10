Новые дома строят между старыми: как жители ветхих зданий в Балашихе годами добиваются предоставления квартир

Десятки семей в подмосковной Балашихе живут в обветшалых домах без горячей воды и с плесенью на стенах. Между тем все эти здания несколько лет назад были включены в программу развития застроенных территорий. Один из застройщиков пояснил, что компания временно лишилась возможности реализовывать программу после того, как средства дольщиков запретили использовать для строительства домов, а банки отказывались выдавать кредиты. При этом активисты заявляют, что строительная компания не сносит старые здания, возводя многоэтажки между ними, чтобы не расселять жильцов. Впрочем, в администрации Балашихи утверждают, что проблема постепенно решается: по словам чиновников, с 2017 по 2020 год в городе переселили 830 человек из 17 аварийных и ветхих строений.

Для переселенцев мест нет

Более тысячи жителей подмосковной Балашихи годами ждут, когда их переселят из ветхих, заплесневелых домов в новые квартиры. Несмотря на то, что старые здания внесены в городские программы по расселению, граждане годами не могут реализовать своё право на нормальное жильё.

Одним из микрорайонов Балашихи, где с 2011 года реализуется подобная программа развития застроенных территорий, стало Ольгино. В список ветхого жилья вошли 26 домов, в которых прописаны более 830 человек. Расселением жителей этих домов в новостройки, согласно документам, занимается ответственный застройщик — ООО «Скопа плюс», выбранный через аукцион. Программа должна была завершиться в 2016 году, однако её продлили до 2023 года. За это время «Скопа» смогла расселить 12 домов.

Дом №30 по улице Жилгородок, в котором прописаны 52 человека, — самое ветхое из всех зданий, внесённых в программу. По словам его жителей, местные власти обещали расселить барак ещё в 2007 году. В 2015-м фундамент дома просел настолько, что его пришлось укрепить снаружи и изнутри железными швеллерами. Единственный источник воды — раковины на кухне. Жильцы набирают воду в строительные тазы и моются в комнатах.

«От тараканов и клопов мы уже не надеемся избавиться. Мы как-то обращались в ЖЭК с просьбой вытравить их, нам ответили: «Ваши дома только сжигать», — рассказала RT Елена Тараканова. Женщина живёт в комнате площадью 14 кв м вместе с 23-летним сыном.

В марте прошлого года администрация Балашихи вновь пообещала, что дом №30 расселят, на этот раз — «не позднее 31 декабря 2019 года» (соответствующий документ есть в распоряжении RT). Выделить квартиры планировали в ЖК «Центральный-14», который строится прямо напротив барака. Сюда же обещали расселить жителей ещё трёх домов по улице Жилгородок.

«Когда мы обратились к застройщику, нам сказали, что администрация нас ввела в заблуждение (относительно переселения. — RT)», — добавил Тараканова. Сейчас в новостройке нет квартир для жильцов из ветхих домов — все они принадлежат дольщикам.

Местная общественная активистка Наталья Осипова считает, что ответственный застройщик намеренно не возводит многоэтажки именно на месте ветхих домов.

«Дело в том, что между деревянными домами на улице Жилгородок предусмотрено много пространства, именно в этих промежутках «Скопа» и стала строить. Эти дома и так были ветхими, а когда в нескольких десятках метров от них началось строительство, стали разрушаться ещё быстрее. Строить высотки на месте старых домов коммерческой фирме не выгодно — придётся сразу расселять жильцов, а потом часть квартир отдавать им. А так они могут все квартиры продать покупателям», — поясняет RT Осипова.

Жители Подмосковья годами ждут расселения из бараков

На бумаге все дома одинаковые

Застройщик ООО «Скопа плюс» признаёт, что в случае переселения «проблемного дома №30» не смог выполнить свои обязательства.

«Жильцы этого дома закидали администрацию обращениями, местные власти пригласили на встречу застройщика и предложили подписать документ о том, что наша компания предпримет все усилия для переселения людей», — рассказала RT замгендиректора компании по правовым вопросам Мария Плотникова.

На вопрос о том, почему самый ветхий дом не был расселён по программе в первую очередь, она пояснила, что по бумагам все жилые здания на улице Жилгородок одинаково ветхие. Местные власти до сих пор не признали этот дом аварийным — в таком случае срочно расселить жильцов обязаны уже органы местного самоуправления.

С июля 2018 года ООО «Скопа плюс» вообще не имеет возможности продолжить строительство многоквартирных домов в Ольгино. Это связано с внесением поправок в Федеральный закон №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», пояснила собеседница. После законодательных изменений застройщик больше не может привлекать деньги дольщиков.

«Теперь строить дома мы можем либо за свои средства, либо по кредитным договорам с банком. Нам отказали уже три банка — они боятся, что «Скопа» потеряет договор о реализации программы застроенных территорий, хотя администрация Балашихи заверяла банки, что для этого нет причин. Получается, что программы застроенных территорий теперь находятся в полной зависимости от решения банка о том, будет ли он выдавать нам кредит», — сказала собеседница.

Чтобы расселить жильцов ветхих домов, ответственная компания может построить новый дом либо купить для них квартиры у других застройщиков. Но в обоих случаях необходимо одобрение кредита.

Правда, Елене Таракановой вместе с сыном всё же удалось получить квартиру. После того, как RT обратился к застройщику и администрации с вопросами, 5 марта она подписала соответствующую бумагу о том, что ей во временное пользование предоставляется однокомнатная квартира в новостройке.

«Эта квартира была забронирована для Елены ещё с лета прошлого года. Наша компания хотела её предоставить, но начала получать отказы от банков, в связи с чем мы думали, что договор о реализации программы вообще придётся расторгнуть. Сейчас у нас наметилась положительная тенденция с точки зрения кредитования, поэтому мы решили, наконец, выдать эту квартиру семье Таракановых», — пояснила представитель «Скопы».

В ближайшее время выдача квартир другим жильцам дома №30 или соседних ветхих зданий не предвидится.

«Не хватает никаких денег»

Дома, жители которых вынуждены мыться в тазиках и травить клопов, есть и в других микрорайонах Балашихи — Саввино и Керамик. Они также включены в программу развития застроенных территорий, ответственным застройщиком здесь является фирма ООО «Бриз».

В 2018 году горадминистрация попыталась через суд разорвать заключённый с компанией договор по реализации программы в микрорайоне Керамик, указав, что «Бриз» не исполняет в срок свои обязательства. Компания подала встречный иск, отметив, что за пять лет с момента начала действия договора подготовила проект планировки района. Суд встал на сторону «Бриза», постановив продлить действие программы в Керамике до 2023 года. При этом до 1 декабря 2021 года компания обязана предоставить гражданам новые квартиры. На момент публикации материала RT не удалось связаться с руководством компании.

Путин — о предложении Терешковой: Если граждане проголосуют и Конституционный суд решит, что это не противоречит Основному закону Пока жители Саввино и Керамика ожидают переселения, их дома ветшают ещё быстрее — после включения зданий в программу застроенных территорий в них больше не проводят капитальный ремонт. Управляющая компания занимается только текущим ремонтом, который в этом случае бесполезен: побелка стен и промывка труб не могут устранить грибок и постоянные протечки.

Из 65 домов в микрорайоне Саввино, которые находятся в ведении управляющей компании ООО «ЖЭС-С», 43 являются ветхими и аварийными. От более 20 домов компания хочет отказаться, поскольку не может поддерживать их в нормальном состоянии.

«На то, чтобы содержать эти дома, не хватает никаких денег. Например, в месяц мы собираем с жителей дома по 10 тыс. рублей, а на поддержание такого ветхого жилья нужно минимум 20—30 тыс.», — рассказал RT директор компании Владимир Королюк.

Как отметила активистка Наталья Осипова, ветхое жильё в этих районах сносят, только если оно по-настоящему мешает строительству новых домов.

Её слова подтвердила и жительница дома №2 по улице Ленина Любовь Соколова.

«Несколько лет назад напротив нас снесли и расселили дом №1/5, хотя его состояние было намного лучше. Просто он стоял у самой дороги, и застройщику было выгодно возвести многоэтажку именно на этом месте», — пояснила она.

В доме №2, который состоит из нескольких коммуналок, не предусмотрено горячее водоснабжение — на общей кухне все конфорки заняты большими железными вёдрами, в которых кипятят воду.

Жильцы хотели поставить газовую колонку на кухне, в газовой службе ответили, что это возможно, только трубу от колонки придётся вывести в форточку, потому что вытяжка на кухне уже давно забита кирпичом. Плохая вентиляция в доме привела к тому, что стены покрыты плесенью и грибком. В некоторых комнатах люди даже не клеят обои — они всё равно не держатся на стенах.

Любовь обращалась к местным властям с просьбой признать дом непригодным для проживания ещё в 2017 году, однако тогда комиссия посчитала, что всё в порядке. В июне прошлого года дом, наконец, признали аварийным и внесли в программу переселения граждан на 2020—2024 годы.

Ещё несколько десятков домов в микрорайонах Саввино и Керамик пока считаются лишь ветхими, а значит, за их переселение прямую ответственность несёт застройщик — ООО «Бриз».

В администрации Балашихи в ответ на запрос RT сообщили, что в течение трёх лет, с 2017 по 2020 года, в городе переселили 830 человек из 17 аварийных и ветхих жилых домов.

В ведомстве подтвердили, что изначально дом №30 по улице Жилгородок должны были расселить к январю 2017 года, сейчас сроки сдвинуты на июнь 2023 года.

Там также подчеркнули, что дома, включённые в программу развития застроенных территорий, не могут быть расселены по иной программе, например, как аварийные или ветхие.