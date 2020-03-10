|
Новые дома строят между старыми: как жители ветхих зданий в Балашихе годами добиваются предоставления квартир
10 марта 2020, 17:30 • 61 • В России
Десятки семей в подмосковной Балашихе живут в обветшалых домах без горячей воды и с плесенью на стенах. Между тем все эти здания несколько лет назад были включены в программу развития застроенных территорий. Один из застройщиков пояснил, что компания временно лишилась возможности реализовывать программу после того, как средства дольщиков запретили использовать для строительства домов, а банки отказывались выдавать кредиты. При этом активисты заявляют, что строительная компания не сносит старые здания, возводя многоэтажки между ними, чтобы не расселять жильцов. Впрочем, в администрации Балашихи утверждают, что проблема постепенно решается: по словам чиновников, с 2017 по 2020 год в городе переселили 830 человек из 17 аварийных и ветхих строений.
© RT
Для переселенцев мест нет
Более тысячи жителей подмосковной Балашихи годами ждут, когда их переселят из ветхих, заплесневелых домов в новые квартиры. Несмотря на то, что старые здания внесены в городские программы по расселению, граждане годами не могут реализовать своё право на нормальное жильё.
Одним из микрорайонов Балашихи, где с 2011 года реализуется подобная программа развития застроенных территорий, стало Ольгино. В список ветхого жилья вошли 26 домов, в которых прописаны более 830 человек. Расселением жителей этих домов в новостройки, согласно документам, занимается ответственный застройщик — ООО «Скопа плюс», выбранный через аукцион. Программа должна была завершиться в 2016 году, однако её продлили до 2023 года. За это время «Скопа» смогла расселить 12 домов.
Дом №30 по улице Жилгородок, в котором прописаны 52 человека, — самое ветхое из всех зданий, внесённых в программу. По словам его жителей, местные власти обещали расселить барак ещё в 2007 году. В 2015-м фундамент дома просел настолько, что его пришлось укрепить снаружи и изнутри железными швеллерами. Единственный источник воды — раковины на кухне. Жильцы набирают воду в строительные тазы и моются в комнатах.
«От тараканов и клопов мы уже не надеемся избавиться. Мы как-то обращались в ЖЭК с просьбой вытравить их, нам ответили: «Ваши дома только сжигать», — рассказала RT Елена Тараканова. Женщина живёт в комнате площадью 14 кв м вместе с 23-летним сыном.
В марте прошлого года администрация Балашихи вновь пообещала, что дом №30 расселят, на этот раз — «не позднее 31 декабря 2019 года» (соответствующий документ есть в распоряжении RT). Выделить квартиры планировали в ЖК «Центральный-14», который строится прямо напротив барака. Сюда же обещали расселить жителей ещё трёх домов по улице Жилгородок.
Местная общественная активистка Наталья Осипова считает, что ответственный застройщик намеренно не возводит многоэтажки именно на месте ветхих домов.
«Дело в том, что между деревянными домами на улице Жилгородок предусмотрено много пространства, именно в этих промежутках «Скопа» и стала строить. Эти дома и так были ветхими, а когда в нескольких десятках метров от них началось строительство, стали разрушаться ещё быстрее. Строить высотки на месте старых домов коммерческой фирме не выгодно — придётся сразу расселять жильцов, а потом часть квартир отдавать им. А так они могут все квартиры продать покупателям», — поясняет RT Осипова.
На бумаге все дома одинаковые
Застройщик ООО «Скопа плюс» признаёт, что в случае переселения «проблемного дома №30» не смог выполнить свои обязательства.
«Жильцы этого дома закидали администрацию обращениями, местные власти пригласили на встречу застройщика и предложили подписать документ о том, что наша компания предпримет все усилия для переселения людей», — рассказала RT замгендиректора компании по правовым вопросам Мария Плотникова.
На вопрос о том, почему самый ветхий дом не был расселён по программе в первую очередь, она пояснила, что по бумагам все жилые здания на улице Жилгородок одинаково ветхие. Местные власти до сих пор не признали этот дом аварийным — в таком случае срочно расселить жильцов обязаны уже органы местного самоуправления.
С июля 2018 года ООО «Скопа плюс» вообще не имеет возможности продолжить строительство многоквартирных домов в Ольгино. Это связано с внесением поправок в Федеральный закон №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», пояснила собеседница. После законодательных изменений застройщик больше не может привлекать деньги дольщиков.
«Теперь строить дома мы можем либо за свои средства, либо по кредитным договорам с банком. Нам отказали уже три банка — они боятся, что «Скопа» потеряет договор о реализации программы застроенных территорий, хотя администрация Балашихи заверяла банки, что для этого нет причин. Получается, что программы застроенных территорий теперь находятся в полной зависимости от решения банка о том, будет ли он выдавать нам кредит», — сказала собеседница.
Правда, Елене Таракановой вместе с сыном всё же удалось получить квартиру. После того, как RT обратился к застройщику и администрации с вопросами, 5 марта она подписала соответствующую бумагу о том, что ей во временное пользование предоставляется однокомнатная квартира в новостройке.
«Эта квартира была забронирована для Елены ещё с лета прошлого года. Наша компания хотела её предоставить, но начала получать отказы от банков, в связи с чем мы думали, что договор о реализации программы вообще придётся расторгнуть. Сейчас у нас наметилась положительная тенденция с точки зрения кредитования, поэтому мы решили, наконец, выдать эту квартиру семье Таракановых», — пояснила представитель «Скопы».
В ближайшее время выдача квартир другим жильцам дома №30 или соседних ветхих зданий не предвидится.
«Не хватает никаких денег»
Дома, жители которых вынуждены мыться в тазиках и травить клопов, есть и в других микрорайонах Балашихи — Саввино и Керамик. Они также включены в программу развития застроенных территорий, ответственным застройщиком здесь является фирма ООО «Бриз».
В 2018 году горадминистрация попыталась через суд разорвать заключённый с компанией договор по реализации программы в микрорайоне Керамик, указав, что «Бриз» не исполняет в срок свои обязательства. Компания подала встречный иск, отметив, что за пять лет с момента начала действия договора подготовила проект планировки района. Суд встал на сторону «Бриза», постановив продлить действие программы в Керамике до 2023 года. При этом до 1 декабря 2021 года компания обязана предоставить гражданам новые квартиры. На момент публикации материала RT не удалось связаться с руководством компании.
Из 65 домов в микрорайоне Саввино, которые находятся в ведении управляющей компании ООО «ЖЭС-С», 43 являются ветхими и аварийными. От более 20 домов компания хочет отказаться, поскольку не может поддерживать их в нормальном состоянии.
«На то, чтобы содержать эти дома, не хватает никаких денег. Например, в месяц мы собираем с жителей дома по 10 тыс. рублей, а на поддержание такого ветхого жилья нужно минимум 20—30 тыс.», — рассказал RT директор компании Владимир Королюк.
Как отметила активистка Наталья Осипова, ветхое жильё в этих районах сносят, только если оно по-настоящему мешает строительству новых домов.
Её слова подтвердила и жительница дома №2 по улице Ленина Любовь Соколова.
«Несколько лет назад напротив нас снесли и расселили дом №1/5, хотя его состояние было намного лучше. Просто он стоял у самой дороги, и застройщику было выгодно возвести многоэтажку именно на этом месте», — пояснила она.
В доме №2, который состоит из нескольких коммуналок, не предусмотрено горячее водоснабжение — на общей кухне все конфорки заняты большими железными вёдрами, в которых кипятят воду.
Жильцы хотели поставить газовую колонку на кухне, в газовой службе ответили, что это возможно, только трубу от колонки придётся вывести в форточку, потому что вытяжка на кухне уже давно забита кирпичом. Плохая вентиляция в доме привела к тому, что стены покрыты плесенью и грибком. В некоторых комнатах люди даже не клеят обои — они всё равно не держатся на стенах.
Любовь обращалась к местным властям с просьбой признать дом непригодным для проживания ещё в 2017 году, однако тогда комиссия посчитала, что всё в порядке. В июне прошлого года дом, наконец, признали аварийным и внесли в программу переселения граждан на 2020—2024 годы.
Ещё несколько десятков домов в микрорайонах Саввино и Керамик пока считаются лишь ветхими, а значит, за их переселение прямую ответственность несёт застройщик — ООО «Бриз».
В администрации Балашихи в ответ на запрос RT сообщили, что в течение трёх лет, с 2017 по 2020 года, в городе переселили 830 человек из 17 аварийных и ветхих жилых домов.
В ведомстве подтвердили, что изначально дом №30 по улице Жилгородок должны были расселить к январю 2017 года, сейчас сроки сдвинуты на июнь 2023 года.
Там также подчеркнули, что дома, включённые в программу развития застроенных территорий, не могут быть расселены по иной программе, например, как аварийные или ветхие.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2020, 09:35
|
08 марта 2020, 06:35
|
08 марта 2020, 12:35
|
08 марта 2020, 19:35
|
09 марта 2020, 05:35
|
06 марта 2020, 00:35
|
03 марта 2020, 22:35