Новые депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка

Новоизбранные депутаты Верховной рады Украины на подготовительном заседании устроили перепалку в связи с выступлением сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.

Об этом информирует РИА Новости.

После начала выступления Рабиновича депутат Ирина Геращенко, представляющая партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», заявила, что выступление на русском языке нарушает украинское законодательство.

Затем лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что языком работы Верховной рады является государственный язык.

«Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам (с просьбой) не нарушать регламент Верховной рады», — сказал он.

Также он отметил, что в случае нарушения регламента будет просить выключать микрофон.

В свою очередь, Рабинович сообщил, что не нарушает законов, и попросил предоставить ему переводчика.

Ранее Рабинович заявил, что считает команду президента Украины Владимира Зеленского некомпетентной.