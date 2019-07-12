Новые банкноты "Гознака" для Сирии попали на фото

Напомним, ранее в 2012 году посол Сирии в Москве Рияд Хаддад в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что в России началась печать новых банкнот для арабской республики. Новые купюры заменят устаревшие деньги, чтобы погасить задолженность правительства по заработной плате, а также остальные расходы сирийского государства, сказал Хаддад.

Первый госконтракт на печать сирийских банкнот был заключён между двумя странами тогда же, в 2012 году, напоминает News.ru.

Напомним, в 2014 году крупнейшее в мире предприятие по производству наличных денег, федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Гознак" было преобразовано в акционерное общество со стопроцентным участием государства. Указ о реформе предприятия был подписан президентом России Владимиром Путиным.