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Новые банкноты "Гознака" для Сирии попали на фото

12 июля 2019, 16:09  •  43 • В мире
Журналисты сфотографировали денежные купюры, которые печатаются в России для Сирии. Производством банкнот традиционно занимается российский "Гознак".
Напомним, ранее в 2012 году посол Сирии в Москве Рияд Хаддад в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что в России началась печать новых банкнот для арабской республики. Новые купюры заменят устаревшие деньги, чтобы погасить задолженность правительства по заработной плате, а также остальные расходы сирийского государства, сказал Хаддад.
Первый госконтракт на печать сирийских банкнот был заключён между двумя странами тогда же, в 2012 году, напоминает News.ru.
Напомним, в 2014 году крупнейшее в мире предприятие по производству наличных денег, федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Гознак" было преобразовано в акционерное общество со стопроцентным участием государства. Указ о реформе предприятия был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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