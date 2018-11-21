Новые акценты: В Госдуме ищут альтернативу ЕГЭ, министерство хочет ограничиться правками

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить ЕГЭ на систему раннего выявления молодых талантов, базирующуюся на блокчейн-технологии. Соответствующие идеи он изложил в письме на имя министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой.

По мнению политика, система образовательных стандартов в стране нуждается в серьезной доработке, так как она ориентирована больше на теоретические знания, а не на практические навыки. Кроме того, сдавать письменные тесты нравится далеко не всем.

Поэтому он предлагает разработать новую концепцию, сделав акценты на следующие направления:

результаты профориентации;

оценки;

социальная активность.

Непосредственно пресс-служба Минпросвещения РФ отметила, что письмо от депутата пока не было получено. В ведомстве не видят необходимости пересмотра образовательных стандартов, хоть и не отрицают необходимость повышения профориентационной подготовки. Для этого был разработан проект «Билет в будущее», который нацелен на учащихся 6-11 классов.

«Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ - это оценка знаний всех учащихся по единым и прозрачным подходам. Она позволяет обеспечить поступление в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, и министерство не планирует отказываться от данной формы, продолжив непрерывную работу над ее совершенствованием», - указано в заявлении.

Как поведала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, она выступает против предложений Чернышова. По ее мнению, это больше напоминает клеймение ребенка, которому с детства определяют дальнейшую судьбу.

«То есть ребенку почти с самого рождения определяют дальнейшую судьбу, взвешивают все его «за» и «против» и направляют по определенной траектории», - добавила Леткова*.

Непосредственно президент Всероссийского фонда образования и помощник первого замглавы комитета по образованию ГД Сергей Комков отметил, что парламентарии разработали альтернативную систему оценки. В возрасте пяти-шести лет ребенок начинает проявлять интерес к определенным видам деятельности, и задачей семьи и образовательного учреждения должно стать развитие таких талантов.

«Это принесет значительно большие результаты для страны, государства и народа, чем написание тестовых заданий и проставление галочек», - подчеркнул эксперт**.

Как объяснил Царьграду заслуженный учитель России, лауреат премии президента РФ в области образования Владимир Просвиркин, существующую систему, состоящую из ОГЭ и ЕГЭ, необходимо менять. Страна должна идти по своему пути, хотя плюс ЕГЭ заключается в том, что тест является общедоступным.

Что касается идеи депутата Бориса Чернышова, то она звучит разумно. Педагоги давно занимаются подобной работой, что в перспективе позволит решить задачи по отбору прекрасных детей, которые будут продвигать и двигать Россию в сфере технологий.

«Вы поймите, мы этим срезом полностью всю систему нарушили, изменили, та, которая была у нас раньше. Смотрите, что творится с патриотизмом. Вы прекрасно это видите, на сегодняшний день. Мы от той России, которая была до 2000 даже года, до 1990-х годов… Совсем был другой патриотизм, нежели сегодня. Я понимаю, что мы сейчас все «цифруемся», это очень важно, это необходимо, нужно делать населению, и так далее. Понятно, и национальные проекты, и президент, и министерство… Все правильно, нужно. Но всегда надо не забывать, что сегодняшний день, те, кто создает цифровые - это тоже люди, которые тоже должны быть патриотами нашего Отечества», - резюмировал эксперт.

* RT

** "Звезда"