Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Facebook превратился в крупнейший рабовладельческий рынок»: Соцсеть начали испо...
Полина Гагарина займется российской культурой
В Греции и на Кипре будут готовиться разведчики и спецназ для Евросоюза
«Никого не волнует, что было с ребенком, ведь «виноват» Путин»: Гаспарян о самоу...
Главная / Политика

Новые акценты: В Госдуме ищут альтернативу ЕГЭ, министерство хочет ограничиться правками

21 ноября 2018, 16:09  •  37 • Политика
Идея депутата Бориса Чернышова о системе раннего выявления молодых талантов, основанной на блокчейн-технологии, выглядит разумно. Об этом Царьграду рассказал заслуженный учитель России Владимир Просвиркин.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить ЕГЭ на систему раннего выявления молодых талантов, базирующуюся на блокчейн-технологии. Соответствующие идеи он изложил в письме на имя министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой.
По мнению политика, система образовательных стандартов в стране нуждается в серьезной доработке, так как она ориентирована больше на теоретические знания, а не на практические навыки. Кроме того, сдавать письменные тесты нравится далеко не всем.
Поэтому он предлагает разработать новую концепцию, сделав акценты на следующие направления:
  • результаты профориентации;
  • оценки;
  • социальная активность.
Непосредственно пресс-служба Минпросвещения РФ отметила, что письмо от депутата пока не было получено. В ведомстве не видят необходимости пересмотра образовательных стандартов, хоть и не отрицают необходимость повышения профориентационной подготовки. Для этого был разработан проект «Билет в будущее», который нацелен на учащихся 6-11 классов.
«Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ - это оценка знаний всех учащихся по единым и прозрачным подходам. Она позволяет обеспечить поступление в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, и министерство не планирует отказываться от данной формы, продолжив непрерывную работу над ее совершенствованием», - указано в заявлении.
Как поведала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, она выступает против предложений Чернышова. По ее мнению, это больше напоминает клеймение ребенка, которому с детства определяют дальнейшую судьбу.
«То есть ребенку почти с самого рождения определяют дальнейшую судьбу, взвешивают все его «за» и «против» и направляют по определенной траектории», - добавила Леткова*.
Непосредственно президент Всероссийского фонда образования и помощник первого замглавы комитета по образованию ГД Сергей Комков отметил, что парламентарии разработали альтернативную систему оценки. В возрасте пяти-шести лет ребенок начинает проявлять интерес к определенным видам деятельности, и задачей семьи и образовательного учреждения должно стать развитие таких талантов.
«Это принесет значительно большие результаты для страны, государства и народа, чем написание тестовых заданий и проставление галочек», - подчеркнул эксперт**.
Как объяснил Царьграду заслуженный учитель России, лауреат премии президента РФ в области образования Владимир Просвиркин, существующую систему, состоящую из ОГЭ и ЕГЭ, необходимо менять. Страна должна идти по своему пути, хотя плюс ЕГЭ заключается в том, что тест является общедоступным.
Что касается идеи депутата Бориса Чернышова, то она звучит разумно. Педагоги давно занимаются подобной работой, что в перспективе позволит решить задачи по отбору прекрасных детей, которые будут продвигать и двигать Россию в сфере технологий.
«Вы поймите, мы этим срезом полностью всю систему нарушили, изменили, та, которая была у нас раньше. Смотрите, что творится с патриотизмом. Вы прекрасно это видите, на сегодняшний день. Мы от той России, которая была до 2000 даже года, до 1990-х годов… Совсем был другой патриотизм, нежели сегодня. Я понимаю, что мы сейчас все «цифруемся», это очень важно, это необходимо, нужно делать населению, и так далее. Понятно, и национальные проекты, и президент, и министерство… Все правильно, нужно. Но всегда надо не забывать, что сегодняшний день, те, кто создает цифровые - это тоже люди, которые тоже должны быть патриотами нашего Отечества», - резюмировал эксперт.
* RT
** "Звезда"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
37
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 20:39
Россия и Япония в шаге от мирного договора — Bloomberg
20 ноября 2018, 23:54
«Может, мы виноваты и в пожарах в Калифорнии?»: МИД Ирана ответил на обвинения Трампа
20 ноября 2018, 23:54
Россия продолжит снабжать Сирию нефтью в рамках договоренностей - сенатор Морозов

21 ноября 2018, 16:09
«Выбраться из плена иллюзий о «всемогуществе» США»: МИД РФ дал совет Вашингтону
21 ноября 2018, 09:39
«Из Киева разглядели»: На Украине заявили о «проседании» Крымского моста
21 ноября 2018, 06:24
«Необоснованная и искажающая рынок практика»: В США Китай вновь обвинили в «несправедливой» торговле
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
16 ноября 2018, 09:09
«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом судов в Азовском море
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.