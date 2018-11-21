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Новые акценты: В Госдуме ищут альтернативу ЕГЭ, министерство хочет ограничиться правками
21 ноября 2018, 16:09 • 37 • Политика
Идея депутата Бориса Чернышова о системе раннего выявления молодых талантов, основанной на блокчейн-технологии, выглядит разумно. Об этом Царьграду рассказал заслуженный учитель России Владимир Просвиркин.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить ЕГЭ на систему раннего выявления молодых талантов, базирующуюся на блокчейн-технологии. Соответствующие идеи он изложил в письме на имя министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой.
По мнению политика, система образовательных стандартов в стране нуждается в серьезной доработке, так как она ориентирована больше на теоретические знания, а не на практические навыки. Кроме того, сдавать письменные тесты нравится далеко не всем.
Поэтому он предлагает разработать новую концепцию, сделав акценты на следующие направления:
Непосредственно пресс-служба Минпросвещения РФ отметила, что письмо от депутата пока не было получено. В ведомстве не видят необходимости пересмотра образовательных стандартов, хоть и не отрицают необходимость повышения профориентационной подготовки. Для этого был разработан проект «Билет в будущее», который нацелен на учащихся 6-11 классов.
«Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ - это оценка знаний всех учащихся по единым и прозрачным подходам. Она позволяет обеспечить поступление в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, и министерство не планирует отказываться от данной формы, продолжив непрерывную работу над ее совершенствованием», - указано в заявлении.
Как поведала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, она выступает против предложений Чернышова. По ее мнению, это больше напоминает клеймение ребенка, которому с детства определяют дальнейшую судьбу.
«То есть ребенку почти с самого рождения определяют дальнейшую судьбу, взвешивают все его «за» и «против» и направляют по определенной траектории», - добавила Леткова*.
Непосредственно президент Всероссийского фонда образования и помощник первого замглавы комитета по образованию ГД Сергей Комков отметил, что парламентарии разработали альтернативную систему оценки. В возрасте пяти-шести лет ребенок начинает проявлять интерес к определенным видам деятельности, и задачей семьи и образовательного учреждения должно стать развитие таких талантов.
«Это принесет значительно большие результаты для страны, государства и народа, чем написание тестовых заданий и проставление галочек», - подчеркнул эксперт**.
Как объяснил Царьграду заслуженный учитель России, лауреат премии президента РФ в области образования Владимир Просвиркин, существующую систему, состоящую из ОГЭ и ЕГЭ, необходимо менять. Страна должна идти по своему пути, хотя плюс ЕГЭ заключается в том, что тест является общедоступным.
Что касается идеи депутата Бориса Чернышова, то она звучит разумно. Педагоги давно занимаются подобной работой, что в перспективе позволит решить задачи по отбору прекрасных детей, которые будут продвигать и двигать Россию в сфере технологий.
«Вы поймите, мы этим срезом полностью всю систему нарушили, изменили, та, которая была у нас раньше. Смотрите, что творится с патриотизмом. Вы прекрасно это видите, на сегодняшний день. Мы от той России, которая была до 2000 даже года, до 1990-х годов… Совсем был другой патриотизм, нежели сегодня. Я понимаю, что мы сейчас все «цифруемся», это очень важно, это необходимо, нужно делать населению, и так далее. Понятно, и национальные проекты, и президент, и министерство… Все правильно, нужно. Но всегда надо не забывать, что сегодняшний день, те, кто создает цифровые - это тоже люди, которые тоже должны быть патриотами нашего Отечества», - резюмировал эксперт.
* RT
** "Звезда"
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