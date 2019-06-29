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Новую волну беспорядков в Грузии возглавила жена Саакашвили
29 июня 2019, 22:39 • 67 • Политика
Сегодня в Грузии вспыхнула новая волна беспорядков, в которых участвуют националисты. При этом во главе протестующих встала жена бывшего президента страны Михаила Саакашвили Сандра Руловс.
Очередная волна протестов захлестнула Тбилиси сегодня. Провозгласив название для массового нарушения порядка как "Марш свободы", демонстранты снова перекрыли проспект Руставели и идут по нему к площади Свободы.
При этом в первых рядах протестантов замечена супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам он скрывается от уголовного преследования на Украине, где его, впрочем, недавно выгоняли и лишали подаренного гражданства страны. Однако после смены власти опальный политик вернулся и теперь внимательно следит за беспорядками на родине, заявляя, что поддерживает их.
По предварительным оценкам, в сегодняшней волне протеста участвуют 5-7 тысяч человек. При этом еще около 3 тысяч националистов от здания филармонии движутся также к зданию парламента.
Многие из них держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии "Европейская Грузия", пишет "Интерфакс".
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