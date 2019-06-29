Новую волну беспорядков в Грузии возглавила жена Саакашвили

Очередная волна протестов захлестнула Тбилиси сегодня. Провозгласив название для массового нарушения порядка как "Марш свободы", демонстранты снова перекрыли проспект Руставели и идут по нему к площади Свободы.

При этом в первых рядах протестантов замечена супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам он скрывается от уголовного преследования на Украине, где его, впрочем, недавно выгоняли и лишали подаренного гражданства страны. Однако после смены власти опальный политик вернулся и теперь внимательно следит за беспорядками на родине, заявляя, что поддерживает их.

По предварительным оценкам, в сегодняшней волне протеста участвуют 5-7 тысяч человек. При этом еще около 3 тысяч националистов от здания филармонии движутся также к зданию парламента.

Многие из них держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии "Европейская Грузия", пишет "Интерфакс".