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Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой

29 августа 2021, 01:40  •  77 • Политика
В Сети проявилась казахская социальная реклама против пропаганды гомосексуализма среди детей. Но всё оказалось не так просто. За популярной игрушкой скрыли новую атаку на русский язык.
В Сети появился видеоролик с социальной рекламой традиционных ценностей на казахском языке. Однако за ширмой правильного посыла оказалась скрыта новая атака на русский язык.
В ролике показано два выбора. В первом случае родитель забирает у сына популярную радужную игрушку "поп-ит" и даёт ему Коран. Это приводит к тому, что сын вырастает нормальным и находит себе жену. Во втором случае отец делает всё наоборот, и в результате выросший сын находит себе "мужа".
На первый взгляд посыл социальной рекламы кажется очевидным. Однако есть два очень важных момента. Во-первых, во время первого выбора отец разговаривает с сыном на казахском языке, а во время второго - на русском. Таким образом, проводится параллель между русским языком и гомосексуализмом.
Во-вторых, однополые отношения в Казахстане были легализованы аж с 1997 года, а Коран почитают до 70% жителей республики, в рекламе он явно не нуждается. Поэтому вывод напрашивается сам собой.
Единственная цель этого ролика - разжигание ненависти к русской культуре и русскому языку,
- указывает в Telegram Общество "Царьград".
Напомним, что за последнее время в Казахстане прошла целая серия атак на русских и русскоговорящих жителей республики. Одним из самых вопиющих случаев стали видео так называемых "языковых патрулей". Их участники нарочно провоцируют русскоговорящих людей, а затем силой принуждают извиняться перед камерой. После этого ролики публикуют в Сети.

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