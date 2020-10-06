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Новую атаку Азербайджана после смертельной западни встретили словами: "Добро пожаловать в ад"
06 октября 2020, 22:35 • 38 • В мире
Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян лаконично прокомментировала новое наступление азербайджанских сил на южном направлении в Нагорном Карабахе: "Добро пожаловать в ад". Накануне армянская сторона сообщила, что противника удалось загнать в смертельную западню.
В Армении сообщили о наступлении Азербайджана на южном направлении в Нагорном Карабахе. Официальный представитель армянского Минобороны Шушан Степанян в своём Facebook кратко прокомментировала происходящее: "Добро пожаловать в ад!"
По её словам, во второй половине дня 6 октября Азербайджан бросил резервные силы и военную технику на поле боя. Было начато активное и широкомасштабное наступление на юге Арцаха.
Также отмечается, что противник игнорирует безопасность иранской территории.
Степанян подчеркнула, что в боях многочисленные возможности врага уничтожаются "методически и непрерывно".
Накануне стало известно, что армия Нагорного Карабаха уничтожила крупное подразделение Вооружённых сил Азербайджана, заманив в хитрую ловушку. Как отмечала Степанян, армия Карабаха достигла успеха, применив "тактическую уловку".
Она создала у военных Азербайджана впечатление, что отступает, и тем самым заманила их в ловушку. Когда азербайджанские военные попытались занять оставленные карабахскими солдатами позиции, подразделение было накрыто артиллерийским огнём.
Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его страны заняла ещё несколько населённых пунктов в Карабахе.
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