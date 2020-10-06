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Новую атаку Азербайджана после смертельной западни встретили словами: "Добро пожаловать в ад"

06 октября 2020, 22:35  •  38 • В мире
Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян лаконично прокомментировала новое наступление азербайджанских сил на южном направлении в Нагорном Карабахе: "Добро пожаловать в ад". Накануне армянская сторона сообщила, что противника удалось загнать в смертельную западню.
В Армении сообщили о наступлении Азербайджана на южном направлении в Нагорном Карабахе. Официальный представитель армянского Минобороны Шушан Степанян в своём Facebook кратко прокомментировала происходящее: "Добро пожаловать в ад!"
По её словам, во второй половине дня 6 октября Азербайджан бросил резервные силы и военную технику на поле боя. Было начато активное и широкомасштабное наступление на юге Арцаха.
Также отмечается, что противник игнорирует безопасность иранской территории.
Բարի գալուստ դժոխք Արցախի ՊԲ տեղեկություններով՝ կեսօրին մոտ Ադրբեջանի զինված ուժերը, մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր...
Опубликовано Shushan Stepanyan Вторник, 6 октября 2020 г.
Степанян подчеркнула, что в боях многочисленные возможности врага уничтожаются "методически и непрерывно".
Накануне стало известно, что армия Нагорного Карабаха уничтожила крупное подразделение Вооружённых сил Азербайджана, заманив в хитрую ловушку. Как отмечала Степанян, армия Карабаха достигла успеха, применив "тактическую уловку".
Она создала у военных Азербайджана впечатление, что отступает, и тем самым заманила их в ловушку. Когда азербайджанские военные попытались занять оставленные карабахскими солдатами позиции, подразделение было накрыто артиллерийским огнём.
Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его страны заняла ещё несколько населённых пунктов в Карабахе.

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