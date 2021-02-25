«Новшеств не наблюдается»: почему в Пентагоне заявили об «экзистенциальной угрозе» для США и Европы со стороны РФ

Генерал американских ВВС Тод Уолтерс рассказал об угрозе существованию Соединённых Штатов и их европейских союзников, которая якобы исходит от России. По его словам, Москва «совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всём мире». С точки зрения экспертов, антироссийская риторика Пентагона служит «удобным обоснованием» для наращивания оборонного бюджета США и стран НАТО. Кроме того, аналитики отмечают, что с приходом Байдена к власти Пентагон и новая американская администрация продолжили развивать возникшую ещё при Обаме тенденцию — «внедрение презумпции виновности России».

Россия представляет угрозу для Соединённых Штатов и их союзников в Европе. Об этом заявил командующий Европейского командования Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.

«Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников», — сказал американский военный.

По его словам, современный мир живёт в «эпоху соперничества глобальных держав».

«Победить в эту эпоху — значит сделать так, чтобы их соперничество не переросло в глобальную войну. Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всём мире, причём во многих случаях они имеют место недалеко от её границ (в Европе)», — отметил Уолтерс.

Он добавил, что Россия якобы стремится удержать силой в своей сфере влияния соседние страны, которые ранее входили в состав СССР. Военачальник также заявил, что в рамках соперничества глобальных держав РФ использует нетрадиционные средства, например, такие как частные военные компании (ЧВК), для запугивания, ослабления и разделения союзников и партнёров США.

Кроме того, Уолтерс полагает, что Москва и Пекин якобы занимаются милитаризацией Арктики и «стремятся создать экономические плацдармы, чтобы получить возможность влиять на управление» в этом регионе.

«Деятельность России и Китая подчёркивает важность объединения Европейского командования с нашими союзниками и партнёрами для поддержания надёжного арктического сдерживания и обеспечения открытости жизненно важных морских путей сообщения посредством защиты рубежа Гренландия—Исландия—Великобритания», — подчеркнул военачальник.

«Разговоры о «страшной» России»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, тема пресловутой «российской угрозы» намеренно раскручивается Пентагоном, поскольку это «удобное обоснование» для увеличения оборонного бюджета США и стран НАТО, расширения военной инфраструктуры и усиления воинского контингента.

«Второй важный момент: таким образом альянс придаёт себе большую значимость. Ведь при Трампе авторитет блока пошатнулся. Сейчас же Россия снова выступает главным противником и якобы бросает вызов как США, так и их союзникам», — рассуждает Данюк.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT отметил, что США «не намерены мириться с тем, что появляются страны, способные повлиять на глобальную геополитическую ситуацию». По его словам, руководство Соединённых Штатов всеми силами стремится подчеркнуть, что дестабилизация в мире связана исключительно с деятельностью РФ.

«Однако Россия, наоборот, стремится поддерживать мировую систему безопасности. В то время как упомянутые Уолтерсом ЧВК — это именно американский инструмент влияния... Тем более в условиях пандемии говорить о действиях ЧВК и нарушении чужих интересов совсем нелогично. Сообщение между странами до сих пор не восстановлено в полной мере», — пояснил эксперт.

Флаги России и США

AFP

© Mladen ANTONOV

По его мнению, «Вашингтон раздражает», что Москва может вести равноправный диалог с такими европейскими державами, как Германия, Франция, Италия или Испания.

«Американцы считают, что Россия разобщает европейских союзников США самим фактом взаимодействия с ними», — говорит Судаков.

Он также напомнил, что бездоказательные обвинения США в адрес РФ уже стали традицией.

«Кроме надуманных сплетен и разговоров о «страшной России», Вашингтон ничего не может предъявить международной общественности», — констатировал аналитик.

Голос Пентагона

Стоит отметить, что текущие обвинения американского генерала — далеко не первые подобные выпады в адрес России со стороны официальных лиц Минобороны США.

Так, на прошлой неделе представитель Пентагона во время регулярного брифинга заявил, что Соединённые Штаты намерены работать с российской стороной «для продвижения собственных интересов, в то же время призывая её к ответу за её безрассудные и агрессивные действия».

«Считаю предельно ясным, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО, в том числе для Соединённых Штатов. Россия снижает уровень прозрачности и предсказуемости», — сказал сотрудник ведомства.

Объединённая база «Льюис — Маккорд» в США

© US Air Force

В начале февраля пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби назвал РФ угрозой для Соединённых Штатов «на многих фронтах». По его словам, Пентагон разделяет опасения представителей командования относительно возможности ядерного конфликта с Москвой, однако не желает «эскалации до конфликта подобного масштаба».

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своей статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединённых Штатов также допустил вероятность прямого ядерного конфликта с Россией или Китаем. По словам военного, Вашингтон должен «активно конкурировать, чтобы сдерживать агрессию» Москвы и Пекина.

«Мы должны активно противодействовать их агрессии. Уступки в отношении их начинаний чреваты укреплением их во мнении, что Соединённые Штаты не хотят или не могут принимать ответные меры, что придаст им ещё больше уверенности в себе», — считает Ричард.

Он также назвал РФ и КНР «соперниками», стратегический потенциал которых «продолжает расти, что заставляет серьёзно задуматься».

Кроме того, Кэтлин Хикс, занимающая сейчас пост первого заместителя министра обороны США, заявила 2 февраля, что особыми вызовами для американских ВС являются продолжающаяся военная модернизация вооружённых сил в китайской республике и «деструктивная Россия». Она также отметила важность эффективного «сдерживания» Москвы и Пекина. По словам Хикс, не в интересах Соединённых Штатов и их союзников видеть, как эти государства наращивают свои ядерные арсеналы.

«Новшеств не наблюдается»

По мнению аналитиков, сейчас Пентагон и новая американская администрация в целом продолжают развивать ту тенденцию, которая сформировалась ещё во времена Обамы, — «внедрение презумпции виновности России».

«При Байдене именно Пентагон взял на себя роль главного генератора страхов по поводу российской угрозы, которые он подкрепляет фейками. Если бы этим занимался так плотно, например, Госдеп, то это воспринималось бы менее фатально, нежели когда мы слышим подобные заявления от военачальников», — пояснил Судаков.

Сообщениями о «российской угрозе» Пентагон хочет «запугать союзников США, транслируя при этом идею, согласно которой концепция суверенитета национальных границ и интересов приводит к упадку, а в конечном итоге и к уничтожению», подчеркнул Судаков.

«Руководству США нужно обвинять во всём РФ, да так, чтобы максимально осложнить отношения между Европой и Россией. Американская сторона хочет, чтобы Европа развернулась в сторону Соединённых Штатов», — сказал эксперт.

Военные США

Reuters

© Jonathan Drake

С его точки зрения, «сейчас и Минобороны, и американское руководство в целом действуют так, чтобы укрепить трансатлантическое сотрудничество».

«Все американские спецслужбы, Пентагон и Госдеп при Байдене работают очень слаженно — они вернулись к механизму работы с партнёрами, который был выстроен при Обаме. Никаких принципиальных новшеств пока не наблюдается. В диалоге с союзниками главная цель — запугать их Россией», — полагает Судаков.

Аналогичного мнения придерживается и Никита Данюк.

«В текущей ситуации, когда очень многие страны не понимают, для чего вообще нужно тратить большие деньги на НАТО, если по факту Россия никакой угрозы не представляет, Пентагон напоминает им, что они якобы заблуждаются», — говорит аналитик.

Сергей Судаков, в свою очередь, полагает, что лояльность союзников США намерены использовать исключительно для собственной выгоды.

«Вашингтон считает, что чем интенсивнее он лоббирует тему «российской угрозы», тем больше вероятность того, что эти государства будут направлять 2% от своего ВВП в НАТО и покупать оружие у США», — пояснил Судаков.

Однако, по его мнению, многие европейские страны уже не воспринимают всерьёз «пустые заявления Вашингтона о российской угрозе».

«В какой-то момент страны Европы просто перестали бояться. К тому же, во время пандемии они поняли, что в конечном итоге каждый будет сам за себя», — отметил Судаков.

В американской картине мира у России не может быть национальных интересов, говорит Никита Данюк.

«И в этом смысле любая деятельность РФ в области геополитики воспринимается как угроза. В данном контексте риторика США со временем станет ещё более жёсткой, однако при этом Вашингтон отдаёт себе отчёт, что не хотел бы в реальности прямой конфронтации с Москвой», — заключил аналитик.