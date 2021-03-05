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Новозеландцы возвращаются домой, тревогу цунами отменили
05 марта 2021, 06:50 • 146 • В мире
После трёх мощных землетрясений у берегов Новой Зеландии, в результате которых жителям прибрежной полосы пришлось покидать свои жилища и перемещаться в центр страны, тревога цунами была отменена. Новозеландцы благополучно возвращаются домой.
Тревога цунами в Новой Зеландии, переданная из-за нескольких мощных землетрясений, произошедших утром в пятницу, 5 марта, отменена. Жители прибрежной полосы возвращаются в свои жилища.
По сообщению газеты New Zealand Herald, всем проживающим в прибрежной зоне рекомендуют быть осторожными из-за появления мощных непредсказуемых течений и высоких приливных волн. Сёрферам и рыбакам запрещено выходить в море.
В пятницу утром жители прибрежной зоны островов Новой Зеландии ощутили подземные толчки магнитудой 7,3, 7,4 и 7,5. Эпицентры землетрясений были расположены недалеко от городов Гисборн и Фангареи. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.
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