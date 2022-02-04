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Новозеландский попугай снял блог о своей жизни: Туристы только рады

04 февраля 2022, 23:40  •  35 • В мире
В Новой Зеландии попугай снял блог о своей жизни. Получилось случайно, но эффектно. Туристы только рады - они стали обладателями уникальных кадров.
Семья Верхул решила провести отпуск в новозеландском национальном парке Фьорленд. После первого дня похода они остановились в хижине возле тропы Кеплера. На балкон прилетела пара попугаев кеа.
Отдыхающие решили воспользоваться возможностью и поснимать птиц. Установили на перилах камеру GoPro. Стоило им на секунду отвлечься, как одна из птиц схватила устройство и улетела.
Так новозеландский попугай снял блог о своей жизни. Он пролетел над холмами, приземлился на камни возле дерева. Затем "блогер-новичок" принялся уничтожать камеру, но быстро понял, что она несъедобна.
В этот момент Верхул нашли пропажу и с удивлением обнаружили, что всё это время велась съёмка. В интервью 1News отец семейства рассказал, что с этой парочкой кеа они встречались и на следующий день. Пернатые клептоманы стащили из рюкзаков туристов несколько чашек.
Скриншот: Alex Verheul/YouTube

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