Новой жертвой коронавируса стал форум в Петербурге: Белоусов сообщил об отмене ПМЭФ-2020

Новой жертвой коронавируса в России стал Международный экономический форум в Петербурге. Оргкомитет принял решение в этом году не проводить мероприятие из-за эпидемии китайского вируса.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, на которое съезжаются политики и бизнесмены со всего мира. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2005 в нём стал принимать участие президент России. Ежегодное число участников ПМЭФ оценивается в 10 тысяч человек.

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, - приводит Nation News слова первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Напомним, что ПМЭФ - далеко не первая жертва коронавируса. Ранее были отменены Лондонская книжная ярмарка, Выставка мобильной индустрии MWC 2020, а также ряд других мероприятий. Также под угрозой отмены или переноса находится чемпионат мира по хоккею - 2020 в Швейцарии и Олимпийские игры в Токио.