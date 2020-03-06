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Новой жертвой коронавируса стал форум в Петербурге: Белоусов сообщил об отмене ПМЭФ-2020

06 марта 2020, 02:35  •  75 • Политика
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Новой жертвой коронавируса в России стал Международный экономический форум в Петербурге. Оргкомитет принял решение в этом году не проводить мероприятие из-за эпидемии китайского вируса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, на которое съезжаются политики и бизнесмены со всего мира. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2005 в нём стал принимать участие президент России. Ежегодное число участников ПМЭФ оценивается в 10 тысяч человек.
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, - приводит Nation News слова первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
Напомним, что ПМЭФ - далеко не первая жертва коронавируса. Ранее были отменены Лондонская книжная ярмарка, Выставка мобильной индустрии MWC 2020, а также ряд других мероприятий. Также под угрозой отмены или переноса находится чемпионат мира по хоккею - 2020 в Швейцарии и Олимпийские игры в Токио.

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