|
Новой жертвой коронавируса стал форум в Петербурге: Белоусов сообщил об отмене ПМЭФ-2020
06 марта 2020, 02:35 • 75 • Политика
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Новой жертвой коронавируса в России стал Международный экономический форум в Петербурге. Оргкомитет принял решение в этом году не проводить мероприятие из-за эпидемии китайского вируса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, на которое съезжаются политики и бизнесмены со всего мира. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2005 в нём стал принимать участие президент России. Ежегодное число участников ПМЭФ оценивается в 10 тысяч человек.
Напомним, что ПМЭФ - далеко не первая жертва коронавируса. Ранее были отменены Лондонская книжная ярмарка, Выставка мобильной индустрии MWC 2020, а также ряд других мероприятий. Также под угрозой отмены или переноса находится чемпионат мира по хоккею - 2020 в Швейцарии и Олимпийские игры в Токио.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 марта 2020, 10:08
|
29 февраля 2020, 12:24
|
28 февраля 2020, 20:09
|
01 марта 2020, 04:39
|
04 марта 2020, 04:35
|
29 февраля 2020, 15:39
|
03 марта 2020, 15:35