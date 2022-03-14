Новостной поток накачан дезинформацией в невиданных объёмах

Все технологии информационных войн, кажется, задействованы на полную катушку. Россия и Европа взаимно ограничили иновещание. Западные соцсети блокируют аккаунты российских СМИ. В то же время в России перестают открываться сайты западных информресурсов. Официальные власти многих стран крайне скупы на публикацию объективных данных. В то же время по интернету расходятся фейки, некоторые из них подхватывают СМИ.

Сюжет: Украинский кризис

В Сети то и дело появляются видео из украинских регионов. В большинстве случаев из них толком ничего не понятно. Иногда просто слышны выстрелы, иногда видны взрывы на горизонте или же по дорогам проезжает техника. Какие-то голоса за кадром иногда дают объяснение происходящему, но очевидно, что авторы видео и сами не до конца понимают, что происходит, или просто пребывают в шоке. Понятно, что, используя такой видеоматериал, журналисты рискуют ошибиться. Но и злого умысла по распространению фейков в СМИ в условиях информационной вой­ны исключать нельзя.

Сейчас по западным соцсетям расходится фотография с надписью UKRAIN. Harkiv. На ней изображены высотные дома с выбитыми окнами и повреждениями от взрывов. На самом деле это не Харьков, а столица Ливана Бейрут. Фото сделано в 2020 году после того, как в местном порту произошёл грандиозный взрыв на складе аммиачной селитры. Также широко разошлось видео, на котором бесстрашная якобы украинская девочка стоит в агрессивной позе напротив вооружённого якобы российского солдата. Фейк, очевидно, адресован западной публике, поскольку россиянам и украинцам понятно, что герои одеты явно не по погоде, да и природа на фоне вовсе не украинская. Быстро выяснилось, что это на самом деле палестинская девочка выясняет отношения с израильским солдатом.

Фейк о спецоперации на Украине - Дмитрий Гордон выложил в своём Telegram-канале кадры 2018 года с ребёнком из Сирии, заявив, что они сняты в Харькове (фото: t.me/karaulny)

Ещё пример – жители Киева закидывают якобы российскую пехоту «коктейлями Молотова». Выглядит очень правдоподобно, однако всё же выяснилось, что видеозапись была сделана во время беспорядков в Киеве в 2014 году. А мишенью бунтовщиков служат не российские бойцы, а украинские спецназовцы.

Что примечательно: армии России и Украины используют одинаковую или очень похожую технику и вооружение. А значит, у режиссёров постановочных видео полностью развязаны руки.

О разнообразных провокациях то и дело предупреждает и Минобороны России. По словам его представителя, генерала Игоря Конашенкова, украинские националисты готовят провокацию с отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. Он уверяет, что ночью 9 марта в населённый пункт Золочев, который находится около Харькова, украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака. По словам местных жителей, которые покинули город, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке. «Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», – объяснил Конашенков.

(фото: t.me/breakingmash)

Ранее Минобороны РФ обвинило СБУ в подготовке провокации с подрывом ядерного реактора в Харькове. В ведомстве отметили, что националисты и СБУ заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте. Планировалось подорвать реактор и обвинить Россию в нанесении ракетного удара по ядерной установке и последующей экологической катастрофе. Чтобы снять соответствующие репортажи, в Харьков прибыли иностранные журналисты, сообщили российские военные. До этого украинская сторона уже обвинила Российскую армию в обстреле Запорожской АЭС. Минобороны России в своём опровержении утверждало, что учебный корпус станции был подожжён диверсантами-националистами.

Также на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона нанесла удар по электросетевым объектам, питающим оборудование Чернобыльской АЭС, которая находится под контролем российских сил. Однако, по данным Минобороны, российским специалистам удалось быстро перевести питание станции на дизель-генераторы. Теперь решается вопрос о запитке оборудования станции от энергосистемы Белоруссии.

Последний фейк, адресованный европейцам, – это информация Киева о сбоях в системе перекачки российского газа через Украину. В Минэнерго России эту информацию опровергли. Однако никто не может исключить, что газотранспортная инфраструктура всё же будет атакована диверсантами. На этом фоне цены на газ в Европе били исторические рекорды.