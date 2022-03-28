Новости Украины: гуманитарные коридоры из Мариуполя закрыты ВСУ

Итальянский журналист Джорджио Бьянки рассказал, что он видел в Мариуполе. Увиденное не сложилось с его представлениями, которые западные медиа агрессивно транслируют в массы.Западная и украинская пропаганда рисуют для общественности образ этакой несчастной украинской девочки, которую пытается изнасиловать русский медведь. С такими мыслями Бьянки оказался в Мариуполе, чтобы снять репортаж, однако после знакомства с Украиной он оказался шокирован. Под короткой юбкой «несчастной украинской девочки» торчал ствол натовского карабина М4, украшенный свастиками. И эта озлобленная на Россию сука не позволяет своим же людям сделать свой гражданский выбор в пользу России.Мариуполь сейчас окружён и в огне, российскими военными открыты гуманитарные коридоры для экстренной эвакуации гражданского населения, однако нацбатальоны не дают гражданам уйти: либо о путях эвакуации умалчивают, либо стреляют в тех, кто пытается уехать. Нацисты оправдывают свою жестокость фразой: дезертиры должны умереть. Вот только должны ли гражданские умирать за свастику, Бандеру и киевских олигархов, которые все 8 лет разогревали военную обстановку?