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Новости Украины: гуманитарные коридоры из Мариуполя закрыты ВСУ

28 марта 2022, 20:40  •  133 • Украина
Итальянский журналист Джорджио Бьянки рассказал, что он видел в Мариуполе. Увиденное не сложилось с его представлениями, которые западные медиа агрессивно транслируют в массы.



Западная и украинская пропаганда рисуют для общественности образ этакой несчастной украинской девочки, которую пытается изнасиловать русский медведь. С такими мыслями Бьянки оказался в Мариуполе, чтобы снять репортаж, однако после знакомства с Украиной он оказался шокирован. Под короткой юбкой «несчастной украинской девочки» торчал ствол натовского карабина М4, украшенный свастиками. И эта озлобленная на Россию сука не позволяет своим же людям сделать свой гражданский выбор в пользу России.

Мариуполь сейчас окружён и в огне, российскими военными открыты гуманитарные коридоры для экстренной эвакуации гражданского населения, однако нацбатальоны не дают гражданам уйти: либо о путях эвакуации умалчивают, либо стреляют в тех, кто пытается уехать. Нацисты оправдывают свою жестокость фразой: дезертиры должны умереть. Вот только должны ли гражданские умирать за свастику, Бандеру и киевских олигархов, которые все 8 лет разогревали военную обстановку?

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