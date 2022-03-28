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Новости Украины: гуманитарные коридоры из Мариуполя закрыты ВСУ
28 марта 2022, 20:40 • 133 • Украина
Итальянский журналист Джорджио Бьянки рассказал, что он видел в Мариуполе. Увиденное не сложилось с его представлениями, которые западные медиа агрессивно транслируют в массы.
Мариуполь сейчас окружён и в огне, российскими военными открыты гуманитарные коридоры для экстренной эвакуации гражданского населения, однако нацбатальоны не дают гражданам уйти: либо о путях эвакуации умалчивают, либо стреляют в тех, кто пытается уехать. Нацисты оправдывают свою жестокость фразой: дезертиры должны умереть. Вот только должны ли гражданские умирать за свастику, Бандеру и киевских олигархов, которые все 8 лет разогревали военную обстановку?
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