Нынешние киевские власти восстановят статус ядерной державы Украины, если Запад откажется помогать Банковой в войне с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины, генерал-полковник Игорь Смешко, который баллотировался в 2019 году в главы государства.По словам офицера, на Украине есть необходимые научные кадры и технические возможности, чтобы возродить боевые возможности страны в рамках оснащения армии ядерным вооружением. Смешко уверяет, что для возвращения ядерного статуса необходима лишь политическая воля нынешнего правительства украинского государства.«У нас есть все возможности восстановить свой ядерный статус, требуется только политическая воля», - считает Смешко.Далее генерал подчеркнул, что в его заявлении нет призыва создавать ядерные бомбы. Цель его высказывания - напомнить Западу о необходимости «с уважением относиться к украинскому народу». Он рассказал, что после государственного переворота киевские власти в Донбассе «защищают» западные страны и европейскую демократию. Военный обратил внимание на то, что именно Украина внесла один из главных вкладов в развитие ядерного оружия, поскольку на территории УССР (в городе Житомир) родился конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев.«Мы же искренне защищаем Западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» - выразил удивление он.(Зря...вам дебилам,Запад даже собственные города позволяет бомбить)Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев отказался от доставшегося от СССР ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности. Теперь украинские политики заявляют, что Запад обманул Киев.