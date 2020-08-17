Новости о Руслане Цаликове обнажают пропасть между гражданскими и военными в Министерстве обороны

После смерти маршала Игоря Сергеева носителями высшего воинского звания в Вооружённых силах РФ являются генералы армии. Среди руководителей военного ведомства погоны с большой звездой носят начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра обороны боевой генерал Валерий Булгаков, статс-секретарь Николай Панков и главный ответственный за науку генерал Павел Попов. Эту компанию кадровых военных разбавляет ещё один заместитель министра. Руслан Цаликов никогда не служил в армии, однако гигантская звезда на его погонах не уступает размером генеральской.

Сюжет: Армия

По факту Руслан Цаликов является не военнослужащим, а федеральным государственным гражданским служащим. А форму он носит потому, что в своё время Сергей Шойгу, став министром, переодел в мундиры всех гражданских сотрудников ведомства. Возможно, вслед за педагогами-консерваторами считал, что форма организовывает на деловой лад. А может, хотел, чтобы пришедший вместе с ним в Мин­обороны с «гражданки» десант сподвижников не слишком выделялся на фоне кадровых военных. Мундиры вышли как надо – в чём-то даже красивее военных.

Руслана Цаликова называли не просто членом команды Шойгу. Фактически он являлся его правой рукой. Перейдя в 1994 году с поста министра финансов Северной Осетии в молодое МЧС РФ, Цаликов сперва работал там главным финансистом, затем стал заместителем министра, а позже вслед за шефом перешёл в правительство Московской области на должность вице-губернатора. Возглавив Минобороны, Сергей Шойгу забрал преданного сподвижника с собой. Во многом это было оправданно. «В МЧС Цаликов помог Шойгу выстроить жёсткую вертикаль, в Мин­обороны это тем более необходимо», – комментировал политолог Алексей Мухин, отмечая профессиональные качества Цаликова. «Цаликов – грамотный специалист, в совершенстве знающий направления, за которые будет отвечать в Министерстве обороны», – подтверждал старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский. Именно поэтому достижения ближайшего сподвижника во многом характеризуют и самого министра.

С декабря 2015 года Руслан Цаликов занимает пост первого заместителя министра обороны, нося мундир с погонами, которые только знатоки геральдики отличат от знаков различия генерала армии. В целом никакого нарушения здесь нет – именно этому воинскому званию соответствует его классный чин действительного государственного советника 1-го класса. Вот только носить генеральские погоны ещё не означает быть генералом. Военным часто пеняют на то, что они-де свысока относятся к гражданским. Однако в этом есть свой резон: тот, кто сам не прошёл через все ступени службы, вряд ли может понять суть армейской работы. Часто высоких званий удавалось достигнуть не в первом поколении. Вот почему офицеры с недоверием смотрят на своих коллег, надевающих погоны с большими звёздами. Особенно если те начинают задаваться.

Руслан Цаликов прекрасный финансист и организатор. За свои заслуги он удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» трёх степеней. Время и усилия, которые он посвящает обороне страны, не должны быть недооценены. Более того, будучи гражданским, он вполне может рассчитывать на компенсацию своих усилий соразмерно выплатам топ-менеджеров госкорпораций. Но среди военных больше ценятся награды и погоны, выслуженные не в кабинетах, а в далёких гарнизонах и на поле битвы.

Накопил на дворец

Руслан Цаликов регулярно попадает в топ новостей. То он открывает новый исторический парк в Кронштадте, то презентует первую в мире вакцину от коронавируса. Большое интервью о значительной помощи Министерства обороны в эпидемии коронавируса характеризует его как грамотного специалиста, работающего с большим погружением во многих вопросах. Позитивных публикаций значимо больше.

Однако встречаются новости и иного характера. Так, весной прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал материалы расследования о хозяевах рублёвских дач. По версии авторов расследования, настоящим владельцем участка площадью 10 140 квадратных метров близ деревни Раздоры может являться не кто иной, как Руслан Цаликов.

Уточнение о настоящем владельце появилось не зря – в документах Росреестра застенчиво значится, что земля принадлежит просто «физическому лицу». Тем не менее участок именно такой площади – один в один – задекларировал Руслан Цаликов. При этом на земле уже построен дом. Точнее, целый дворец. «Его площадь 1868 квадратных метров. Это даже по рублёвским масштабам достаточно внушительно. Гостевой дом, ну или баня, тоже закончены, – говорится в расследовании. – Гектар на Рублёвке – 650 млн рублей. Дом 2 тыс. квадратов – 300 миллионов. Итого получается в районе миллиарда». В свою очередь, подсчёт заработков Цаликова (будучи чиновником, он ежегодно сдавал декларацию о доходах и об имуществе) показывает, что с 2009 года он в общей сложности получил 74 млн рублей. Резонно, что возник вопрос – если всё так и есть на самом деле, откуда у человека, всю жизнь находящегося на службе государству, взялись деньги на рублёвское имение?

Самое любопытное, как на это ответили в Минобороны, куда СМИ обратились за комментариями. «Всё перечисленное в псевдорасследовании имущество официально задекларировано Цаликовым. Более того, присутствует в декларациях последних нескольких лет, – сообщили в Минобороны РБК. – Поэтому никакой новости и тем более сенсации здесь нет и не может быть в принципе». Таким образом, обойдя вопрос о том, на какие деньги приобретён дворец, в ведомстве, по сути, признали – он у Цаликова и правда есть.

Кроме того, в декларации первого заместителя министра обороны и четвёртого по значимости военного руководителя страны разглядели, что в пользовании у него находится ещё один участок земли площадью 22 тыс. квадратных метров – как раз такой участок сдан в аренду рядом с первым, который, по утверждению ФБК, принадлежит Цаликову. «Руслан Цаликов написал заявление в комитет лесного хозяйства с просьбой отдать ему в аренду 2,2 гектара леса на Рублёвке. Чиновники собрали комиссию из двух человек, которая и постановила: просьбу заместителя министра удовлетворить. Будете смеяться, но чиновники настолько прониклись уважением, что предложили следующие условия сделки: тот арендует огромный кусок леса за 11 тыс. рублей в месяц, а через 49 лет участок переходит в его собственность. Нет, вы не ослышались – 11 тыс. рублей в месяц за 2 с лишним гектара на Рублёвке. Иными словами, достаточно исправно платить эти 11 тыс. каждый месяц на протяжении 49 лет, чтобы получить в собственность 22 тыс. квадратных метров самой что ни на есть элитной земли», – писало информационное агентство «Основа».

Ситуация с арендным участком раскрывает возможную историю появления и основного владения. Это для бизнесменов высшей лиги дома и участки на Рублёвке могут стоить сотни миллионов рублей. Скорее всего замминистра никогда не держал в руках таких сумм. Он использовал иные подходы, для того чтобы получить возможность приобрести данный участок.

Клевещут!

Ранее Руслан Цаликов уже попадал в поле зрения борцов с коррупцией. Весной 2017 года организация Transparency International опубликовала доклад «Коррупционные риски в Министерстве обороны РФ». Среди прочего приводился пример: сын первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова Даниэл возглавляет департамент продаж «Гражданских самолётов Сухого». Эксперты увидели в таких связях вероятный конфликт интересов, который выражается в возможности Цаликова лоббировать интересы компании, в которой делает карьеру его сын. Можно же предположить, что и сам лоббист в такой ситуации не останется без ответной благодарности? И вот что интересно – чуть ли не день в день с выходом скандального доклада СМИ сообщили: Минобороны отказывается от закупок самолётов «Сухой Суперджет 100», которые ещё недавно планировалось приобрести для военных. Дескать, качество аэродромов не позволяет эксплуатировать эти машины. Однако спустя год появилась другая новость: компания «Гражданские самолёты Сухого» может уже в ближайшее время поставить Министерству обороны РФ 40 самолётов «Сухой Суперджет 100». Аэродромы привели в порядок или просто забылся былой скандал?

Припоминали недоброжелатели и то, что по приходе в Минобороны Цаликов стал курировать хозяйственную деятельность военного ведомства – строительство, капитальный ремонт, расквартирование и обустройство войск и т.д. Сферу, непосредственно к обороне имеющую опосредованное отношение, зато чрезвычайно денежную. Сам Руслан Цаликов, впрочем, гордится тем, как удалось решить квартирный вопрос, обеспечив военнослужащих жильём. Вот только если послушать самих офицеров, то многие из них могут рассказать, в каких квартирах им предлагают жить. На этом фоне показательно выглядит выступление Цаликова, некогда заявившего в ответ на нежелание ехать с семьями в чистое поле, где нет никакой инфраструктуры, – мол, чтобы она появилась, туда надо сперва заселиться.

Вряд ли раскрытие подобной информации стало неожиданностью для Руслана Цаликова. В декабре прошлого года он заявил: по его сведениям, на Вооружённые силы РФ и их высшее руководство готовится полномасштабная информационная атака, целью которой является их дискредитация. Удобная позиция, не правда ли? Теперь захочешь расследовать коррупцию в армии, и ты уже заранее наречён её врагом.