Новости из Китая встревожили русских: COVID вспыхнул рядом с границей

Два новых случая заболевания COVID-19 заставили власти китайского города Маньчжоули, что рядом с российской границей, закрыться на карантин. Все въезды и выезды перекрыты, дети не ходят в школы и детсады, все массовые мероприятия отменены.

Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая. Сообщается также, что всему населению Маньчжоули - а это более 170 тысяч человек - будут сделаны тесты на COVID-19. Железнодорожное сообщение с городом временно прекращено.

В России эти новости вызвали обоснованную тревогу, ведь Маньчжоули находится непосредственно рядом с китайско-российской границей. Кроме того, Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск - Маньчжурия".

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин предложил внедрить в мире так называемый код здоровья - каждому человеку хотят присваивать QR-код, основанный на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.

По состоянию на 22 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Китае составило 92 037 человек. За последние сутки вирусом заразилось 15 человек, летальных случаев нет. Общее число погибших в Китае на сегодняшний день составляет 4742 человека.