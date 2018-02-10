Новости и аналитика из России в Молдове под запретом

В Молдове с 10 февраля 2018 года с телеэкранов исчезли российские информационные, аналитические, военные и политические программы. Вступил в силу так называемый закон о борьбе с «российской пропагандой», который навязала жителям Молдовы правящая коалиция. Нарушителям грозят штрафы и лишение лицензии на вещание.

Закон, предусматривающий изменения в молдавском кодексе о телевидении и радио, был принят 61 голосом депутатов парламента – представителями Демократической, Либеральной, Либерально-демократической партий, Народно-европейской группы. Социалисты назвали закон антиконституционным. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что принятый закон «не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом». Позднее он отказался подписывать документ и вернул его в парламент. Однако в Молдове уже научились игнорировать мнение президента – вместо Игоря Додона закон подписал председатель парламента Андриан Канду.

В молдавский кодекс о телевидении и радио введено определение «информационной безопасности» как «защищенное состояние информационных ресурсов, лиц, общества и государства, включая комплекс мер по обеспечению такой защиты от возможных попыток дезинформации и/или информационного манипулирования извне и недопущение провокаций медийного характера, направленных против Республики Молдова». При этом словно в насмешку над гражданами Молдовы разрешена трансляция программ, произведённых в государствах-членах Европейского союза, США, Канаде, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия конвенцию не ратифицировала.

Кроме того, на днях парламент Молдовы (те же самые демократы и либералы) в ответ на заявление Государственной Думы РФ, осуждающее дискриминационную политику в отношении российских СМИ в республике, принял декларацию, обвиняющую Россию во «вмешательстве» в дела молдавского государства, «интенсификации пропагандистских атак», а также в финансовой и политической поддержке одной из левых партий (речь идёт о ПСРМ, имеющей наибольшую поддержку молдавских избирателей).

В январе кишинёвское представительство Международного института по мониторингу развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательного права граждан СНГ изучало отношение жителей Молдовы к запрету российских передач. Выяснилось, что приветствуют решение парламента только 16,3% опрошенных граждан, а 64,2% – осуждают. Тем не менее, «демократия по-молдавски» устроена таким образом, что к мнению народа партии, составляющие правящую коалицию, не только не прислушиваются, но и действуют ему вопреки. Ничтожность собственных рейтингов их не волнует, главное – власть в их руках, а настроения граждан и популярность левой оппозиции всегда можно списать на «российское вмешательство».

Россия, в свою очередь, потребовала от ОБСЕ дать оценку действиям молдавских властей. «…Страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения. Этот акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Молдове», – говорится в обращении постпреда РФ в ОБСЕ Александр Лукашевича.

Впрочем, международные организации никогда не проявляли рвения в вопросах, касающихся дискриминационных мер в отношении российских СМИ.

«Неудивительно, что более 60% населения страны выступают против запрета новостей из России. И с цифрами не поспоришь, это не наши данные, а опросы социологов и демографов Молдавии. Широкий резонанс здесь вызвала и декларация Государственной Думы о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии, которая содержит призыв к крупнейшим международным организациям дать принципиальную оценку этим дискриминационным действиям молдавских властей в медиасфере. Могу добавить, что запрещать какой-либо информационный контент бессмысленно, ведь современные технологии позволяют обойти любую подобную рестрикцию. Кроме того, не будем забывать, что молдавский народ обладает высоким уровнем политической культуры, люди здесь всегда понимают, откуда берутся подобные инициативы», – прокомментировал запрет новостей и аналитики из России посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин в эфире радио Sputnik.