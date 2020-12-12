Новость о пополнении в королевской семье вызвала тревогу: Будущая мать больна COVID-19

Шведская принцесса София скоро станет мамой в третий раз. Весной будущего года она планирует произвести на свет очередного наследника (или наследницу) престола. Об этом сегодня официально объявила королевская семья Швеции.

"Мы счастливы и с нетерпением ждём встречи с нашим третьим ребёнком, братом или сестрой принца Александра и принца Гавриила", - говорится в официальном заявлении монаршего дома. Известно, что будущий малыш станет седьмым в очереди престолонаследия.

При этом третьего ребёнка принцессы Софии и принца Карла Филиппа не будут официально называть Его Высочеством: король Швеции Карл XVI Густав решил сократить число работающих членов королевской семьи. Новорождённый получит лишь герцогский титул.

Новость о скором пополнении в семье принцессы шведы восприняли с двойственным чувством. К радости примешивается тревога, ведь всего несколько недель назад оба супруга объявили, что заразились коронавирусом.

Впрочем, современные исследования показывают, что подавляющее число беременностей женщин с COVID-19 протекают нормально, и чаще всего новорождённые не инфицированы коронавирусом.