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Новость о пополнении в королевской семье вызвала тревогу: Будущая мать больна COVID-19

12 декабря 2020, 16:15  •  74 • В мире
Шведская королевская семья сообщила подданным радостную новость: принцесса София ждёт ребёнка. Однако известие вызвало тревогу у шведов - совсем недавно принцесса и её супруг, принц Карл Филипп, сдали положительный тест на COVID-19.
Шведская принцесса София скоро станет мамой в третий раз. Весной будущего года она планирует произвести на свет очередного наследника (или наследницу) престола. Об этом сегодня официально объявила королевская семья Швеции.
"Мы счастливы и с нетерпением ждём встречи с нашим третьим ребёнком, братом или сестрой принца Александра и принца Гавриила", - говорится в официальном заявлении монаршего дома. Известно, что будущий малыш станет седьмым в очереди престолонаследия.
При этом третьего ребёнка принцессы Софии и принца Карла Филиппа не будут официально называть Его Высочеством: король Швеции Карл XVI Густав решил сократить число работающих членов королевской семьи. Новорождённый получит лишь герцогский титул.
Новость о скором пополнении в семье принцессы шведы восприняли с двойственным чувством. К радости примешивается тревога, ведь всего несколько недель назад оба супруга объявили, что заразились коронавирусом.
Впрочем, современные исследования показывают, что подавляющее число беременностей женщин с COVID-19 протекают нормально, и чаще всего новорождённые не инфицированы коронавирусом.
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