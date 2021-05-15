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«Новость, которую все ждали»: как фонд «Круг добра» будет помогать детям с муковисцидозом
15 мая 2021, 15:15 • 26 • В России
Фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» будет закупать препараты для детей с муковисцидозом — генетическим заболеванием, которое сопровождается нарушением функций желёз внешней секреции. Родители детей с муковисцидозом рассказали RT, что терапия нужна не только тяжелобольным пациентам, и выразили надежду, что лекарства закупят быстро, а список подопечных фонда будет расширяться. Как подчеркнул ранее глава фонда Александр Ткаченко, на приобретение лекарств планируется выделять порядка 4,5 млрд рублей ежегодно, что позволит обеспечить лечением около 400 пациентов.
© Фото из личного архива
«Круг добра» принял решение включить в перечень заболеваний, лечение которых финансируется из средств фонда, муковисцидоз — тяжёлую наследственную болезнь, которая сопровождается нарушением функций желёз внешней секреции. По данным Минздрава РФ, в стране такой диагноз имеют около 4 тыс. человек, три четверти из них — дети: пациенты редко доживают до 25 лет.
Люди с муковисцидозом вынуждены постоянно принимать антибиотики, муколитики и ферменты в качестве поддерживающей терапии. Кроме того, существует так называемая таргетная терапия: специальные лекарства, которые корректируют дефектный белок, ответственный за развитие заболевания.
Фонд закупит два таргетных препарата: «Оркамби» (зарегистрирован в РФ) и «Трикафта». Оба производятся компанией Vertex Pharmaceuticals.
«По утверждённым экспертным советом критериям таргетную терапию получат около 400 детей, что позволит радикально повысить качество и продолжительность их жизни. На обеспечение крайне дорогостоящим таргетным препаратом по линии фонда будет выделяться не менее 4,5 млрд рублей ежегодно», — заявил глава «Круга добра».
«Неожиданно, но долгожданно»
Родители детей с муковисцидозом назвали решение фонда «новостью, которую все ждали», но надеются на дальнейшее расширение списка получателей.
«Если это только начало, то есть первые закупки на ближайшие месяцы и выбраны самые тяжёлые ребята, — это хорошо, это их шанс выжить. Но корректоры нужны всем пациентам с муковисцидозом, по факту диагноза, а не неких критериев», — говорит москвичка Марина Рыбалкина, мама девятилетнего Ивана.
По её словам, это заболевание тяжёлое и прогрессирующее, пациент может быть условно в порядке, а через месяц — уже в реанимации и с серьёзным падением функции лёгких, сатурации и так далее. Что касается выбора препаратов, по словам Рыбалкиной, «Оркамби» — самый слабый из корректоров, работающих на Del508F — самую частую в мире мутацию муковисцидоза, а «Трикафта» — наиболее сильный.
«Первый препарат разрешён с двух лет, второй — с 12 лет, но через месяц «Трикафта» будет официально одобрена на возраст шесть лет и старше», — добавила она в разговоре с RT.
Сыну Александра Илье — год. Необходимые для лечения ребёнка расходные материалы и оборудование семье Придатко приходится закупать на свои деньги.
«С прошлой осени только на ингаляторы, небулайзеры и дыхательные тренажёры потратили 40 тыс. В нашем регионе не выдают подходящее нам ингаляционное оборудование, как, например, в Москве или Санкт-Петербурге, — рассказывает RT Александр. — Ещё одна статья расходов, например, это ежеквартальная отправка анализов в лаборатории, где делают наиболее качественные бактериальные посевы. В нашем городе результаты часто бывают неточными, а упущенная бактериальная инфекция может быть смертельно опасна. Так что родители детей с муковисцидозом отправляют пробирки в референсные лаборатории Самары и Москвы».
Когда Илье исполнится два года, родители надеются, что его включат в список детей, которых будут обеспечивать «Оркамби».
«Лекарства очень дорогие. Курс «Оркамби» на год стоит порядка 15 млн рублей. И в случае «Оркамби», и в случае «Трикафты» лекарство надо принимать непрерывно. Аналога «Золгенсмы» для детей со СМА, который достаточно раз применить, для муковисцидоза пока не изобретено», — говорит он.
«Лекарство нужно сейчас»
15-летняя Вика Ануфриева из Ярославля уже включена в список нуждающихся в лекарстве фонда «Круг добра», рассказала RT её мама Анна.
«Врач сказала, что мы в списке «Круга добра». Но мы не видели никаких документов, никаких подробностей нет», — сетует она.
По словам Анны Ануфриевой, сейчас у её дочери ухудшилось состояние и она буквально «не вылезает» из больниц. Зимой девочке провели операцию на лёгкое, а сейчас часто приходится делать капельницы.
Как ранее писал RT, женщина судится с региональным Депздравом за предоставление лекарства для Вики. В 2019 году врачебный консилиум назначил девочке необходимый по жизненным показаниям препарат «Симдеко». Однако чиновники предоставлять лекарство, не зарегистрированное в России, отказались, и Ануфриевой пришлось пойти в суд.
«Нам провели дополнительный анализ и выявили дополнительную мутацию. После этого врачи сказали, что нам подходит только «Трикафта». Но для того, чтобы доказать это в суде, необходимо заключение врачебного консилиума, который проводить не хотят. Поэтому дело не двигается. Нам сказали, что препарат «Трикафта» нам никто не даст», — рассказывает Ануфриева.
Сейчас компании занимаются ввозом препарата «Кафтрио» и препарата «Калидеко», которые при совместном применении используются как аналог «Трикафта», продолжает мама Вики: «Если бы мы об этом знали, то купили бы сразу «Трикафту» и нормально лечили ребёнка. Годовой курс этого лекарства стоит $435 тыс. А годовой курс скандинавского аналога с перерасчётом на российский рубль будет стоить 26-28 миллионов. Нам надо это пить не один год, чтобы жить».
Анна Ануфриева надеется, что вопрос с лекарством удастся решить быстро.
«Лечить сразу после рождения»
Руководитель региональной организации пациентов с муковисцидозом «Маленький Мук» Наталья Матвеева отмечает, пока у больных нет гарантии, что они получат лекарство не разово.
«Кроме того, для меня непонятна схема отбора и предоставления каждого лекарства. Получается, что какая-то часть детей останется без помощи. В список явно попадут Москва, Питер и Московская область, может, Новосибирск», — считает Матвеева.
Как полагает Мартвеева, регионы сейчас должны будут составлять заявки, чтобы сформировать перечень детей, нуждающихся в помощи: «А у нас департаменты даже не готовы к этому. К примеру, в Костроме вообще не лечат больных с муковисцидозом. Даже если у них будет крайне тяжёлый ребёнок, они не смогут ему помочь, потому что у них даже нет специалистов».
По её мнению, первыми лекарства получат пациенты в наиболее тяжёлом состоянии. Матвеева обеспокоена тем, что может повториться ситуация с получением инвалидности, когда перед родителями встал выбор — либо продолжать лечить ребёнка своими силами, либо запустить его состояние, чтобы необходимое лекарство предоставило государство.
«Количество детей, нуждающихся в лекарстве, уменьшается только в одном случае — они умирают. Мы всё время вмешиваемся на последней точке, хотя необходимо лечить сразу после рождения, чтобы на ранних стадиях взять ситуацию под контроль и люди могли стать полноценными членами общества», — резюмировала она.
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