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Новосибирские учёные обнаружили новые причины появления болезни Альцгеймера

04 июля 2020, 01:00  •  57 • В мире
Новосибирские учёные обнаружили две новые причины появления болезни Альцгеймера. Риски связаны с лёгкой недоношенностью и задержкой в развитии мозга.
Продолжительность жизни людей за последние несколько десятков лет значительно выросла, однако всё более распространёнными становятся старческие заболевания. Например, речь идёт о болезни Альцгеймера. Издание News.ru ознакомилось с исследованиями, которые провели учёные из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН.
Как считают специалисты, предрасположенность к болезни Альцгеймера закладывается ещё при рождении. Они исследовали два новых фактора риска проявления заболевания: лёгкая недоношенность и небольшая задержка в развитии мозга.
Закономерности проверяли на преждевременно стареющих крысах с признаками болезни Альцгеймера. Учёные рассказали, что такие особи рождаются недоношенными (на 12 часов раньше срока при беременности в 21-23 дня). Также была выявлена задержка при формировании безусловных рефлексов в младенческом возрасте.
"Во время созревания мозга у нас формируются основные его структуры, функциональные связи между нейронами. Если в этом процессе случается хотя бы незначительный дефект, происходит ослабление организма", - поведала научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая.
В дальнейшем учёные намерены изучить сходства и различия механизмов появления и протекания заболевания у крыс и людей. Однако они не исключают, что два вышеуказанных фактора риска верны и для человека.
Как передаёт РИА ФАН, ранее американские учёные из Медицинской школы Кейсовского университета Западного резервного района нашли доселе неизвестный ген, который может помочь в разработке лекарства против болезни Альцгеймера.
Речь идёт о генетическом маркере в гене FAM222, который связан с развитием атрофии в определённых районах центральной нервной системы. При накоплении кодируемого FAM222 белка в мозгах мышей образовывались бляшки, из-за чего усиливалось воспаление нервных тканей и ухудшались когнитивные функции.

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