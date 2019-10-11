Новосибирск ждёт тяжёлая зима • 126 • Аналитика









Новосибирские учёные и энергетики собрались 8 октября в Институте экономики СО РАН, чтобы обсудить за «круглым столом» одну из самых острых городских проблем: как повысить надёжность теплоснабжения мегаполиса. Из любопытства приехали даже двое топ-менеджеров из небольших городов Кемеровской области. Но новосибирских чиновников и депутатов тема «круглого стола», видимо, совсем не заинтересовала. А ведь на их внимание к изношенным теплосетям больше всего и рассчитывали энергетики СГК, прибывшие целой делегацией во главе с Андреем Колмаковым, директором новосибирского филиала этой компании.



Дискуссия получилась интересной, она прямо касается кошелька каждой новосибирской семьи.



Если не починишь мне машину, не повезу

Для тех, кто не хочет глубоко погружаться в тему теплоснабжения Новосибирска, попробую пересказать суть дискуссии ученых и энергетиков на примере простой житейской истории. Предположим, нужно ехать в аэропорт. Вы вызвали такси. Приезжает водитель на потрепанной «Ладе», вы садитесь, а он не торопится трогаться в путь. Вместо этого начинает разговор о своих проблемах. Вот недавно купил с рук эту машину, чтобы таксовать и зарабатывать. Взял дешево, но машина оказалась сильно потрепанной и постоянно «сыплется». Приходится все больше вкладывать в ремонт, а тарифы в службе заказа такси низкие. Поэтому он просит вас, кроме платы за проезд, добавить ему денег на ремонт «тачки».



Ваша первая мысль? Думаю, пожаловаться на наглеца. Прямо из машины набираете диспетчера службы такси, рассказываете ему ситуацию и просите заменить машину. В ответ она говорит, что полностью на вашей стороне, но других свободных машин нет. И предлагает решить конфликт с водителем в суде. Мало того, она готова сама написать вам исковое заявление и представлять вас в суде.



— А сейчас как мне добраться до аэропорта? – спрашиваете вы, с волнением глядя на часы и чувствуя, что уже опаздываете.



— Это решайте сами с водителем, — отвечает диспетчер. — Если он откажется вас везти, мы обязательно обратимся с вами в суд и взыщем с него ваши убытки. Думаю, это возможно, — неуверенно добавляет она, — правда, я не юрист, но постараюсь.



Примерно так складываются сейчас отношения между Сибирской генерирующей компанией (СГК), купившей два года назад новосибирские ТЭЦ, мэрией Новосибирска, годами уклонявшейся от решения нарастающих проблем в энергетике, и жителями мегаполиса, которые страдают от тысяч аварийных отключений от тепла каждую зиму. Да, наш «самолет» пока не улетел, с каждым годом аварий становится все больше. Пока еще аварии удается держать под контролем и никто не замерз, есть время подумать, как новосибирцам защитить свои интересы. Чтобы тепло в квартире было надёжно обеспечено и по стоимости сибирякам по карману.



Сколько монополисту ни плати, ему всё мало

Директор Института экономики СО РАН Валерий Крюков, открывая «круглый стол», очень точно высказался о причинах кризиса в теплоснабжении Новосибирска:

«Нельзя строить рыночную экономику на не соответствующей ей технологической базе».



Советская система городских ТЭЦ была хорошо продумана и очень технологична для плановой социалистической экономики. Совместная выработка электричества и тепла экономила стране половину того количества топлива, которое добывается в России. Но цены на электроэнергию и тепло были столь же далеки от реалий, как «бесплатное» жилье от стоимости его строительства. Многие затраты покрывались бюджетом из других источников доходов.







На закате социализма в Новосибирске решили закрыть ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для улучшения экологии и модернизации устаревшего оборудования. Их решили заменить новой ТЭЦ-6, которую начали строить за городом. Во время приватизации советское имущество уходило за бесценок. Хозяин СГК господин Мельниченко выгодно купил угольные предприятия Кузбасса, потом стал так же удачно скупать электростанции, которые топил собственным дешевым углем. Новосибирская энергетика тоже стала выгодным приобретением. Ее бывший хозяин, соратник Чубайса г-н Абызов, несколько лет искал покупателя на неё.





Вряд ли миллиардер Мельниченко не догадывался, что новосибирские теплосети сильно изношены. Думаю, он верил в то, что потребитель вынужден будет заплатить за их ремонт. Тем более что при приватизации энергетики правительство выбрало не путь создания конкурентного рынка производителей тепловой энергии (такой рынок эффективно работает в скандинавских странах, Германии, Англии, Австрии). Россию столкнули на рельсы олигархического госкапитализма в энергетике, когда нет реальной конкуренции и монополист диктует цены потребителям.



Хотя де-юре именно муниципалитет Новосибирска несёт ответственность за теплоснабжение горожан, де-факто он не обеспечен для выполнения этой задачи ни правами, ни ресурсами. В итоге город был вынужден отдать свои изношенные сети и большую часть муниципальных котельных в аренду и концессию ООО «СИБЭКО» (принадлежит СГК) вместо того, чтобы самому закупать тепло у всех участников рынка и продавать его потребителям.



Передача тепла — выгодный бизнес. В тарифе на тепло стоимость выработки энергии составляет всего 40 процентов, а оставшиеся 60 – это плата за передачу горячей воды до батарей в наших квартирах. Но если два десятилетия не вкладывать необходимых средств в ремонт теплосетей, они неизбежно придут в аварийное состояние.



Участники «круглого стола» признают, что в ремонт сетей надо вкладывать в несколько раз больше средств, чем сейчас. В этом году компания «СИБЭКО» отремонтировала 0,4 процента сетей. То есть при таких темпах на их обновление потребуется лет 100-150. Компания предупреждает, что новосибирцев опять ждет непростая зима – аварийных отключений будет не намного меньше.



Кто должен платить за безопасность населения?

Компания СГК надеялась уговорить губернатора, мэра и депутатов заставить горожан заплатить за предотвращение кризиса в теплоснабжении. Убедить власти перейти на ускоренный рост тарифа на тепло и горячую воду, как удалось СГК это сделать в Алтайском крае. Но что-то не срослось. Сначала помешали выборы главы региона и областного центра, через год выборы областных и городских депутатов. Им резкое повышение тарифа не прибавит симпатий избирателей. Местные власти, с одной стороны, годами прячут голову в песок, но и на поводу у СГК идти не торопятся. Многолетняя невнятная политика правительства области в вопросах теплоснабжения (точнее, её отсутствие) во многом объясняется тем, что вице-губернатор Сергей Семка известен как лоббист интересов компании «СИБЭКО». Например, его рекомендации губернатору Городецкому поднять тариф на тепло сразу на 15 процентов привели два года назад к массовым протестам новосибирцев. В итоге главу региона благодаря таким советам Семки быстро отправили в отставку.







Оказавшись в Новосибирской области в политической изоляции, СГК, видимо, попыталась включить свои лоббистские возможности в Москве. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) грудью встала на защиту монополиста и заставила региональный департамент по тарифам поднять тариф с 1 июля вдвое выше, чем планировалось. Местные власти подчинились, но в ответ подали на ФАС в суд. Мэрия тоже стала огрызаться и не захотела уничтожать 59 локальных городских котельных, как требовала СГК. Минэнерго ожидаемо поддержало СГК в споре с мэрией, но муниципальные депутаты и чиновники не сдаются и гнут свою линию.



СГК пытается наладить диалог с общественностью, чтобы примирить горожан с мыслью, что придётся серьёзно раскошелиться, как сказал бы Остап Бендер. Даже заказало своим оппонентам (борцам против повышения тарифов) проведение конференции для поиска компромисса.



«После этого «круглого стола» я окончательно понял, что энергетикам, экспертам и нашим властям самим друг с другом не договориться, — сказал автору профессор НГТУ П.А. Щинников. – Только жители Новосибирска, избиратели местной власти, могут заставить губернатора, мэра и депутатов предотвратить кризис городского теплоснабжения». Суровые сибирские холода ежегодно испытывают системы жизнеобеспечения на прочность. В Новосибирске, третьем городе России, прошедшая зима стала рекордной по числу аварий на тепловых сетях. По прогнозам экспертов, предстоящей зимой число чрезвычайных ситуаций меньше не станет. Каждое такое отключение приводит к резкому ухудшению социально-политической обстановки и вызывает массовое возмущение населения.Новосибирские учёные и энергетики собрались 8 октября в Институте экономики СО РАН, чтобы обсудить за «круглым столом» одну из самых острых городских проблем: как повысить надёжность теплоснабжения мегаполиса. Из любопытства приехали даже двое топ-менеджеров из небольших городов Кемеровской области. Но новосибирских чиновников и депутатов тема «круглого стола», видимо, совсем не заинтересовала. А ведь на их внимание к изношенным теплосетям больше всего и рассчитывали энергетики СГК, прибывшие целой делегацией во главе с Андреем Колмаковым, директором новосибирского филиала этой компании.Дискуссия получилась интересной, она прямо касается кошелька каждой новосибирской семьи.Для тех, кто не хочет глубоко погружаться в тему теплоснабжения Новосибирска, попробую пересказать суть дискуссии ученых и энергетиков на примере простой житейской истории. Предположим, нужно ехать в аэропорт. Вы вызвали такси. Приезжает водитель на потрепанной «Ладе», вы садитесь, а он не торопится трогаться в путь. Вместо этого начинает разговор о своих проблемах. Вот недавно купил с рук эту машину, чтобы таксовать и зарабатывать. Взял дешево, но машина оказалась сильно потрепанной и постоянно «сыплется». Приходится все больше вкладывать в ремонт, а тарифы в службе заказа такси низкие. Поэтому он просит вас, кроме платы за проезд, добавить ему денег на ремонт «тачки».Ваша первая мысль? Думаю, пожаловаться на наглеца. Прямо из машины набираете диспетчера службы такси, рассказываете ему ситуацию и просите заменить машину. В ответ она говорит, что полностью на вашей стороне, но других свободных машин нет. И предлагает решить конфликт с водителем в суде. Мало того, она готова сама написать вам исковое заявление и представлять вас в суде.— А сейчас как мне добраться до аэропорта? – спрашиваете вы, с волнением глядя на часы и чувствуя, что уже опаздываете.— Это решайте сами с водителем, — отвечает диспетчер. — Если он откажется вас везти, мы обязательно обратимся с вами в суд и взыщем с него ваши убытки. Думаю, это возможно, — неуверенно добавляет она, — правда, я не юрист, но постараюсь.Примерно так складываются сейчас отношения между Сибирской генерирующей компанией (СГК), купившей два года назад новосибирские ТЭЦ, мэрией Новосибирска, годами уклонявшейся от решения нарастающих проблем в энергетике, и жителями мегаполиса, которые страдают от тысяч аварийных отключений от тепла каждую зиму. Да, наш «самолет» пока не улетел, с каждым годом аварий становится все больше. Пока еще аварии удается держать под контролем и никто не замерз, есть время подумать, как новосибирцам защитить свои интересы. Чтобы тепло в квартире было надёжно обеспечено и по стоимости сибирякам по карману.Директор Института экономики СО РАН Валерий Крюков, открывая «круглый стол», очень точно высказался о причинах кризиса в теплоснабжении Новосибирска:Советская система городских ТЭЦ была хорошо продумана и очень технологична для плановой социалистической экономики. Совместная выработка электричества и тепла экономила стране половину того количества топлива, которое добывается в России. Но цены на электроэнергию и тепло были столь же далеки от реалий, как «бесплатное» жилье от стоимости его строительства. Многие затраты покрывались бюджетом из других источников доходов.На закате социализма в Новосибирске решили закрыть ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для улучшения экологии и модернизации устаревшего оборудования. Их решили заменить новой ТЭЦ-6, которую начали строить за городом. Во время приватизации советское имущество уходило за бесценок. Хозяин СГК господин Мельниченко выгодно купил угольные предприятия Кузбасса, потом стал так же удачно скупать электростанции, которые топил собственным дешевым углем. Новосибирская энергетика тоже стала выгодным приобретением. Ее бывший хозяин, соратник Чубайса г-н Абызов, несколько лет искал покупателя на неё.Вряд ли миллиардер Мельниченко не догадывался, что новосибирские теплосети сильно изношены. Думаю, он верил в то, что потребитель вынужден будет заплатить за их ремонт. Тем более что при приватизации энергетики правительство выбрало не путь создания конкурентного рынка производителей тепловой энергии (такой рынок эффективно работает в скандинавских странах, Германии, Англии, Австрии). Россию столкнули на рельсы олигархического госкапитализма в энергетике, когда нет реальной конкуренции и монополист диктует цены потребителям.Хотя де-юре именно муниципалитет Новосибирска несёт ответственность за теплоснабжение горожан, де-факто он не обеспечен для выполнения этой задачи ни правами, ни ресурсами. В итоге город был вынужден отдать свои изношенные сети и большую часть муниципальных котельных в аренду и концессию ООО «СИБЭКО» (принадлежит СГК) вместо того, чтобы самому закупать тепло у всех участников рынка и продавать его потребителям.Передача тепла — выгодный бизнес. В тарифе на тепло стоимость выработки энергии составляет всего 40 процентов, а оставшиеся 60 – это плата за передачу горячей воды до батарей в наших квартирах. Но если два десятилетия не вкладывать необходимых средств в ремонт теплосетей, они неизбежно придут в аварийное состояние.Участники «круглого стола» признают, что в ремонт сетей надо вкладывать в несколько раз больше средств, чем сейчас. В этом году компания «СИБЭКО» отремонтировала 0,4 процента сетей. То есть при таких темпах на их обновление потребуется лет 100-150. Компания предупреждает, что новосибирцев опять ждет непростая зима – аварийных отключений будет не намного меньше.Компания СГК надеялась уговорить губернатора, мэра и депутатов заставить горожан заплатить за предотвращение кризиса в теплоснабжении. Убедить власти перейти на ускоренный рост тарифа на тепло и горячую воду, как удалось СГК это сделать в Алтайском крае. Но что-то не срослось. Сначала помешали выборы главы региона и областного центра, через год выборы областных и городских депутатов. Им резкое повышение тарифа не прибавит симпатий избирателей. Местные власти, с одной стороны, годами прячут голову в песок, но и на поводу у СГК идти не торопятся. Многолетняя невнятная политика правительства области в вопросах теплоснабжения (точнее, её отсутствие) во многом объясняется тем, что вице-губернатор Сергей Семка известен как лоббист интересов компании «СИБЭКО». Например, его рекомендации губернатору Городецкому поднять тариф на тепло сразу на 15 процентов привели два года назад к массовым протестам новосибирцев. В итоге главу региона благодаря таким советам Семки быстро отправили в отставку.Оказавшись в Новосибирской области в политической изоляции, СГК, видимо, попыталась включить свои лоббистские возможности в Москве. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) грудью встала на защиту монополиста и заставила региональный департамент по тарифам поднять тариф с 1 июля вдвое выше, чем планировалось. Местные власти подчинились, но в ответ подали на ФАС в суд. Мэрия тоже стала огрызаться и не захотела уничтожать 59 локальных городских котельных, как требовала СГК. Минэнерго ожидаемо поддержало СГК в споре с мэрией, но муниципальные депутаты и чиновники не сдаются и гнут свою линию.СГК пытается наладить диалог с общественностью, чтобы примирить горожан с мыслью, что придётся серьёзно раскошелиться, как сказал бы Остап Бендер. Даже заказало своим оппонентам (борцам против повышения тарифов) проведение конференции для поиска компромисса.— сказал автору профессор НГТУ П.А. Щинников. – Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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