Новосибирск: кому мешает авиазавод имени Чкалова? • 26 • Аналитика



Сразу несколько СМИ с «той стороны» сообщили, что Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В. П. Чкалова лишают права производить самолеты Су-34. Производство истребителей-бомбардировщиков будет передано авиационному заводу в Комсомольске-на-Амуре, а что будет с НАЗ, сказать пока сложно.









Если зайти на сайт компании «Сухой», которой принадлежит НАЗ, то там говорится, что завод обеспечен работой лишь до 2020 года. Дальше – сокращения, поскольку на выпуске отсеков фюзеляжа и части хвостового оперения гражданских «Суперджетов-100» много не заработаешь.



Но самое интересное не в том, что НАЗ может в 2020 году вообще остаться без работы. Ситуация складывается такая, что на аэродром НАЗ, без которого вообще авиазавод не может нормально работать, претендует… Росгвардия!



Да, в Новосибирске базируется авиачасть Росгвардии, которой нужен аэродром. Что ж, для авиачасти потребность в аэродроме – это нормально. Насколько, правда, Росгвардии нужны авиачасти – это совершенно другой вопрос.



Испытательный аэродром НАЗа «Ельцовка» реально могут передать Росгвардии, которая претендует на него в обмен на аэродром «Гвардейский» и вертолетную площадку, которые используются Росгвардией и находятся на территории бывшего городского аэропорта «Северный».



Вообще, вокруг «Северного» давно уже происходят различные шевеления. Город очень хотел построить новый ледовый дворец спорта в этом районе, но Росгвардия воспротивилась, тем более что по закону в радиусе 5 километров от аэродрома Росгвардии строительство без разрешения невозможно.



В итоге дворец спорта начали строить несколько в другом месте, на улице Немировича-Данченко.



Но это совершенно не значит, что земля вокруг и около «Северного» потеряла свою привлекательность. Совершенно наоборот. История тянется еще с 2017 года, когда премьер Медведев подписал распоряжение о закрытии аэродрома гражданской авиации Новосибирск (Ельцовска) для обслуживания воздушных судов.



И тут же командующий Сибирским округом войск Росгвардии Виктор Стригунов намекнул, что Росгвардия готова к переносу аэродрома с «Северного» на Ельцовку и для этого даже есть инвесторы с деньгами. Частные инвесторы.



Понятно, что находящийся на краю города «Северный» был весьма привлекательной территорией для застройки.



И вот НАЗ «оптимизируют». Со всеми вытекающими последствиями в виде сокращений и увольнений. В 2018 году случилось несколько судебных исков от сокращенных сотрудников, а вообще было общее предупреждение о сокращении «в связи с досрочным выполнением госзаказа».



«Сегодня НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, имеющее твердый государственный оборонный заказ до 2020 года и уверенно смотрящее в будущее благодаря поддержке ведущего авиационного холдинга страны».

(Цитата с официального сайта.)

















Но повезло пообщаться с одним из «оптимизированных» инженеров, земляком, бывшим сотрудников ВАСО (Воронежского авиастроительного объединения), который в начале 2009 года просто сбежал из Воронежа в Новосибирск, благо позвали. Работать человек хотел по специальности.



Сегодня он один из тех, кто задумчиво, но смотрит в будущее, поскольку оно у него просто есть. НАЗ в апреле этого года решили отдать в систему НПК «Иркут».







Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который заодно заседает и в совете директоров ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), которая владеет контрольным (81%) пакетом акций ПАО «Компания «Сухой», вместе с советом этих директоров решил присоединить АО «Гражданские самолеты Сухого» к ПАО «Научно-производственная корпорация „Иркут“».



В принципе, выглядит все более-менее логично. Слияние двух компаний, которые делают вид, что выпускают самолеты. «Суперджет» и МС-21. И если с первым еще хоть как-то дело двигается, то вот МС-21 не скоро сможет взлететь.



Мантуров:

«Реорганизация компаний-производителей гражданских самолетов, прежде всего флагманских Superjet-100 и МС-21, необходима для объединения ресурсов и компетенций российских разработчиков передовой гражданской авиационной техники, ее продвижения на глобальный рынок и укрепления системы после продажного обслуживания наших воздушных судов».



Ну, громко, да. На деле о «разработках» стоит отдельно поговорить, потому что подтверждавший мне все эти вещи источник переводится (повезло) обратно в Воронеж! Там, в дебрях ВАСО, работает филиал «Иркута». И сегодня именно там, в ВАСО, на протяжении полугода безуспешно идут попытки создания отечественного компаунда, способного заменить американский в крыльях МС-21.



Судя по тому, что «Иркут» набирает специалистов в Новосибирске, дела идут не очень. Точнее, по полученным сведениям, результат нулевой или около того. МС-21 пока бескрылый.



Ну и можно вспомнить февральский визит полпреда президента Сергея Меняйло на завод. Его там ждали, мягко говоря, как и.о. сами знаете кого (или всей «троицы» сразу). Думали, что разговор пойдет про то, что стране надо наращивать новую технику, а потому надо организовать персонал на ударный труд…



Сказать, что Меняйло разочаровал авиастроителей, — это ничего не сказать. Именно в феврале этого года, да, даже не тогда, когда начались «оптимизационные» сокращения, а в феврале 2019-го, коллектив НАЗа понял, что вот она, жесткая посадка.



Меняйло заговорил о том, что таким крупным предприятиям оборонно-промышленного комплекса «необходимо в полной мере использовать высвобождаемые мощности для выпуска продукции гражданского назначения».



Интересное решение, не так ли? Су-34 передаются на КнААЗ, на Дальний Восток, куда из Новосибирска никто не рванет. А в Новосибирске и Иркутске, слив воедино два авиазавода, будем «переводить высвободившиеся мощности на гражданку»?



Роскошно. Запахло прямо конверсией 90-х, когда на том же ВАСО отливали пластиковую мебель для дач, на предприятиях военной радиоэлектроники пытались делать мирную технику, весь вопрос в том, что все эти заводы делали гражданскую номенклатуру «в свободное время», а не вместо военных заказов.







Хотя потом наступили времена, когда и вместо.



Можно ли загрузить Новосибирский и Иркутский авиазаводы половинкой самолета? Половинка – это очень еще сырой «Сухой Суперджет». МС-21 – ему вообще пока ничего не светит. Пока нет крыльев, точнее, материала для них.



Неужели целый завод с 7 000 сотрудников – это ничто в сравнении с площадями под очередной жилой комплекс? И Новосибирский авиазавод должен будет умереть ради того, чтобы Росгвардия отдала земли под строительство?



Странные дела происходят, честное слово.







Очень странно и непонятно выглядит происходящее в Новосибирске. Там с 1937 года выпускались боевые самолеты для нашей страны. «Выпускались» в прошедшем времени – не оговорка, а почти что констатация факта.Сразу несколько СМИ с «той стороны» сообщили, что Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В. П. Чкалова лишают права производить самолеты Су-34. Производство истребителей-бомбардировщиков будет передано авиационному заводу в Комсомольске-на-Амуре, а что будет с НАЗ, сказать пока сложно.Если зайти на сайт компании «Сухой», которой принадлежит НАЗ, то там говорится, что завод обеспечен работой лишь до 2020 года. Дальше – сокращения, поскольку на выпуске отсеков фюзеляжа и части хвостового оперения гражданских «Суперджетов-100» много не заработаешь.Но самое интересное не в том, что НАЗ может в 2020 году вообще остаться без работы. Ситуация складывается такая, что на аэродром НАЗ, без которого вообще авиазавод не может нормально работать, претендует… Росгвардия!Да, в Новосибирске базируется авиачасть Росгвардии, которой нужен аэродром. Что ж, для авиачасти потребность в аэродроме – это нормально. Насколько, правда, Росгвардии нужны авиачасти – это совершенно другой вопрос.Испытательный аэродром НАЗа «Ельцовка» реально могут передать Росгвардии, которая претендует на него в обмен на аэродром «Гвардейский» и вертолетную площадку, которые используются Росгвардией и находятся на территории бывшего городского аэропорта «Северный».Вообще, вокруг «Северного» давно уже происходят различные шевеления. Город очень хотел построить новый ледовый дворец спорта в этом районе, но Росгвардия воспротивилась, тем более что по закону в радиусе 5 километров от аэродрома Росгвардии строительство без разрешения невозможно.В итоге дворец спорта начали строить несколько в другом месте, на улице Немировича-Данченко.Но это совершенно не значит, что земля вокруг и около «Северного» потеряла свою привлекательность. Совершенно наоборот. История тянется еще с 2017 года, когда премьер Медведев подписал распоряжение о закрытии аэродрома гражданской авиации Новосибирск (Ельцовска) для обслуживания воздушных судов.И тут же командующий Сибирским округом войск Росгвардии Виктор Стригунов намекнул, что Росгвардия готова к переносу аэродрома с «Северного» на Ельцовку и для этого даже есть инвесторы с деньгами. Частные инвесторы.Понятно, что находящийся на краю города «Северный» был весьма привлекательной территорией для застройки.И вот НАЗ «оптимизируют». Со всеми вытекающими последствиями в виде сокращений и увольнений. В 2018 году случилось несколько судебных исков от сокращенных сотрудников, а вообще было общее предупреждение о сокращении «в связи с досрочным выполнением госзаказа».(Цитата с официального сайта.)Но повезло пообщаться с одним из «оптимизированных» инженеров, земляком, бывшим сотрудников ВАСО (Воронежского авиастроительного объединения), который в начале 2009 года просто сбежал из Воронежа в Новосибирск, благо позвали. Работать человек хотел по специальности.Сегодня он один из тех, кто задумчиво, но смотрит в будущее, поскольку оно у него просто есть. НАЗ в апреле этого года решили отдать в систему НПК «Иркут».Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который заодно заседает и в совете директоров ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), которая владеет контрольным (81%) пакетом акций ПАО «Компания «Сухой», вместе с советом этих директоров решил присоединить АО «Гражданские самолеты Сухого» к ПАО «Научно-производственная корпорация „Иркут“».В принципе, выглядит все более-менее логично. Слияние двух компаний, которые делают вид, что выпускают самолеты. «Суперджет» и МС-21. И если с первым еще хоть как-то дело двигается, то вот МС-21 не скоро сможет взлететь.Мантуров:Ну, громко, да. На деле о «разработках» стоит отдельно поговорить, потому что подтверждавший мне все эти вещи источник переводится (повезло) обратно в Воронеж! Там, в дебрях ВАСО, работает филиал «Иркута». И сегодня именно там, в ВАСО, на протяжении полугода безуспешно идут попытки создания отечественного компаунда, способного заменить американский в крыльях МС-21.Судя по тому, что «Иркут» набирает специалистов в Новосибирске, дела идут не очень. Точнее, по полученным сведениям, результат нулевой или около того. МС-21 пока бескрылый.Ну и можно вспомнить февральский визит полпреда президента Сергея Меняйло на завод. Его там ждали, мягко говоря, как и.о. сами знаете кого (или всей «троицы» сразу). Думали, что разговор пойдет про то, что стране надо наращивать новую технику, а потому надо организовать персонал на ударный труд…Сказать, что Меняйло разочаровал авиастроителей, — это ничего не сказать. Именно в феврале этого года, да, даже не тогда, когда начались «оптимизационные» сокращения, а в феврале 2019-го, коллектив НАЗа понял, что вот она, жесткая посадка.Меняйло заговорил о том, что таким крупным предприятиям оборонно-промышленного комплекса «необходимо в полной мере использовать высвобождаемые мощности для выпуска продукции гражданского назначения».Интересное решение, не так ли? Су-34 передаются на КнААЗ, на Дальний Восток, куда из Новосибирска никто не рванет. А в Новосибирске и Иркутске, слив воедино два авиазавода, будем «переводить высвободившиеся мощности на гражданку»?Роскошно. Запахло прямо конверсией 90-х, когда на том же ВАСО отливали пластиковую мебель для дач, на предприятиях военной радиоэлектроники пытались делать мирную технику, весь вопрос в том, что все эти заводы делали гражданскую номенклатуру «в свободное время», а не вместо военных заказов.Хотя потом наступили времена, когда и вместо.Можно ли загрузить Новосибирский и Иркутский авиазаводы половинкой самолета? Половинка – это очень еще сырой «Сухой Суперджет». МС-21 – ему вообще пока ничего не светит. Пока нет крыльев, точнее, материала для них.Неужели целый завод с 7 000 сотрудников – это ничто в сравнении с площадями под очередной жилой комплекс? И Новосибирский авиазавод должен будет умереть ради того, чтобы Росгвардия отдала земли под строительство?Странные дела происходят, честное слово. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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