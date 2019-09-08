Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие • 160 • Аналитика Перемирие не задалось

5 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив 28 мин из 82-миллиметровых минометов. Позже украинские войска вели артиллерийский огонь в направлении Горловки, Зайцево, Комарово, Пантелеймоновки, поселка шахты «Трудовская», Спартака и Минерального, села Петровское, Саханки и Коминтерново. На луганском направлении под обстрел попали поселки Золотое-5 и Лозовое.









Подобные обстрелы и вылазки украинских ДРГ происходят ежедневно. Вооруженные силы ЛДНР несут значительные потери в личном составе, гибнут мирные жители. Вопреки распространяющимся в социальных сетях слухам о том, что бойцам народной милиции запрещено отвечать огнем на провокации противника, украинские СМИ практически ежедневно сообщают о потерях, число которых с начала года по официальным данным составило 72 человека.



Интенсивность боевых действий сопоставима с 2014 годом. В минувшее воскресенье представитель пресс-центра вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин характеризовал очередной обстрел юга ДНР как «уникальный».



В интервью одному из донецких телеканалов Басурин заявил:



«Сегодняшние сутки оказались уникальными за все перемирие с 21 июля. Уже более 300 нарушений, которые мы отмечаем. А сегодняшнее просто уникальное — давайте просто цифры: снаряды 122 мм — 10 штук. Мины 120-е — больше сотни. 82 мм — больше сотни. БМП-1 — хотел бы напомнить, что это все-таки орудие 72 мм. — 150 снарядов. И из-за этого, опять же, страдают люди. У нас фактически горит юг. Коминтерново, наверное, скоро можно будет вообще видеть только на карте точку, потому что в основном все это туда прилетает.

Зайцево... Бедное Зайцево — люди туда возвращаются жить, а их обстреливают больше, больше и больше. Вот только за неполные сутки у нас уже уничтожено 6 домов в Коминтерново и Зайцево. У нас есть опять ребята погибшие. У нас есть один боец, который погиб. Перед этим мне говорили, что у нас большие были потери, и они продолжаются... Это планомерное увеличение количества обстрелов гражданских объектов».



Кровавое зазеркалье

Несмотря на усиление обстрелов, в дипломатических кругах настроения вполне оптимистичные. Так, полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал эту бойню «самым спокойным перемирием».



«По оценкам ОБСЕ, бессрочное перемирие, начатое 21 июля, продолжает в целом соблюдаться. Прошедшие полтора месяца стали самыми спокойными в Донбассе за 5 лет. Однако в конце августа был зафиксирован рост числа нарушений режима прекращения огня. По-прежнему не снята угроза «размывания» режима прекращения огня»,

— утверждает Грызлов.



Аналогичный оптимизм излучает глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.



«Слава богу, с изменением политической власти тактика Украины несколько начала меняться, насколько это будет продуктивным, пока непонятно. Мы видим, что украинская сторона пытается найти свою линию поведения в сфере политического урегулирования конфликта – это положительный момент»,

— заявил Дейнего.



Дипломат также считает, что «после смены власти на Украине несколько снизилось количество обстрелов территории ЛНР, во многом благодаря этому стороны договорились о введении «бессрочного» перемирия». Тот факт, что указанное перемирие длилось всего несколько часов Владислав Дейнего решил не замечать.



«Деэскалацию» заметил даже постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, который во время заседания в Вене заявил следующее:





«Разделяем прозвучавшие оценки о том, что «хлебное перемирие», вступившее в силу 21 июля 2019 года, способствовало деэскалации в Донбассе. Военная напряженность, действительно, заметно снизилась. Вместе с тем ситуация далека от идеальной. Перестрелки не прекратились. Среди мирных жителей есть раненые. По-прежнему, фиксируется размещение военной техники в нарушение линий отвода, в том числе тяжелых вооружений».



Непонятно, как можно говорить о деэскалации, когда количество боестолкновений и обстрелов, в том числе из оружия, запрещенного Минскими протоколами и даже международными конвенциями (ВСУ применяет на юге ДНР фосфорные боеприпасы), день ото дня растет?



Замкнутый круг

В случае с Киевом все понятно – у Зеленского хотят, избежав масштабных боевых действий, избавиться от тяжелого наследия Порошенко в виде неудобоваримых Минских соглашений. Новым украинским властям нужно как-то переписать пресловутые протоколы или же сменить расклад, расширив нормандский формат за счет США. И для этого у Киева есть превосходство в живой силе, в артиллерии и боеприпасах (которые, по прогнозам блаженных московских «аналитиков», давно должны были закончиться) и в наличии недружественного населения, которое не жалко подставлять под ответные артобстрелы ЛДНР — какая разница, все равно на Донбассе одни «сепары».



ВСУ не готовы идти в верный котел, но вполне способны бить из всех калибров вдоль линии разграничения и провоцировать народную милицию до тех пор, пока позиции вооруженных сил Новороссии и прифронтовые населенные пункты не превратятся в кашу, а потом с тем же успехом могут перенести обстрелы вглубь республик.



Какое-то время ЛДНР способны отвечать симметрично, однако рано или поздно ресурсы Новороссии истощатся. В первую очередь возникнут проблемы с личным составом, которого у республик значительно меньше и которому не прибавляют боевого духа поступки и заявления властей ЛДНР и представителей Новороссии в Минске, которые то призывают к примирению, то требуют у Зеленского признания, то в упор не замечают кровопролития, говоря о «деэскалации».



Рано или поздно эти игрища и дипломатические реверансы могут закончиться тем, что у военнослужащих начнут возникать резонные вопросы о том, что же все-таки происходит, для чего они гибнут под ежедневными обстрелами, которых якобы нет, и когда это все закончится?



Вернулись к истокам

По сути, даже несмотря на значительное усиление военной мощи ЛДНР, затянувшиеся Минские соглашения привели к ситуации, аналогичной той, с которой они начинались. В 2014-2015 году, чтобы выиграть время и пространство для маневра, ополчение выпускало украинцев из котлов, в которые загоняло их при масштабной поддержке «отпускников», заставляя их садиться за стол переговоров и подписывать невыгодные Киеву документы.



Сегодня Киев при попустительстве Запада и участников нормандского формата планомерно перемалывает вооруженные силы и гражданское население ЛДНР, и чтобы остановить ВСУ, нужно либо вновь нанести украинцам поражение, либо садиться за стол переговоров и подписывать какие-то новые договоренности, которые, скорее всего, будут для Киева более выгодными.



Устроить котел сегодня непросто – за годы «Минска» враг построил полноценную эшелонированную оборону, взломать которую без серьезных потерь в людях и технике не удастся. К тому же подобные действия будут моментально названы актом агрессии со стороны ЛДНР и РФ, что формально позволит Киеву отказаться от выполнения Минских соглашений.



Единственным выходом в этой ситуации кажется серьезная контрбатарейная работа с привлечением все тех же «отпускников», которая должна быть настолько эффективной и масштабной, чтобы украинцы и думать забыли о применении артиллерии. К сожалению, вместо этого мы видим благостные рассуждения о «самом спокойном перемирии за 5 лет».



Перемены близки

Понятно, что долго так продолжаться не может – если в Киеве решили дергать Россию за усы до победного конца, ничто не мешает ВСУ продолжать обстрелы и вылазки, с каждым днем все более наглея и предпринимая все более смелые и агрессивные маневры. Вопрос в том, насколько хватит ресурсов и моральной стойкости у войск ЛДНР для сдерживания противника в условиях, когда ни отступать, ни наступать нельзя. В любом случае, рано или поздно эти ресурсы могут иссякнуть. Официальное беспамятство. Почему Болгария предаёт Россию



Ситуация во многом напоминает осень 2014 года и неминуемо приведет к еще более масштабным боевым действия. На сегодняшний день политического или экономического решения вопроса нет, но и придерживаться нынешней позиции вряд ли удастся слишком долго. В то же время очередной удар по ВСУ, очередной отбитый у врага город и очередной Минский протокол, который никто не будет выполнять, — тоже не выход из ситуации, которая давно нуждается в разрешении. Это лишь очередная отсрочка.



Украинский ишак летать не хочет, а падишах, как это не печально, живее всех живых. И разобраться с ним рано или поздно придется. Вопрос лишь в том, оправданы ли те жертвы, которыми республики расплачиваются за промедление? 5 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив 28 мин из 82-миллиметровых минометов. Позже украинские войска вели артиллерийский огонь в направлении Горловки, Зайцево, Комарово, Пантелеймоновки, поселка шахты «Трудовская», Спартака и Минерального, села Петровское, Саханки и Коминтерново. На луганском направлении под обстрел попали поселки Золотое-5 и Лозовое.Подобные обстрелы и вылазки украинских ДРГ происходят ежедневно. Вооруженные силы ЛДНР несут значительные потери в личном составе, гибнут мирные жители. Вопреки распространяющимся в социальных сетях слухам о том, что бойцам народной милиции запрещено отвечать огнем на провокации противника, украинские СМИ практически ежедневно сообщают о потерях, число которых с начала года по официальным данным составило 72 человека.Интенсивность боевых действий сопоставима с 2014 годом. В минувшее воскресенье представитель пресс-центра вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин характеризовал очередной обстрел юга ДНР как «уникальный».В интервью одному из донецких телеканалов Басурин заявил:Несмотря на усиление обстрелов, в дипломатических кругах настроения вполне оптимистичные. Так, полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал эту бойню «самым спокойным перемирием».— утверждает Грызлов.Аналогичный оптимизм излучает глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.— заявил Дейнего.Дипломат также считает, что «после смены власти на Украине несколько снизилось количество обстрелов территории ЛНР, во многом благодаря этому стороны договорились о введении «бессрочного» перемирия». Тот факт, что указанное перемирие длилось всего несколько часов Владислав Дейнего решил не замечать.«Деэскалацию» заметил даже постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, который во время заседания в Вене заявил следующее:Непонятно, как можно говорить о деэскалации, когда количество боестолкновений и обстрелов, в том числе из оружия, запрещенного Минскими протоколами и даже международными конвенциями (ВСУ применяет на юге ДНР фосфорные боеприпасы), день ото дня растет?В случае с Киевом все понятно – у Зеленского хотят, избежав масштабных боевых действий, избавиться от тяжелого наследия Порошенко в виде неудобоваримых Минских соглашений. Новым украинским властям нужно как-то переписать пресловутые протоколы или же сменить расклад, расширив нормандский формат за счет США. И для этого у Киева есть превосходство в живой силе, в артиллерии и боеприпасах (которые, по прогнозам блаженных московских «аналитиков», давно должны были закончиться) и в наличии недружественного населения, которое не жалко подставлять под ответные артобстрелы ЛДНР — какая разница, все равно на Донбассе одни «сепары».ВСУ не готовы идти в верный котел, но вполне способны бить из всех калибров вдоль линии разграничения и провоцировать народную милицию до тех пор, пока позиции вооруженных сил Новороссии и прифронтовые населенные пункты не превратятся в кашу, а потом с тем же успехом могут перенести обстрелы вглубь республик.Какое-то время ЛДНР способны отвечать симметрично, однако рано или поздно ресурсы Новороссии истощатся. В первую очередь возникнут проблемы с личным составом, которого у республик значительно меньше и которому не прибавляют боевого духа поступки и заявления властей ЛДНР и представителей Новороссии в Минске, которые то призывают к примирению, то требуют у Зеленского признания, то в упор не замечают кровопролития, говоря о «деэскалации».Рано или поздно эти игрища и дипломатические реверансы могут закончиться тем, что у военнослужащих начнут возникать резонные вопросы о том, что же все-таки происходит, для чего они гибнут под ежедневными обстрелами, которых якобы нет, и когда это все закончится?По сути, даже несмотря на значительное усиление военной мощи ЛДНР, затянувшиеся Минские соглашения привели к ситуации, аналогичной той, с которой они начинались. В 2014-2015 году, чтобы выиграть время и пространство для маневра, ополчение выпускало украинцев из котлов, в которые загоняло их при масштабной поддержке «отпускников», заставляя их садиться за стол переговоров и подписывать невыгодные Киеву документы.Сегодня Киев при попустительстве Запада и участников нормандского формата планомерно перемалывает вооруженные силы и гражданское население ЛДНР, и чтобы остановить ВСУ, нужно либо вновь нанести украинцам поражение, либо садиться за стол переговоров и подписывать какие-то новые договоренности, которые, скорее всего, будут для Киева более выгодными.Устроить котел сегодня непросто – за годы «Минска» враг построил полноценную эшелонированную оборону, взломать которую без серьезных потерь в людях и технике не удастся. К тому же подобные действия будут моментально названы актом агрессии со стороны ЛДНР и РФ, что формально позволит Киеву отказаться от выполнения Минских соглашений.Единственным выходом в этой ситуации кажется серьезная контрбатарейная работа с привлечением все тех же «отпускников», которая должна быть настолько эффективной и масштабной, чтобы украинцы и думать забыли о применении артиллерии. К сожалению, вместо этого мы видим благостные рассуждения о «самом спокойном перемирии за 5 лет».Понятно, что долго так продолжаться не может – если в Киеве решили дергать Россию за усы до победного конца, ничто не мешает ВСУ продолжать обстрелы и вылазки, с каждым днем все более наглея и предпринимая все более смелые и агрессивные маневры. Вопрос в том, насколько хватит ресурсов и моральной стойкости у войск ЛДНР для сдерживания противника в условиях, когда ни отступать, ни наступать нельзя. В любом случае, рано или поздно эти ресурсы могут иссякнуть.Ситуация во многом напоминает осень 2014 года и неминуемо приведет к еще более масштабным боевым действия. На сегодняшний день политического или экономического решения вопроса нет, но и придерживаться нынешней позиции вряд ли удастся слишком долго. В то же время очередной удар по ВСУ, очередной отбитый у врага город и очередной Минский протокол, который никто не будет выполнять, — тоже не выход из ситуации, которая давно нуждается в разрешении. Это лишь очередная отсрочка.Украинский ишак летать не хочет, а падишах, как это не печально, живее всех живых. И разобраться с ним рано или поздно придется. Вопрос лишь в том, оправданы ли те жертвы, которыми республики расплачиваются за промедление? Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





160 Источник Похожие новости Дымящийся ствол США. Как оружие попадает к террористам Сирии и Йемена Что растёт на полях Дальневосточного форума Борьба империй. Попытки современных держав поделить мир Этот модельный, модельный, модельный мир! Зигзаги современности Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие Мусорозаводы. Путь России к экологической катастрофе Новости партнеров