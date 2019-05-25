Новороссия. Очереди за российским гражданством • 142 • Аналитика Трудностей хватает

В отделениях Миграционной службы ЛНР и ДНР ад кромешный: оформление документов продолжается меньше месяца, а у сотрудников уже такой вид, будто они нуждаются в срочной психосоматической реабилитации. Отчасти причина в двусмысленности процедур: за прошедший месяц подробности оформления документов несколько раз менялись, сея панику и хаос среди населения.









Отчасти причина кроется в поведении самих жителей республик, несколько лет пренебрегавших республиканскими паспортами, а теперь срочно бросившимися их оформлять. Кроме того, люди, которым российские паспорта (даже пенсионерам) понадобились незамедлительно, создали ажиотаж, справиться с которым сотрудники Миграционной службы просто не в состоянии.



Понаехавшие?..

Ситуация ухудшается в связи с массовым возвращением в Луганск и Донецк людей, ранее выехавших работать или жить на Украину. На КПВВ — значительный наплыв машин с украинскими номерами, въезжающих в республики. Разумеется, «возвращенцы», внезапно проникшиеся горячей любовью к России и еще более пламенным желанием обзавестись республиканским паспортом, изрядно раздражают тех, кто пережил в ЛДНР все тяготы обстрелов и экономической стагнации. Не говоря уже о том, что всех их надо тщательно проверить на предмет сочувствия Киеву и сотрудничества с украинскими спецслужбами.



Впрочем, люди, внезапно вернувшиеся в республики ради получения российского гражданства, вполне могут быть в итоге наказаны: вспоминая, как в сеть «слили» списки участников общественных движений «Мир Луганщине» и «Свободный Донбасс», логично предположить, что в какой-то момент списки лиц, получивших российский паспорт, также могут стать публичным достоянием.



Тем временем у дверей паспортных столов в очередях на получение паспортов ЛДНР и дактилоскопию в первом и втором списках на сдачу документов для получения паспорта РФ происходят неприятные эксцессы. На днях в г. Краснодоне люди из первого списка (первичная сдача документов) подрались с «счастливчиками» из второго (те, кто уже сдал документы и заплатил госпошлину). Аналогичные ситуации происходят и в других населенных пунктах.



Миграционная служба «зашивается»

Скорость приема и оформления документов для получения российского паспорта периодически меняется. Время от времени меняются и сами «правила игры»: сначала от студентов не требовали справки с места учебы, потом внезапно отказались принимать пакет документов без этой бумажки, мотивируя нововведение отсутствием у большинства студентов украинского паспорта.



Между прочим, вопрос идеальной подготовки пакета документов является для жителей республик достаточно важным: госпошлину в размере 3,8 тыс. рублей (многие в республиках в месяц получают немногим больше) в случае отказа со стороны российского ФМС никто уже не вернет. И это не считая прочих расходов и самого факта отказа (пока неизвестно, будет ли предоставлен второй шанс).



Кстати, сам по себе вопрос обязательного наличия украинского паспорта и свидетельства о рождении также кажется не совсем обдуманным. Не стоит забывать, сколько в республиках проживает людей, которые, когда-то лишившись украинских документов, теперь уже не в состоянии восстановить их в связи с невозможностью выезда на Украину.



Очереди — это надолго

В целом стоит признать, что процедура оформления пакета документов для получения российского документа предсказуемо оказалась сырой, а отделения Миграционной службы, привыкшие к куда более вальяжному стилю работы, оказались не готовыми к свалившемуся на их головы «счастью». В день чиновникам в самом идеальном случае удается пропустить 20-40 человек. На то, чтобы пройти все процедуры (только на получение паспорта РФ) у людей уходит до недели. Разумеется, далеко не каждый может позволить себе вырваться с работы для участия на этом празднике жизни, тем более что в очереди нужно отмечаться ранним утром и поздним вечером, а лучше всего вообще не покидать ее.



В общем, самым разумным решением для жителей республик на сегодняшний день было бы оставить до поры до времени мечты о российском паспорте. Подождать, пока будет полностью отточена и выяснена процедура и рассосутся очереди. Участвовать в сегодняшнем безумии едва ли целесообразно, тем более что сотрудники Миграционной службы далеко не железные: еще несколько недель работы в таком ритме, и люди просто начнут увольняться или совершать на ровном месте массу ошибок. В общем, паспорта РФ выдадут, но получат их граждане республик далеко не скоро. Но счастье уже на горизонте… В отделениях Миграционной службы ЛНР и ДНР ад кромешный: оформление документов продолжается меньше месяца, а у сотрудников уже такой вид, будто они нуждаются в срочной психосоматической реабилитации. Отчасти причина в двусмысленности процедур: за прошедший месяц подробности оформления документов несколько раз менялись, сея панику и хаос среди населения.Отчасти причина кроется в поведении самих жителей республик, несколько лет пренебрегавших республиканскими паспортами, а теперь срочно бросившимися их оформлять. Кроме того, люди, которым российские паспорта (даже пенсионерам) понадобились незамедлительно, создали ажиотаж, справиться с которым сотрудники Миграционной службы просто не в состоянии.Ситуация ухудшается в связи с массовым возвращением в Луганск и Донецк людей, ранее выехавших работать или жить на Украину. На КПВВ — значительный наплыв машин с украинскими номерами, въезжающих в республики. Разумеется, «возвращенцы», внезапно проникшиеся горячей любовью к России и еще более пламенным желанием обзавестись республиканским паспортом, изрядно раздражают тех, кто пережил в ЛДНР все тяготы обстрелов и экономической стагнации. Не говоря уже о том, что всех их надо тщательно проверить на предмет сочувствия Киеву и сотрудничества с украинскими спецслужбами.Впрочем, люди, внезапно вернувшиеся в республики ради получения российского гражданства, вполне могут быть в итоге наказаны: вспоминая, как в сеть «слили» списки участников общественных движений «Мир Луганщине» и «Свободный Донбасс», логично предположить, что в какой-то момент списки лиц, получивших российский паспорт, также могут стать публичным достоянием.Тем временем у дверей паспортных столов в очередях на получение паспортов ЛДНР и дактилоскопию в первом и втором списках на сдачу документов для получения паспорта РФ происходят неприятные эксцессы. На днях в г. Краснодоне люди из первого списка (первичная сдача документов) подрались с «счастливчиками» из второго (те, кто уже сдал документы и заплатил госпошлину). Аналогичные ситуации происходят и в других населенных пунктах.Скорость приема и оформления документов для получения российского паспорта периодически меняется. Время от времени меняются и сами «правила игры»: сначала от студентов не требовали справки с места учебы, потом внезапно отказались принимать пакет документов без этой бумажки, мотивируя нововведение отсутствием у большинства студентов украинского паспорта.Между прочим, вопрос идеальной подготовки пакета документов является для жителей республик достаточно важным: госпошлину в размере 3,8 тыс. рублей (многие в республиках в месяц получают немногим больше) в случае отказа со стороны российского ФМС никто уже не вернет. И это не считая прочих расходов и самого факта отказа (пока неизвестно, будет ли предоставлен второй шанс).Кстати, сам по себе вопрос обязательного наличия украинского паспорта и свидетельства о рождении также кажется не совсем обдуманным. Не стоит забывать, сколько в республиках проживает людей, которые, когда-то лишившись украинских документов, теперь уже не в состоянии восстановить их в связи с невозможностью выезда на Украину.В целом стоит признать, что процедура оформления пакета документов для получения российского документа предсказуемо оказалась сырой, а отделения Миграционной службы, привыкшие к куда более вальяжному стилю работы, оказались не готовыми к свалившемуся на их головы «счастью». В день чиновникам в самом идеальном случае удается пропустить 20-40 человек. На то, чтобы пройти все процедуры (только на получение паспорта РФ) у людей уходит до недели. Разумеется, далеко не каждый может позволить себе вырваться с работы для участия на этом празднике жизни, тем более что в очереди нужно отмечаться ранним утром и поздним вечером, а лучше всего вообще не покидать ее.В общем, самым разумным решением для жителей республик на сегодняшний день было бы оставить до поры до времени мечты о российском паспорте. Подождать, пока будет полностью отточена и выяснена процедура и рассосутся очереди. Участвовать в сегодняшнем безумии едва ли целесообразно, тем более что сотрудники Миграционной службы далеко не железные: еще несколько недель работы в таком ритме, и люди просто начнут увольняться или совершать на ровном месте массу ошибок. В общем, паспорта РФ выдадут, но получат их граждане республик далеко не скоро. Но счастье уже на горизонте… Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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