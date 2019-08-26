Новороссия между российской бюрократией и украинским беспределом • 36 • Аналитика Концептуальная разница

Когда Крым вновь стал российским, а бурная радость от бескровного воссоединения с Россией немного улеглась, многие жители полуострова были неприятно удивлены новыми реалиями – впервые за долгие десятилетия они вновь были вынуждены всерьез следовать букве закона. Чиновники и управленцы, силовики и бизнесмены, работодатели и труженики – все они за 25 лет жизни на Украине привыкли к тому, что законы существуют исключительно на бумаге, а все конкретные вопросы решаются либо взяткой, либо при помощи «правильных» знакомств.









Российская система, формальная и перегруженная бюрократией, тем не менее, является достаточно эффективной и обязательной к исполнению (по крайней мере, в сравнении с украинским бедламом). Многие в Крыму по сей день не могут оправиться от такого удара – в особенности госслужащие и люди, привыкшие зарабатывать на туристах, игнорируя при этом уплату налогов.



В Новороссии ситуация оказалась еще сложнее – боевые действия, непрозрачность и бесконтрольность местных властей и гремучая смесь законов, состоящая из украинских и российских аналогов, а также ноу-хау, разработанные местными мудрецами, привели к полной неразберихе.



Тем не менее, интеграция с Россией медленно, но уверенно происходит; многие аспекты общественной жизни унифицируются с РФ, вводятся все новые и новые аналоги российского законодательства. ЛДНР пора привыкать жить по российским правилам, но привычка к украинскому беспределу все еще слишком сильна.



Переходный момент

ВУЗы Донбасса один за другим получают российскую аккредитацию. Школы учатся по российской программе и российским учебникам. Постепенно республики движутся к тому, чтобы выдавать аттестаты российского образца (в некоторых школах это уже происходит). В то же время в образовании осталось немало чисто украинского идиотизма, за что в РФ казнили бы по всей строгости закона.



Несмотря на относительно неплохое обеспечение (куда лучшее, чем в украинские времена), в школах и детсадах сохранились поборы. Родители вынуждены сдавать деньги на бытовую химию, краску, строительные материалы и скидываться на металлопластиковые окна. Периодически особо ушлые преподаватели умудряются собирать деньги на «обязательные» учебные пособия или устанавливать тарифы за благополучную сдачу экзаменов. В мае этого года в выпускных классах Луганска и Донецка собирали с каждого ученика от 2 до 5 тыс. рублей на подарок классному руководителю. Как обычно, от поборов можно отказаться, но это может стать причиной предвзятого отношения к ребенку.



Порой школьные администрации страдают российским формализмом, пытаясь целиком и полностью внедрять в Новороссии российские стандарты и нормы. Доходит до маразма, когда директора школ пытаются требовать от родителей школьников обязательно наряжать своих чад в школьную форму, хотя в ЛДНР далеко не каждый способен позволить себе такие траты.



Два уровня власти

Властная вертикаль в ЛДНР разделилась на исполнителей, которых высокопоставленные чиновники пытаются жестко контролировать, и «небожителей», существующих над законами и манипулирующих правилами и указами (или, при необходимости, выдумывающих новые, более удобные) с виртуозностью фокусника. По сути, формализм центральных властей в отношении подчиненных и полное отсутствие гибкости и желания понимать существующие противоречия и тонкости жизни в республиках, напрочь убили инициативу и способность к самостоятельным решениям. Опасаясь кары или гневных окриков, на местах чиновники боятся хотя бы на йоту отойти от буквы законов, которая, к тому же, регулярно изменяется.



В свою очередь, те, кому удалось взобраться на местечковый министерский «Олимп», ежедневно сталкиваясь с противоречиями, а порой и с несовершенством местного законодательства или неприменимостью российских законов к местным реалиям, проявляют невероятную смекалку, обходя препятствия ради достижения практических результатов. Жаль лишь, что достигаемые ими цели далеко не всегда идут на благо республикам.



В целом, в бюджетной сфере и сфере государственного управления (в принципе, в силовых структурах ситуация аналогичная) можно наблюдать странноватую ситуацию, когда верхушка требует от подчиненных выполнения определенных условий и норм, жестко наказывает за любую самодеятельность, но при этом не обеспечивает достаточными ресурсами для выполнения всех требований.



В армии этот вопрос решается просто – если от солдата требуют определенной экипировки, которую должны выдавать, но не выдают, он идет и покупает все за свои деньги. В гражданской жизни все куда как сложнее – если Донецк требует от периферии, чтобы все бюджетные учреждения поменяли деревянную столярку на металлопластик, но не выделяет на это денег, решить вопрос попросту невозможно. Приходится, опять же, либо просить денег у родителей (что не законно), либо раз за разом получать выговоры от начальства. Данная ситуация является причиной острой нехватки руководящих кадров – никто просто не хочет работать в таких условиях, получая при этом 15-25 тыс. рублей.



Объять необъятное



Повсеместное разделение, когда у одних есть только права, а у других только обязанности; когда с народа и мелких чиновников требуют строго придерживаться циркуляров, а «крупная рыба» существует в какой-то отдельной, более комфортной реальности, не является чем-то новым и в той или иной мере присуща любому государству.



В то же время для бывших жителей Украины, привыкшим к тотальной анархии, когда законы не действуют ни для богатых, ни для бедных, переход к жесткой и формальной бюрократии дается непросто. Граждане ропщут под гнетом бумажек, которые теперь приходится тщательно беречь и коллекционировать, а локальные чиновники, привыкшие решать любые вопросы «по звонку» или за конфеты и коньяк, теперь с ужасом пытаются разобраться в предписаниях начальства, которых с каждым днем становится все больше.



Хочется верить, что когда-то все это приведет к тому порядку, который можно наблюдать в РФ (предваряя гневные возгласы и критику, сразу хочется заметить – да, России есть к чему стремиться, но по сравнению с Украиной в РФ действительно порядок). Однако сегодня это пограничное существование приводит лишь к постоянной дисфункции и беспорядку. Причем абсолютно во всех сферах жизнедеятельности республик. Когда Крым вновь стал российским, а бурная радость от бескровного воссоединения с Россией немного улеглась, многие жители полуострова были неприятно удивлены новыми реалиями – впервые за долгие десятилетия они вновь были вынуждены всерьез следовать букве закона. Чиновники и управленцы, силовики и бизнесмены, работодатели и труженики – все они за 25 лет жизни на Украине привыкли к тому, что законы существуют исключительно на бумаге, а все конкретные вопросы решаются либо взяткой, либо при помощи «правильных» знакомств.Российская система, формальная и перегруженная бюрократией, тем не менее, является достаточно эффективной и обязательной к исполнению (по крайней мере, в сравнении с украинским бедламом). Многие в Крыму по сей день не могут оправиться от такого удара – в особенности госслужащие и люди, привыкшие зарабатывать на туристах, игнорируя при этом уплату налогов.В Новороссии ситуация оказалась еще сложнее – боевые действия, непрозрачность и бесконтрольность местных властей и гремучая смесь законов, состоящая из украинских и российских аналогов, а также ноу-хау, разработанные местными мудрецами, привели к полной неразберихе.Тем не менее, интеграция с Россией медленно, но уверенно происходит; многие аспекты общественной жизни унифицируются с РФ, вводятся все новые и новые аналоги российского законодательства. ЛДНР пора привыкать жить по российским правилам, но привычка к украинскому беспределу все еще слишком сильна.ВУЗы Донбасса один за другим получают российскую аккредитацию. Школы учатся по российской программе и российским учебникам. Постепенно республики движутся к тому, чтобы выдавать аттестаты российского образца (в некоторых школах это уже происходит). В то же время в образовании осталось немало чисто украинского идиотизма, за что в РФ казнили бы по всей строгости закона.Несмотря на относительно неплохое обеспечение (куда лучшее, чем в украинские времена), в школах и детсадах сохранились поборы. Родители вынуждены сдавать деньги на бытовую химию, краску, строительные материалы и скидываться на металлопластиковые окна. Периодически особо ушлые преподаватели умудряются собирать деньги на «обязательные» учебные пособия или устанавливать тарифы за благополучную сдачу экзаменов. В мае этого года в выпускных классах Луганска и Донецка собирали с каждого ученика от 2 до 5 тыс. рублей на подарок классному руководителю. Как обычно, от поборов можно отказаться, но это может стать причиной предвзятого отношения к ребенку.Порой школьные администрации страдают российским формализмом, пытаясь целиком и полностью внедрять в Новороссии российские стандарты и нормы. Доходит до маразма, когда директора школ пытаются требовать от родителей школьников обязательно наряжать своих чад в школьную форму, хотя в ЛДНР далеко не каждый способен позволить себе такие траты.Властная вертикаль в ЛДНР разделилась на исполнителей, которых высокопоставленные чиновники пытаются жестко контролировать, и «небожителей», существующих над законами и манипулирующих правилами и указами (или, при необходимости, выдумывающих новые, более удобные) с виртуозностью фокусника. По сути, формализм центральных властей в отношении подчиненных и полное отсутствие гибкости и желания понимать существующие противоречия и тонкости жизни в республиках, напрочь убили инициативу и способность к самостоятельным решениям. Опасаясь кары или гневных окриков, на местах чиновники боятся хотя бы на йоту отойти от буквы законов, которая, к тому же, регулярно изменяется.В свою очередь, те, кому удалось взобраться на местечковый министерский «Олимп», ежедневно сталкиваясь с противоречиями, а порой и с несовершенством местного законодательства или неприменимостью российских законов к местным реалиям, проявляют невероятную смекалку, обходя препятствия ради достижения практических результатов. Жаль лишь, что достигаемые ими цели далеко не всегда идут на благо республикам.В целом, в бюджетной сфере и сфере государственного управления (в принципе, в силовых структурах ситуация аналогичная) можно наблюдать странноватую ситуацию, когда верхушка требует от подчиненных выполнения определенных условий и норм, жестко наказывает за любую самодеятельность, но при этом не обеспечивает достаточными ресурсами для выполнения всех требований.В армии этот вопрос решается просто – если от солдата требуют определенной экипировки, которую должны выдавать, но не выдают, он идет и покупает все за свои деньги. В гражданской жизни все куда как сложнее – если Донецк требует от периферии, чтобы все бюджетные учреждения поменяли деревянную столярку на металлопластик, но не выделяет на это денег, решить вопрос попросту невозможно. Приходится, опять же, либо просить денег у родителей (что не законно), либо раз за разом получать выговоры от начальства. Данная ситуация является причиной острой нехватки руководящих кадров – никто просто не хочет работать в таких условиях, получая при этом 15-25 тыс. рублей.Повсеместное разделение, когда у одних есть только права, а у других только обязанности; когда с народа и мелких чиновников требуют строго придерживаться циркуляров, а «крупная рыба» существует в какой-то отдельной, более комфортной реальности, не является чем-то новым и в той или иной мере присуща любому государству.В то же время для бывших жителей Украины, привыкшим к тотальной анархии, когда законы не действуют ни для богатых, ни для бедных, переход к жесткой и формальной бюрократии дается непросто. Граждане ропщут под гнетом бумажек, которые теперь приходится тщательно беречь и коллекционировать, а локальные чиновники, привыкшие решать любые вопросы «по звонку» или за конфеты и коньяк, теперь с ужасом пытаются разобраться в предписаниях начальства, которых с каждым днем становится все больше.Хочется верить, что когда-то все это приведет к тому порядку, который можно наблюдать в РФ (предваряя гневные возгласы и критику, сразу хочется заметить – да, России есть к чему стремиться, но по сравнению с Украиной в РФ действительно порядок). Однако сегодня это пограничное существование приводит лишь к постоянной дисфункции и беспорядку. Причем абсолютно во всех сферах жизнедеятельности республик. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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