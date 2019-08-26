Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимиру Путину рассказали, как санкции привели в Башкирию французских сыроваро...
Смены режима не будет: Эксперты разбили на корню надежды США на новые санкции пр...
А для тех я москаль
"Обычная работа": Песков призвал не связывать военные учения России с ...
Главная / Аналитика

Новороссия между российской бюрократией и украинским беспределом

26 августа 2019, 18:24  •  36 • Аналитика

Концептуальная разница


Когда Крым вновь стал российским, а бурная радость от бескровного воссоединения с Россией немного улеглась, многие жители полуострова были неприятно удивлены новыми реалиями – впервые за долгие десятилетия они вновь были вынуждены всерьез следовать букве закона. Чиновники и управленцы, силовики и бизнесмены, работодатели и труженики – все они за 25 лет жизни на Украине привыкли к тому, что законы существуют исключительно на бумаге, а все конкретные вопросы решаются либо взяткой, либо при помощи «правильных» знакомств.




Российская система, формальная и перегруженная бюрократией, тем не менее, является достаточно эффективной и обязательной к исполнению (по крайней мере, в сравнении с украинским бедламом). Многие в Крыму по сей день не могут оправиться от такого удара – в особенности госслужащие и люди, привыкшие зарабатывать на туристах, игнорируя при этом уплату налогов.

В Новороссии ситуация оказалась еще сложнее – боевые действия, непрозрачность и бесконтрольность местных властей и гремучая смесь законов, состоящая из украинских и российских аналогов, а также ноу-хау, разработанные местными мудрецами, привели к полной неразберихе.

Тем не менее, интеграция с Россией медленно, но уверенно происходит; многие аспекты общественной жизни унифицируются с РФ, вводятся все новые и новые аналоги российского законодательства. ЛДНР пора привыкать жить по российским правилам, но привычка к украинскому беспределу все еще слишком сильна.

Переходный момент


ВУЗы Донбасса один за другим получают российскую аккредитацию. Школы учатся по российской программе и российским учебникам. Постепенно республики движутся к тому, чтобы выдавать аттестаты российского образца (в некоторых школах это уже происходит). В то же время в образовании осталось немало чисто украинского идиотизма, за что в РФ казнили бы по всей строгости закона.

Несмотря на относительно неплохое обеспечение (куда лучшее, чем в украинские времена), в школах и детсадах сохранились поборы. Родители вынуждены сдавать деньги на бытовую химию, краску, строительные материалы и скидываться на металлопластиковые окна. Периодически особо ушлые преподаватели умудряются собирать деньги на «обязательные» учебные пособия или устанавливать тарифы за благополучную сдачу экзаменов. В мае этого года в выпускных классах Луганска и Донецка собирали с каждого ученика от 2 до 5 тыс. рублей на подарок классному руководителю. Как обычно, от поборов можно отказаться, но это может стать причиной предвзятого отношения к ребенку.

Порой школьные администрации страдают российским формализмом, пытаясь целиком и полностью внедрять в Новороссии российские стандарты и нормы. Доходит до маразма, когда директора школ пытаются требовать от родителей школьников обязательно наряжать своих чад в школьную форму, хотя в ЛДНР далеко не каждый способен позволить себе такие траты.

Два уровня власти


Властная вертикаль в ЛДНР разделилась на исполнителей, которых высокопоставленные чиновники пытаются жестко контролировать, и «небожителей», существующих над законами и манипулирующих правилами и указами (или, при необходимости, выдумывающих новые, более удобные) с виртуозностью фокусника. По сути, формализм центральных властей в отношении подчиненных и полное отсутствие гибкости и желания понимать существующие противоречия и тонкости жизни в республиках, напрочь убили инициативу и способность к самостоятельным решениям. Опасаясь кары или гневных окриков, на местах чиновники боятся хотя бы на йоту отойти от буквы законов, которая, к тому же, регулярно изменяется.

В свою очередь, те, кому удалось взобраться на местечковый министерский «Олимп», ежедневно сталкиваясь с противоречиями, а порой и с несовершенством местного законодательства или неприменимостью российских законов к местным реалиям, проявляют невероятную смекалку, обходя препятствия ради достижения практических результатов. Жаль лишь, что достигаемые ими цели далеко не всегда идут на благо республикам.

В целом, в бюджетной сфере и сфере государственного управления (в принципе, в силовых структурах ситуация аналогичная) можно наблюдать странноватую ситуацию, когда верхушка требует от подчиненных выполнения определенных условий и норм, жестко наказывает за любую самодеятельность, но при этом не обеспечивает достаточными ресурсами для выполнения всех требований.

В армии этот вопрос решается просто – если от солдата требуют определенной экипировки, которую должны выдавать, но не выдают, он идет и покупает все за свои деньги. В гражданской жизни все куда как сложнее – если Донецк требует от периферии, чтобы все бюджетные учреждения поменяли деревянную столярку на металлопластик, но не выделяет на это денег, решить вопрос попросту невозможно. Приходится, опять же, либо просить денег у родителей (что не законно), либо раз за разом получать выговоры от начальства. Данная ситуация является причиной острой нехватки руководящих кадров – никто просто не хочет работать в таких условиях, получая при этом 15-25 тыс. рублей.

Объять необъятное



Повсеместное разделение, когда у одних есть только права, а у других только обязанности; когда с народа и мелких чиновников требуют строго придерживаться циркуляров, а «крупная рыба» существует в какой-то отдельной, более комфортной реальности, не является чем-то новым и в той или иной мере присуща любому государству.

В то же время для бывших жителей Украины, привыкшим к тотальной анархии, когда законы не действуют ни для богатых, ни для бедных, переход к жесткой и формальной бюрократии дается непросто. Граждане ропщут под гнетом бумажек, которые теперь приходится тщательно беречь и коллекционировать, а локальные чиновники, привыкшие решать любые вопросы «по звонку» или за конфеты и коньяк, теперь с ужасом пытаются разобраться в предписаниях начальства, которых с каждым днем становится все больше.

Хочется верить, что когда-то все это приведет к тому порядку, который можно наблюдать в РФ (предваряя гневные возгласы и критику, сразу хочется заметить – да, России есть к чему стремиться, но по сравнению с Украиной в РФ действительно порядок). Однако сегодня это пограничное существование приводит лишь к постоянной дисфункции и беспорядку. Причем абсолютно во всех сферах жизнедеятельности республик.
Егор Махов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
23 августа 2019, 09:09
Нужно ли России возвращение в «Большую восьмерку»?
23 августа 2019, 18:54
Стояла, стояла, да притормозила
25 августа 2019, 06:39
История создания самого мощного авианосного флота в мире
23 августа 2019, 09:09
Пятилетка санкций – ни эффективности, ни качества
22 августа 2019, 03:54
Деньги есть, но держаться все труднее...
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носител...
26 августа 2019, 05:24
Запад: новые ядерные взрывы в России неизбежны
26 августа 2019, 11:54
Ни одна страна не признала независимость Украины. Ни одна – экс-президент Кравчук
26 августа 2019, 08:39
"Дональд бился, словно лев": Соцсети поддержали Трампа, "поссорившегос...
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 01:39
Никита Исаев: Войны не избежать
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
22 августа 2019, 00:39
Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию
25 августа 2019, 22:39
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
26 августа 2019, 08:39
"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.