Новому президенту Молдовы мешает правительство социалистов

Премьер-министру поставлен ультиматум: отставка или вотум недоверия

Депутаты парламента Молдовы собрались в четверг, 19 ноября, на пленарное заседание после долгого перерыва в работе – предыдущее заседание состоялось 10 сентября, с тех пор работали только парламентские комиссии.

Первый день работы парламента начался с заявления фракции Демократической партии о том, что они выходят из парламентской коалиции с Партией социалистов (ПСРМ), после чего парламентское большинство перестало существовать.

«ДПМ объявляет, что выходит из парламентского большинства. Но далее, как мы всегда делали, мы будем поддерживать проекты, которые идут на пользу молдавским гражданам. Выборы прошли, а вчера все видели число – более 1600 заражённых коронавирусом, более 100 медиков инфицированы. Мы приглашаем ещё раз все парламентские партии сесть за стол переговоров и решить, как пройти через этот период кризиса»,

– заявил председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филипп.

В то же время появилась в молдавском парламенте новая фракция – шесть независимых депутатов, объединившись с фракцией партии «Шор», объявили о создании платформы «За Молдову».

«Вступление в парламентскую платформу «За Молдову» означает не исчезновение фракции политической партии «Шор», а объединение усилий для принятия законопроектов, необходимых гражданам. Платформа «За Молдову» остаётся открытой для всех депутатов, готовых содействовать продвижению законопроектов, направленных на развитие Республики Молдова и повышение уровня жизни граждан»,

– пояснили в партии «Шор».

В результате платформа «За Молдову» догнала по количеству мандатов фракцию партии Майи Санду PAS – в обеих фракциях по 15 депутатов. По 11 мандатов у фракций «Платформа DA» и ДПМ. Самая большая фракция в молдавском парламенте – это фракция социалистов, 37 депутатов. К тому же и правительство состоит из социалистов, с которыми новый президент Молдовы Майя Санду просто отказывается вести диалог.

«На что рассчитывает Майя Санду на должности президента, если она уже сегодня отказывается разговаривать со своими коллегами по политическому полю (включая увесистых социалистов), совершенно непонятно. Если и удастся выстроить относительно стабильную властную конфигурацию, то только с ПСРМ, а иначе не миновать парламентского кризиса. Кроме того, в парламенте есть ряд депутатов, которые очень не хотят расставаться с мандатами, потому что получить их в парламент следующего созыва они уже точно не смогут, поэтому они будут готовы пойти на сделку с ПСРМ и голосовать за всё, что им предложат социалисты. К тому же, сторонники Игоря Додона сохраняют очень важный пост председателя парламента»,

– комментирует ситуацию в парламенте интернет-издание «Эхо Молдовы».

Но первую попытку исправить ситуацию соратники нового президента уже сделали.

Депутат «Платформы DA» Юрий Реницэ обратился к спикеру парламента Зинаиде Гречаный с просьбой уйти в отставку. Свою просьбу Реницэ объяснил тем, что спикер парламента «ненадлежаще управляла парламентом в пользу Игоря Додона и социалистов».

А Андриан Канду (группа Pro Moldova) призвал уйти в отставку премьер-министра Иона Кику, в противном случае парламент объявит ему вотум недоверия.

«Конечно, мы говорим с коллегами, в том числе из других политических партий, о вотуме недоверия. Мы считаем, что было бы политически правильным, если бы г-н Ион Кику ушёл в отставку. Если в ближайшем будущем мы увидим, что он не уйдёт в отставку, мы рассмотрим возможность подачи вотума недоверия, но мы должны быть уверены, что у нас есть 51 голос для утверждения»,

– заявил Андриан Канду.