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Новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга следует тщательно продумать экономическую политику

22 октября 2020, 12:40  •  53 • Аналитика
С уходом Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, перед его преемником Ёсихидэ Суга стоит серьезный вопрос - что делать с подписанным Абэ планом экономической политики.
Безусловно, Суга, который долгое время занимал пост главного секретаря кабинета министров Абэ, уже пообещал поддерживать так называемую абэномику - и не зря. Эта стратегия во многом способствовала укреплению хромающей экономики Японии, не в последнюю очередь за счет значительного роста занятости: с конца 2012 года, когда Абэ стал премьер-министром, до конца 2019 года, непосредственно перед началом пандемии Covid-19, более пяти миллионов японцев трудоустроились.
Теперь выпускникам вузов больше не нужно беспокоиться о том, найдут ли они место на рынке труда, а палаточные городки, занятые бездомными, практически исчезли. Поэтому неудивительно, что японские избиратели одержали убедительные победы на выборах в 2014 и 2017 годах Либерально-демократической партии Абэ (ЛДП).
По данным опроса, проведенного газетой Asahi, по сей день 71% японцев положительно оценивают достижения правительства Абэ. Даже правительство Суги уже пользуется значительной общественной поддержкой - 62% оценивают это положительно, согласно опросу NHK, - несомненно, из-за его тесных связей с Абэ.
Чтобы сохранить эту поддержку, Суга должен сдержать свое обещание оставаться на пути экономической политики, проложенной его предшественником. Но это легче сказать, чем сделать, из-за внутреннего сопротивления и внешних неправильных представлений об абэномике.
Например, многие иностранные наблюдатели приуменьшают важность увеличения занятости в Японии, поскольку средняя заработная плата остается неизменной. Но для повышения заработной платы потребуется время, поскольку Япония все еще находится в процессе модернизации и демократизации своего рынка труда с двойной структурой, когда постоянные работники получают более высокую заработную плату и более высокие льготы, чем «нерегулярные» (неполный рабочий день) из-за их (часто устаревших) образования и трудового стажа.
Суга должен игнорировать скептиков и придерживаться курса. Это означает поддержку политики, которая позволила добиться этого прогресса, начиная с первой «стрелы» абэномики: смелой денежно-кредитной политики.
До запуска «абэномики» денежная экспансия в других крупных экономиках, в частности в США и Великобритании, способствовала укреплению иены и подрывала конкурентоспособность японской промышленности. Банк Японии отказался принимать аналогичные меры, настаивая на том, чтобы краткосрочная процентная ставка была равна нулю.
В 2013 году Абэ назначил Харухико Куроду новым главой Банка Японии, и все изменилось. Банк Японии запустил программу количественного смягчения, которая помогла противодействовать последствиям денежно-кредитной экспансии в других странах, особенно в первые два года, когда она действовала.
После 2015 года - и особенно после того, как в начале 2016 года были введены отрицательные процентные ставки, - эффект от политики уменьшился, и связь между денежной базой и обменным курсом ослабла. Тем не менее, благодаря напряженности на рынке труда спрос на внутренние инвестиции вырос, поэтому экономика оставалась сильной.
С момента начала кризиса Covid-19 денежно-кредитная политика оставалась важным источником поддержки экономики. Вот почему Суге следует придерживаться нынешнего подхода к денежно-кредитной политике. Если возникнут сомнения, следует прислушаться к Куроде.
Вторая стрела абэномики - гибкая фискальная политика. Абэ дважды откладывал повышение налога на потребление, и его часто называли фискальным голубем. Это еще одно заблуждение. Фактически, первичный баланс правительства Японии улучшился за время его пребывания на посту с - 5,5% ВВП до 1,9%.
Тем не менее, хотя стоит избегать чрезмерных расходов, бюджет не следует постоянно уравновешивать - реальность, которую все чаще признают основные экономические науки. В Японии, где инфляция незначительна, а процентные ставки ниже, чем темпы роста ВВП, дефицитные расходы могут быть полезными не только сегодня, но и для будущих поколений.
Такие расходы особенно важны сейчас, поскольку кризис Covid-19 снижает мировой спрос и замедляет рост ВВП. Было бы бесчеловечно отказываться от расходов на чрезвычайную помощь из-за какой-то ошибочной фиксации на сбалансированном бюджете; более того, как показал недавний опыт Греции в области жесткой экономии, это будет контрпродуктивным. Вот почему второй совет Шуге: не слишком доверять экспертам, торгующим устаревшими идеями о «финансовом здоровье».
В то время как первые две стрелки абэномики нацелены на максимизацию существующих производственных мощностей Японии, третья - на структурные реформы для увеличения потенциального роста. По общему признанию, прогресс в этой области был медленным, несмотря на все усилия правительства Абэ. Несмотря на сильное сопротивление со стороны некоторых политиков, бизнесменов и бюрократов, многие устаревшие правила, снижающие производительность труда, такие как административные процедуры, требующие прикрепления официальных печатей к письменным документам, остаются в силе.
Кризис Covid-19 может помочь изменить это. В конце концов, когда бизнес работает удаленно, статус-кво больше не подходит.
Более того, Шуга, который долгое время боролся за прогресс в структурных реформах, не принадлежит ни к какой фракции ЛДП, поэтому он, возможно, сможет отразить политическое сопротивление. Многообещающе, в число его советников входят серьезные сторонники реформ, часто представляющие сектор услуг, а не традиционные производственные фирмы или банки.
Так мы подходим к третьему и последнему совету для Шуги: сосредоточьтесь на собственных приоритетах, особенно когда речь идет о структурных реформах и стратегии роста. Учитывая критическую важность структурных реформ для будущего процветания Японии, это должно стать краеугольным камнем суганомики.

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