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Новому правительству придётся исправить ошибки кабмина Медведева

06 февраля 2020, 17:54  •  130 • Политика
Отчёт Счётной палаты России о работе исполнительных органов власти в подчинении кабмина Дмитрия Медведева показал, что система была выстроена неэффективно. И теперь исправлять ошибки предшественников предстоит новому правительству страны.
Разбалансированная и неэффективная система - так стратегическое планирование федеральных органов исполнительной власти выглядит с точки зрения Счётной палаты России. Речь идёт об органах, которые напрямую подчинялись правительству Дмитрия Медведева. В подобном виде достижение целей, поставленных в рамках национальных проектов России, невозможно.
Проверяли весь спектр ведомств, в том числе министерства и такие структуры, как Роспотребнадзор или Рособрнадзор вместе с Росприроднадзором.
Например, отмечается, что ни один из утверждённых планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям. А в целом система управления рисками в стратегическом планировании в общую стратегию не встроена. Кроме того, Счётная палата полагает, что принципы открытости и информативности ведомствами в подчинении правительства Медведева не соблюдались.
Надо сказать, несмотря на падение доверия к прежнему кабмину, президент России Владимир Путин, приняв жёсткие кадровые решения, не стал "скатываться" к унижающим чиновников заявлениям. Поблагодарил за проделанную работу, отметив, что, действительно, сделано было многое. Но... ясно, что теперь стоят новые задачи и нужны иные подходы.

Новеньким выдан кредит доверия

Опросы показывают, что доверие к новому правительству крайне высоко. Ранее сообщалось, что работой правительства России в прежнем составе недовольны 78 процентов жителей страны. Такой срез опубликовали социологи "Левада-центра", добавив, что пока кадровые перестановки в кабмине респонденты в большинстве своём оценить не могут. Но в то же время 38 процентов опрошенных рассчитывают на улучшение дел в России с приходом нового правительства. А 46 процентов кабмину предстоит убедить в эффективности своей работы - эта группа пока не хочет верить в лучшее.
Эксперты в беседе с "Коммерсантом" отметили, что новичкам в правительстве выдан кредит доверия жителей России, который теперь главное - не растерять. А основной задачей опрошенные журналистами специалисты называют экономический рост в России - собственно, то, что и было заявлено премьер-министром Михаилом Мишустиным задачей номер один по следам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
К слову, послание президента большинство в России, согласно срезу "Левада-центра", считают знаковым. Важным сказанное Путиным назвали более 60 процентов жителей России.

Новые задачи

Накануне российский президент Владимир Путин отметил перед министрами, что ждёт прорыва в дебюрократизации, добавив, что в курсе: в настоящее время идёт работа по оптимизации различных административных процедур. Это, уверен лидер, и поспособствует дальнейшей эффективной работе.
Путин подчеркнул, что в первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны.
"Словом, уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, - подчеркнул Владимир Владимирович. - Это залог доверия со стороны граждан".
Также он отметил, что всё это приведёт к повышению и темпов, и качества работы по национальным проектам.
Напомним, что новому правительству поставлены задачи. Так, к примеру, Путин заявил, что у нынешнего кабмина нет ни минуты на раскачку.
Просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, - отметил глава государства. - Все всё знают, все настроены, считаю, на работу, и все в материале.
К слову, премьер-министр России Михаил Мишустин уже заявил, что работа нового правительства будет выстроена в соответствии с направлениями, обозначенными в ходе послания президента Федеральному Собранию, где декларировались народосбережение и улучшение социальной политики России.

Малофеев показал, как прежнее правительство замалчивало плохие цифры перед Путиным

Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в программе "Пронько. Экономика" отметил, что отставка российского правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, - знаковое событие.
Он подчеркнул, что именно либералы копили эту "кубышку" в семь триллионов рублей с копейками, чтобы финансировать американскую экономику. И, кстати, они же ответственны за проводимую ранее социально-экономическую политику, за которую нередко "диванные хейтеры" осуждали президента страны. Однако, отметил Малофеев, в этом плане винить надо было министров, а не президента. Ведь именно члены кабмина - "люди, которые отвечают за ту либеральную экономическую модель, которую они так продвигали". К тому же, напомнил он, в правительстве нередко замалчивали неудобные для себя цифры, не озвучивая их президенту.
Здесь хорошо быть "диванным хейтером" и говорить, что во всём виноват Путин. Но это неправда. Даже на предприятии, где работают 100 человек, генеральный директор не знает того, что делает начальник отдела: у начальника отдела свой функционал. Тем более в огромной стране, конечно, президент не отвечает за министерство труда и социального обеспечения. Ведомство, которое, например, продвигает ювенальную повестку, как продвигало ранее, и которое "не знает", как у него уменьшается с 1,67 коэффициент рождаемости в прошлом году до 1,5 в этом году, - указал он.
Замглавы ВРНС добавил, что сейчас средства, которыми либералы во власти набивали "кубышку", заполнив её для спонсирования экономики США, а это свыше 7 трлн рублей, будут направлены на социальные нужды граждан. А уже новый состав правительства должен продемонстрировать народу страны, что они готовы работать во благо.
"Эти люди должны думать о том, чтобы остаться. Поэтому это должны быть люди, которые, соответственно, могут отвечать не только перед начальством, их назначившим, и не только за свой пиар, но которые могут ответить действительно за свои дела", - пояснил Константин Малофеев.

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