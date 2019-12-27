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Новому правительству Молдовы уже грозит вотум недоверия

27 декабря 2019, 23:24  •  85 • Украина
Те, кто проворонил передачу аэропорта «Кишинёв» Ротшильдам, хотят отправить в отставку новое правительство… за решение Ротшильда
Сразу после известия о том, что аэропорт «Кишинёв» вновь сменил собственника – на этот раз им стал российский бизнесмен Андрей Гончаренко, оппозиция в молдавском парламенте начала переговоры о возможной отставке правительства, которое ещё не проработало и двух месяцев. По мнению депутатов из блока ACUM передача такого стратегического объекта, как международный аэропорт, российскому инвестору угрожает национальной безопасности Молдовы, следовательно, необходимо срочно созвать Высший совет безопасности и внеочередное заседание парламента, на котором инициировать вотум недоверия правительству.
Президент Молдовы Игорь Додон знает о том, что в парламенте идут консультации об отставке правительства Иона Кику, а также о том, что сегодня вотум недоверия готовы поддержать 33 депутата. Об этом он рассказал в интервью изданию Europa libera.
Инициатором этого выступают лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нестасэ, несмотря на то, что в реальности этого блока уже не существует. Поддержать ACUM готовы депутаты партии «Шор», однако этого недостаточно, поэтому президент не видит пока никакой угрозы новому правительству.
Напомним, правительство Иона Кику было сформировано 14 ноября после того, как правительство Майи Санду было отправлено в отставку, не проработав и полгода.
По мнению главы государства, депутаты от Демократической партии Молдовы не готовы поддержать вотум недоверия правительству, потому что это приведёт к досрочным выборам.
«Они не на стороне социалистов или ACUM. Насколько я понимаю, депутаты ДПМ хотели бы поддержать правительство, которое идёт с некоторыми социальными программами, в том числе теми, которые они продвигали в правительстве. Ведь многие инициативы предложены ими. С другой стороны, я думаю, что они не заинтересованы в досрочных выборах, пока не реформировались полностью. Вот почему я думаю, что Демократической партии нужно время»,
– отметил президент.
В случае же отставки правительства Иона Кику досрочные парламентские выборы будут неизбежны. Впрочем, президент надеется, что этого не произойдёт и правительство проработает весь положенный срок до очередных парламентских выборов в 2023 году.
«Хочу подчеркнуть: если пойдут по пути отставки правительства Кику, то будут досрочные выборы. Другой формулы не существует. Я не думаю, что можно найти другой компромисс, не думаю, что Майя Санду заинтересована вести переговоры с Шором или с кем-то из ДПМ, чтобы сформировать с ними новое правительство в этом созыве парламента. Если это случится – я им желаю успеха. Но настаиваю на том, что при этом парламенте будет только правительство Кику или досрочные выборы. Если кто-то захочет идти по пути досрочных выборов, то должны знать, что социалисты к этому готовы»,
– уверен Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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