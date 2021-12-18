Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком

Трения между новыми партнёрами по коалиции могут поставить вопрос о её дальнейшем существовании

Между партнёрами новой правительственной коалиции в Германии остаются противоречия по вопросам запуска газопровода «Северный поток – 2» и в целом отношений с Россией. Если СДПГ, например, в данных вопросах традиционно прагматична, как, впрочем и ХДС/ХСС, то зелёные давно трансформировались в евроатлантическую партию, занимающую по отношению к России подчеркнуто жёсткую позицию.

Интриги относительно того, как будет строиться политика нового правительства на российском направлении, добавляло то, что пост министра иностранных дел заняла лидер зелёных Анналена Бербок. Её ответ на вопрос о «Северном потоке – 2» во время её первого интервью в новой должности вызвал огромный резонанс: «…мы… прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент данный газопровод не может быть одобрен». По словам главы МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2» пока не соответствует предписаниям Европейского союза.

Подчеркнём, что г-жа Бербок не сказала здесь ничего нового. Такую же позицию занимало и предыдущее правительство. Министр уточнила, что сертификация остановлена до момента, когда оператор газопровода швейцарская Nord Stream 2 сменит правовой статус и будет обеспечен допуск к газопроводу независимым компаниям. И в этом нет сенсации. О приостановке сертификации СП-2 до создания немецкой «дочки», зарегистрированной в Швейцарии, то есть компании-оператора газопровода NORD STRIM AG, которая будет управлять участком газопровода в немецких водах, стало известно более месяца назад. Как и о том, что эта работа ведётся. Также очевидно, что именно с требованием о допуске к газопроводу «независимых компаний» связано обращение «Роснефти» в правительство РФ с просьбой разрешить экспорт 10 млрд. кубов в обход монополии «Газпрома» на экспортные операции. Известно и о том, что NORD STRIM AG продолжает тяжбы в немецких судах, доказывая, что газопровод должен быть выведен из-под директив ЕС и работать по немецкому законодательству, что снимает требование о резервировании мощностей для иных пользователей.

Что же касается заявлений о неподключении газопровода при «дальнейшей эскалации» (в отношениях с Украиной), то из них логически следует, что эмбарго на поставки газа из России проектами даже самых серьёзных санкций не рассматривается. Настолько далеко европейская «принципиальность» не идёт. Речь идёт только о ещё не введённом в эксплуатацию газопроводе. Однако поскольку СП-2 и строился как альтернатива украинскому транзиту, возникает банальный вопрос о том, как практически предполагается осуществлять по нему прокачку, если «эскалация», которой западные лидеры запугали всех, а прежде всего самих себя, все-таки произойдет.

Тональность, в которой Анналена Бербок отвечала на вопрос о «Северном потоке – 2», должна была подчеркнуть, что она по-прежнему является противницей проекта. Однако свежеиспечённая глава внешнеполитического ведомства Германии забыла, что слова высокопоставленного чиновника её нового уровня имеют куда больший вес, чем лидера экопартии.

В СМИ и запестрели заголовки типа: «В МИД ФРГ заявили о невозможности одобрить «Северный поток – 2»... У многих сложилось впечатление, что новое правительство ФРГ заняло по отношению к проекту куда более жёсткую позицию, чем предыдущее. К тому же уже несколько месяцев наблюдается абсолютна чёткая закономерность – любые негативные новости о «Северном потоке – 2» проводят к скачку цен на газ на европейском спотовом рынке. И наоборот: стоило Владимиру Путину предложить «Газпрому» подумать об увеличении поставок газа в Европу, как «буря» на газовых рынках, которая довела биржевую цену до 2000 евро, сразу утихла.

Газовые цены за несколько дней скатились до кажущейся уже приемлемой цены в 800-900 евро, в последующие полтора месяца постепенно поднявшись до 1200 евро на фоне приближающейся зимы. Заявление Бербок вызвало очередное ценовое ралли. За пару дней цены скакнули до 1500 евро, откуда не так далеко до рекордов октября, особенно с учетом того, что синоптики обещают в Европе в ближайшее время сильные морозы.

Объяснять, насколько болезненны нынешние «космические» цены на газ для экономики стран ЕС, нет нужды. И их очередной скачок стал, по сути, первым результатом деятельности публичных заявлений нового кабинета. Бербок продемонстрировала необычную для государственного деятеля такого уровня некомпетентность, что, впрочем, для неё не впервой. Недавно, в ходе предвыборной дискуссии на вопрос, где брать электроэнергию для производства столь любимого зелеными водорода, она ответила: «В розетке».

Анналена – классическая активистка. Этот тип отличает обычно низкий уровень понимания проблем, решать которые они берутся. Начинала активистка с участия в антиядерных демонстрациях, затем ей была уготована карьера в Партии зеленых, ставшей главным проводником в Германии глобалистской повестки дня.

В этом зелёные стоят особняком от традиционных немецких партий, демохристиан и социал-демократов, которые последние 15 лет успешно сосуществовали в рамках «большой коалиции». Так что заметные идеологические различия между новыми партнёрами по коалиции могут вскоре сделать актуальным вопрос о её дальнейшем существовании.

Если общественное раздражение деятельностью зелёных в правительстве будет нарастать, у старшего партнера по коалиции, социал-демократов, окрепнут основания для смены коалиционного формата и возврата к ставшему традиционным сотрудничеству с ХДС/ХСС. Это, конечно, случится не завтра, но в течение следующего года ситуация вполне может дозреть до такого решения.

Что же касается «Северного потока – 2», то, как отмечают практически все эксперты, при нынешних ценах у «Газпрома» нет особых резонов торопиться с его вводом в эксплуатацию. Дополнительные доходы от продаж на спотовом рынке, как показывают расчеты, должны полностью окупить газопровод ещё до того, как он начнёт работать.