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Новогодний подарок Израилю: Трамп готовится к бомбёжке Ирана
28 ноября 2020, 02:05 • 38 • В мире
Созрел ещё один кризис у границ России: всё сложилось для того, чтобы президент США Дональд Трамп, прежде всего, по внутриполитическим соображениям и ради Израиля нанёс сильный удар по Ирану. Помогать ему в этом, похоже, станут не только израильтяне.
Автор:
Сергей Латышев
Израильская армия готовится к тому, что Вооружённые силы США до завершения первого срока президентства Дональда Трампа или его ухода, то есть в течение двух месяцев, нанесут удар по Ирану. Об этом сообщил в четверг Fox News со ссылкой на источники в западных разведках. Согласно телеканалу, эта информация появилась через неделю после того как президент Трамп, по данным The New York Times, стал интересоваться мнением своих советников о вариантах нанесения удара по главному ядерному объекту Ирана – заводу по обогащению урана в Натанзе – после того как "международные инспекторы сообщили подробности о значительном увеличении запасов ядерных материалов в этой стране".
Со стороны президента Трампа это был не праздный интерес, поскольку, согласно американскому информационно-аналитическому порталу Axios, "израильские официальные лица ожидают, что ближайшие недели будут очень чувствительным периодом".
Действительно, всё на это указывает. Чтобы это понять, необязательно иметь "источники" в западных разведках. Для этого достаточно просто пролистать страницы открытой печати последних нескольких дней. Игнорировать или как-то иначе интерпретировать эти факты просто невозможно.
Это всё просто так?
Центральное командование ВС США (CENTCOM, зона ответственности – Ближний Восток, Ираном признано "преступной организацией") объявило о переброске из Германии в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности". Согласно заявлению Пентагона, 480-я истребительная эскадрилья будет заниматься "авиационной подготовкой к боевым действиям, практиковать быстрое развёртывание американских войск в любой точке земного шара в любой момент".
США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H.
Полёт, проведённый впервые с начала текущего года, был беспосадочным и проводился с целью продемонстрировать способность ВВС США оперативно перебрасывать силы и участвовать в любых операциях. B-52H взаимодействовали с самолётами-заправщиками и истребителями.
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер прибыл в среду с необъявленным визитом на Ближний Восток в ходе своей "первой зарубежной поездки" в этом качестве. Президент Трамп назначил Миллера и. о. министра обороны 9 ноября. Как указывается в пресс-релизе Пентагона, он встретится с дислоцированными в регионе американскими военнослужащими, командным составом и с лидерами стран, в которых они дислоцируются. Будут обсуждаться "интересы в сфере безопасности" и приоритеты в деле "противодействия экстремизму и борьбы со злонамеренной деятельностью, которые угрожают суверенитету и стабильности региона". Какие именно страны посетит Миллер, как долго он будет там находиться, не сообщается.
Перед Миллером Ближний Восток посетил с визитом госсекретарь США Майк Помпео, объехавший семь стран за десять дней. Он посетил, в частности, Израиль, где провёл переговоры с его руководством, чтобы встретиться с ним вновь в весьма экзотическом месте, о чём чуть позже. Заехал Помпео и в монархии Персидского залива, чтобы помирить Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которая со своими союзниками по чисто местным причинам организовала блокаду страны, где находится самый большой в регионе американский воинский контингент. Встретился он и с саудовским руководством – реально управляющим страной, претендующей на верховенство в суннитском мире, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Помимо высокопоставленных саудовских официальных лиц на этой встрече в городе Неоме на побережье Красного моря (подальше от Ирана) присутствовали... премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ведущей израильской спецслужбы "Моссад" Йоси Коэн. Израильские руководители тайно прибыли в Саудовскую Аравию, возможно, даже впервые, чтобы встретиться и обсудить в обществе Помпео, который тоже участвовал в этой встрече, нечто исключительно важное. Можно, конечно, подумать, что они договаривались об установлении дипотношений (шиитскому Ирану удалось примирить суннитов с израильтянами), что уже сделали некоторые саудовские партнёры вроде Бахрейна, ОАЭ и Судана. Однако участие в переговорах главы Госдепа США, экс-директора ЦРУ и бывшего танкиста Помпео, указывает, скорее, на другое: речь шла о планировании будущей совместной операции против Ирана. Эр-Рияд официально отрицает, что в королевство приезжали Нетаньяху и Коэн. Но об этом "проболталось" израильское военное радио "Галей Цахал": да, оба встречались с бин Салманом. Факт встречи подтвердил и один из членов израильского кабинета министров из партии Нетаньяху "Ликуд" Йоав Галант:
Согласно сайту FlightRadar24, вечером в воскресенье самолёт Нетаньяху действительно прилетал в Неом. Этот роскошный морской курорт – ближайшая к Израилю в Саудовской Аравии точка.
Ну и, наконец, опять начались ЧП с судоходством в регионе, от которых разит дешёвой провокацией: подорвался якобы на мине греческий танкер, только пробоина почему-то оказалась на метр выше ватерлинии. В прошлые разы, когда над Ираном сгущались тучи и в него вот-вот должны были полететь бомбы и ракеты американцев и их союзников, происходило то же самое. На этом вполне можно ставить точку. Примеров достаточно.
Что же будет?
В общем, понятно, к чему идёт дело. При этом есть две важнейших причины, почему на этот раз всё может реально плохо кончиться и не удастся отступить от края бездны, как это несколько раз удавалось в прошлом. Обе вытекают из того положения, в котором оказался сейчас президент Трамп.
Вариант 1. США и их региональные союзники, объединившись на почве страха перед Ираном, 100% попытаются уничтожить ядерные объекты этой страны, как и её важнейшие военные цели, если президенту Трампу не удастся остаться в Белом доме. Трамп, как и республиканцы в целом, ненавидит Иран, республиканцы соревнуются друг с другом в любви к Израилю, который – отчасти иррационально – считает Иран своей единственной экзистенциальной угрозой. А вот демократы, отходящие от безоговорочной поддержки Израиля, относятся к Ирану куда терпимее. Претендующий на президентский пост Джо Байден намерен даже вернуться к ядерной сделке с Тегераном, что, по мнению республиканцев, вызовет расширение иранской экспансии и всё равно приведёт к появлению у Ирана ядерного оружия. Поэтому Трамп, если ему придётся уйти, не просто хлопнет дверью, а постарается сделать это как можно сильнее и громче. Он, его окружение, нынешнее руководство Израиля считают Байдена проиранским деятелем, умиротворителем, неспособным предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Поэтому первостепенной задачей для них становится, во-первых, отбросить путём уничтожения атомных объектов Иран как можно дальше от обретения ядерного арсенала, а во-вторых, ещё сильнее настроить тем самым Тегеран против США, пусть даже уже и Байдена.
Вариант 2. Если Трампу удастся остаться в Белом доме, шансы чего по-прежнему достаточно высоки, вероятность удара по Ирану немного снижается. Пока Верховный суд не сделает Трампа снова президентом, он вряд ли даст добро на войну в Персидском заливе, поскольку Иран, если подвергнется нападению, будет отвечать, нанося удары по американским базам в регионе, и там начнётся настоящая война. На этом этапе руки Трампа будут связаны, ибо его приоритет – юридическая победа, срыв глобалистского заговора по отстранению его от власти путём кражи победы на выборах. А вот когда оппоненты президента внутри США поймут, что Трамп остаётся, и разъярённые выйдут на улицы, наступит самое время для нападения на Иран. Чтобы переключить внимание мира с безобразных сцен внутри США, дискредитирующих их как страну, на конфликт в Персидском заливе. Расчёт будет делаться также на то, что остатки патриотизма позволят нации сплотиться вокруг действующего президента. Впрочем, если у Трампа появятся в последний момент сомнения, что Верховный суд может решить вопрос о власти не в его пользу, он способен ускорить агрессию в надежде, что коней на переправе менять не будут. Тем не менее, как видим, шансы серьёзного регионального конфликта в любом случае исключительно высоки.
Ну а что же Россия?
России конфликт в районе Персидского залива и разорение Ирана, её союзника в борьбе с терроризмом в Сирии, дружественной соседней страны, покупателя российского оружия и других товаров, совершенно не нужны. В результате ударов по атомным, военным и промышленным объектам Ирана могут также погибнуть работающие там российские специалисты.
Ну и, конечно, придётся помочь иранцам отбиться от налётов, восстановить разрушенное. Тем более, что широкомасштабного конфликта не будет – необходимого количества войск у США и их союзников для этого в регионе нет и не предвидится. Стоит помнить ещё вот о чём: Россия давно борется с терроризмом и террористами, в том числе на своей территории, вот только ни одного шиита среди них не было.
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