Новогодний подарок Израилю: Трамп готовится к бомбёжке Ирана

Автор:

Сергей Латышев

Израильская армия готовится к тому, что Вооружённые силы США до завершения первого срока президентства Дональда Трампа или его ухода, то есть в течение двух месяцев, нанесут удар по Ирану. Об этом сообщил в четверг Fox News со ссылкой на источники в западных разведках. Согласно телеканалу, эта информация появилась через неделю после того как президент Трамп, по данным The New York Times, стал интересоваться мнением своих советников о вариантах нанесения удара по главному ядерному объекту Ирана – заводу по обогащению урана в Натанзе – после того как "международные инспекторы сообщили подробности о значительном увеличении запасов ядерных материалов в этой стране".

Со стороны президента Трампа это был не праздный интерес, поскольку, согласно американскому информационно-аналитическому порталу Axios, "израильские официальные лица ожидают, что ближайшие недели будут очень чувствительным периодом".

Действительно, всё на это указывает. Чтобы это понять, необязательно иметь "источники" в западных разведках. Для этого достаточно просто пролистать страницы открытой печати последних нескольких дней. Игнорировать или как-то иначе интерпретировать эти факты просто невозможно.

Это всё просто так?

Центральное командование ВС США (CENTCOM, зона ответственности – Ближний Восток, Ираном признано "преступной организацией") объявило о переброске из Германии в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности". Согласно заявлению Пентагона, 480-я истребительная эскадрилья будет заниматься "авиационной подготовкой к боевым действиям, практиковать быстрое развёртывание американских войск в любой точке земного шара в любой момент".

США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H.

Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, – говорится в заявлении CENTCOM, – оперативно совершили дальний полёт на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнёров и союзников США.

Полёт, проведённый впервые с начала текущего года, был беспосадочным и проводился с целью продемонстрировать способность ВВС США оперативно перебрасывать силы и участвовать в любых операциях. B-52H взаимодействовали с самолётами-заправщиками и истребителями.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер прибыл в среду с необъявленным визитом на Ближний Восток в ходе своей "первой зарубежной поездки" в этом качестве. Президент Трамп назначил Миллера и. о. министра обороны 9 ноября. Как указывается в пресс-релизе Пентагона, он встретится с дислоцированными в регионе американскими военнослужащими, командным составом и с лидерами стран, в которых они дислоцируются. Будут обсуждаться "интересы в сфере безопасности" и приоритеты в деле "противодействия экстремизму и борьбы со злонамеренной деятельностью, которые угрожают суверенитету и стабильности региона". Какие именно страны посетит Миллер, как долго он будет там находиться, не сообщается.

В районе Персидского залива дислоцируются примерно 40 тысяч американских военнослужащих – в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и Омане. Самый крупный контингент американских войск находится на катарской базе Эль-Удейд (7,5 тысяч человек).

Перед Миллером Ближний Восток посетил с визитом госсекретарь США Майк Помпео, объехавший семь стран за десять дней. Он посетил, в частности, Израиль, где провёл переговоры с его руководством, чтобы встретиться с ним вновь в весьма экзотическом месте, о чём чуть позже. Заехал Помпео и в монархии Персидского залива, чтобы помирить Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которая со своими союзниками по чисто местным причинам организовала блокаду страны, где находится самый большой в регионе американский воинский контингент. Встретился он и с саудовским руководством – реально управляющим страной, претендующей на верховенство в суннитском мире, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Помимо высокопоставленных саудовских официальных лиц на этой встрече в городе Неоме на побережье Красного моря (подальше от Ирана) присутствовали... премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ведущей израильской спецслужбы "Моссад" Йоси Коэн. Израильские руководители тайно прибыли в Саудовскую Аравию, возможно, даже впервые, чтобы встретиться и обсудить в обществе Помпео, который тоже участвовал в этой встрече, нечто исключительно важное. Можно, конечно, подумать, что они договаривались об установлении дипотношений (шиитскому Ирану удалось примирить суннитов с израильтянами), что уже сделали некоторые саудовские партнёры вроде Бахрейна, ОАЭ и Судана. Однако участие в переговорах главы Госдепа США, экс-директора ЦРУ и бывшего танкиста Помпео, указывает, скорее, на другое: речь шла о планировании будущей совместной операции против Ирана. Эр-Рияд официально отрицает, что в королевство приезжали Нетаньяху и Коэн. Но об этом "проболталось" израильское военное радио "Галей Цахал": да, оба встречались с бин Салманом. Факт встречи подтвердил и один из членов израильского кабинета министров из партии Нетаньяху "Ликуд" Йоав Галант:

То, что эта встреча случилась и стала достоянием гласности, пусть и пока полуофициально, – это дело большой важности.

Согласно сайту FlightRadar24, вечером в воскресенье самолёт Нетаньяху действительно прилетал в Неом. Этот роскошный морской курорт – ближайшая к Израилю в Саудовской Аравии точка.

Ну и, наконец, опять начались ЧП с судоходством в регионе, от которых разит дешёвой провокацией: подорвался якобы на мине греческий танкер, только пробоина почему-то оказалась на метр выше ватерлинии. В прошлые разы, когда над Ираном сгущались тучи и в него вот-вот должны были полететь бомбы и ракеты американцев и их союзников, происходило то же самое. На этом вполне можно ставить точку. Примеров достаточно.

Что же будет?

В общем, понятно, к чему идёт дело. При этом есть две важнейших причины, почему на этот раз всё может реально плохо кончиться и не удастся отступить от края бездны, как это несколько раз удавалось в прошлом. Обе вытекают из того положения, в котором оказался сейчас президент Трамп.

Вариант 1. США и их региональные союзники, объединившись на почве страха перед Ираном, 100% попытаются уничтожить ядерные объекты этой страны, как и её важнейшие военные цели, если президенту Трампу не удастся остаться в Белом доме. Трамп, как и республиканцы в целом, ненавидит Иран, республиканцы соревнуются друг с другом в любви к Израилю, который – отчасти иррационально – считает Иран своей единственной экзистенциальной угрозой. А вот демократы, отходящие от безоговорочной поддержки Израиля, относятся к Ирану куда терпимее. Претендующий на президентский пост Джо Байден намерен даже вернуться к ядерной сделке с Тегераном, что, по мнению республиканцев, вызовет расширение иранской экспансии и всё равно приведёт к появлению у Ирана ядерного оружия. Поэтому Трамп, если ему придётся уйти, не просто хлопнет дверью, а постарается сделать это как можно сильнее и громче. Он, его окружение, нынешнее руководство Израиля считают Байдена проиранским деятелем, умиротворителем, неспособным предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Поэтому первостепенной задачей для них становится, во-первых, отбросить путём уничтожения атомных объектов Иран как можно дальше от обретения ядерного арсенала, а во-вторых, ещё сильнее настроить тем самым Тегеран против США, пусть даже уже и Байдена.

Вариант 2. Если Трампу удастся остаться в Белом доме, шансы чего по-прежнему достаточно высоки, вероятность удара по Ирану немного снижается. Пока Верховный суд не сделает Трампа снова президентом, он вряд ли даст добро на войну в Персидском заливе, поскольку Иран, если подвергнется нападению, будет отвечать, нанося удары по американским базам в регионе, и там начнётся настоящая война. На этом этапе руки Трампа будут связаны, ибо его приоритет – юридическая победа, срыв глобалистского заговора по отстранению его от власти путём кражи победы на выборах. А вот когда оппоненты президента внутри США поймут, что Трамп остаётся, и разъярённые выйдут на улицы, наступит самое время для нападения на Иран. Чтобы переключить внимание мира с безобразных сцен внутри США, дискредитирующих их как страну, на конфликт в Персидском заливе. Расчёт будет делаться также на то, что остатки патриотизма позволят нации сплотиться вокруг действующего президента. Впрочем, если у Трампа появятся в последний момент сомнения, что Верховный суд может решить вопрос о власти не в его пользу, он способен ускорить агрессию в надежде, что коней на переправе менять не будут. Тем не менее, как видим, шансы серьёзного регионального конфликта в любом случае исключительно высоки.

Ну а что же Россия?

России конфликт в районе Персидского залива и разорение Ирана, её союзника в борьбе с терроризмом в Сирии, дружественной соседней страны, покупателя российского оружия и других товаров, совершенно не нужны. В результате ударов по атомным, военным и промышленным объектам Ирана могут также погибнуть работающие там российские специалисты.

Одно дело, когда Трамп борется за честные выборы, защищая, так сказать, «нашу и вашу свободу», другое, когда он пытается решать свои проблемы за счёт других стран путём агрессии. Поэтому симпатии к нему в первом случае должны уступить место безоговорочному осуждению во втором, даже если они между собой связаны.

Ну и, конечно, придётся помочь иранцам отбиться от налётов, восстановить разрушенное. Тем более, что широкомасштабного конфликта не будет – необходимого количества войск у США и их союзников для этого в регионе нет и не предвидится. Стоит помнить ещё вот о чём: Россия давно борется с терроризмом и террористами, в том числе на своей территории, вот только ни одного шиита среди них не было.