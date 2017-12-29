Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки на Украине • 447 • Аналитика



На Москву опускалась ночь, над шпилями Кремля ярко вспыхнули рубиновые звезды



- Дорога будет трудной. Опасной. Запретили вас на Украине. Вы теперь там вне закона. Понимаете?

- Конечно понимаю, - Дед Мороз встал и поплотнее запахнул шубу. - Не волнуйтесь, Владимир Владимирович. Мы со Снегурочкой во всяких передрягах бывали. Справимся. Будет у русских детей на Украине Новогодний праздник.



******************************************

...Дед Мороз приложил к глазам бинокль. Бескрайняя равнина, словно накрытая белым одеялом, искрилась под лунным светом. На многие километры ни человека, ни зверя.

- Украина... - сказал Дед Мороз. - Ну, внучка, теперь смотри в оба.

Он тронул поводья и тройка без привычного звона бубенцов (срезаны) тихо тронулась с места.



Километр за километром, верста за верстой оставались позади. И вдруг с дикими посвистами из леса выскочил конный отряд и, размахивая саблями, кинулся за санями.

- Киборги! – закричала Снегурочка. - Деда! Гони!

- Эх! Выручайте, залетные! – закричал Дед Мороз, размахивая вожжами, - Не подведите, родимые! Теперь на вас вся надёжа!

В вихре снеговой пыли сани мчались по полю.

- Дедушка! Нагоняют!

- К пулемету!

Снегурочка кинулась в конец саней, откинула рогожу и взялась за ручки "максима".

- Так-так-так... - застучал боевой товарищ.

Несколько киборгов полетели с коней в снег.

- Кишка у вас тонка против Деда Мороза и Снегурочки! – задорно прокричала девушка и снова припала к пулемету.



Но киборги не отставали. Они разделились на два отряда и начали огибать сани с двух сторон.

Только они вдруг резко остановились, развернули коней и поскакали в обратную сторону. С холма навстречу саням спустились три всадника.

- У-у-у-у, басурмане! - погрозил кулаком один из всадников вслед скрывшимся из глаз киборгам. - Мало вам Иловайска и Дебальцево! Куликовской битвы захотелось?



- Спасибо, вам! - Дед Мороз вытер лицо снятой с головы шапкой. - Если бы не вы… Звать-величать-то вас как? Благодарить-то кого?

- Илья Муромец, Добрыня Никитич да Алеша Попович.

- А тут как оказались?

- Так ведь нас тоже запретили. Партизаним помаленьку. Людям помогаем. Вот Соловья-разбойника поймали, - ткнул пальцем себе за спину Добрыня, где к седлу был приторочен кривоногий карлик в жовто-блакитных шароварах и длинным чубом на выбритой голове.

- Далеко путь держите? – спросил Илья.

- В Киев. Новогодние подарки детям везем.

Богатыри переглянулись:

- Поможем. Проведем до самого Киева. Не останутся дети без новогоднего праздника.



*************************************************

...Дед Мороз и Снегурочка ехали по ночному Киеву. Дед Мороз остановил сани возле висевшего на стене плаката: «Разыскиваются опасные враги Украины Дед Мороз и Снегурочка! Живыми или мертвыми! Скажем «нет» Деду Морозу! Да здравствует Санта Клаус!»

- Знаю я этого Санту, - пробурчал Дед Мороз. - Ещё тот халтурщик: ни детей развеселить, ни стишок рассказать. Только кока-колу рекламировать и умеет.



Сани выехали на Софиевскую площадь.

- Что это, дедушка? – испуганно ахнула Снегурочка.

Дед Мороз снял шапку и перекрестился.

- Это елка, внучка.







Снегурочка сошла с саней, подошла к облысевшей лесной красавице и прижалась лицом к стволу дерева. По ее лицу прокатилась слеза.

- Что же они с тобой сделали, ироды...

Дед Мороз подошел сзади и тронул Снегурку за плечо:

- Идем, - сказал он сурово. - Не время раскисать. Нас дети ждут.

***************************************************

...У дверей детского садика Дед Мороз остановился, поправил лежавший на плече мешок и стукнул в дверь два раза, потом еще три. Дверь чуть приоткрылась, за ней показалась женщина. Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова

- Мы от дяди Вовы, - сказал Дед Мороз пароль.

- Наконец-то. Мы уж думали, вы совсем не придете... - женщина распахнула дверь и представилась, - Елена Владимировна, воспитательница.



- 25-го декабря у нас был рождественский утренник, - скорбным голосом рассказывала Елена, ведя гостей по темным коридорам со свечой в руке.

- Поздравлять детей пришел святой Николай, - продолжала она. - В камуфляже, с одной ногой и одним глазом. Утренник начал с минуты молчания в память погибших героев АТО. Потом рассказывал, как воевал за свободу Украины, показывал, как разбирать автомат и объяснял устройство гранаты Ф-1.

- А конкурсы? Песни? Стихи? Хоровод? – удивилась Снегурочка.

- Все было. Провел конкурс на лучшую вышиванку, спел «Пливе кача по Тисині» в память героев Небесной сотни, учил детей танцевать боевой гопак. Да, и прочитал «У Лукоморья дуб зеленый…»

- Ну, хоть это хорошо, - вздохнула Снегурочка.

- В переводе,- докончила женщина.



Она остановилась и начала читать:

Край лукомор’я дуб зелений,

І золотий ланцюг на нім:

І день і ніч там кіт учений

На ланцюгу кружляє тім;

Іде праворуч - спів заводить,

Ліворуч - казку гомонить.

Дива там: лісовик там бродить,

Русалка на гіллі сидить..



- Не надо, хватит, - простонал Дед Мороз.

- А вы представляете, каково детям было? – горько прошептала женщина. – Одна девочка потом нарисовала вот такое Лукоморье, - Елена подала Деду Морозу листок, на котором был нарисован дуб и огромный кашалот в очках на дереве.

- Это кто? - удивился Дед Мороз.

- Кит ученый.





- Дедушка Мороз! Снегурочка! – десятки детей кинулись к ним, облепили со всех сторон.

А посреди зала маленькая, но аккуратная и пушистая елочка блестела новогодними шариками. Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот

А потом на «Раз-два-три, елочка, гори!» вспыхивала новогодняя гирлянда на елке, дети пели «В лесу родилась елочка», а Дед Мороз и Снегурочка «Расскажи, Снегурочка, где была?» И конечно, были подарки.



****************************************************

...Когда солнце уже поднималось, на российско-украинской границе три богатыря прощались с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Спасибо вам, Илья, Добрыня, Алеша, - Дед Мороз поклонился, а Снегурочка подошла и поцеловала каждого из богатырей. И хоть поцелуй Снегурочки не был горячим, лица всех троих раскраснелись.



- Может, и вы с нами? Обратно домой? – спросила Снегурочка.

- А кто же русским людям здесь помогать будет? – удивился Алеша.

- Кто же стольный град Киев от басурманов освободит? – спросил Добрыня.



- Неудобно спрашивать… - замялся Илья. - Но мы вот тоже письмо тебе по интернету посылали. Неужели не дошло?

- Было письмо, помню. Есть и для вас подарки, - сказал Деде Мороз, подошел к саням и разгреб сено. - Вот, всё, как вы просили.

- Ух ты! – вырвалось у богатырей.



На дне саней лежали три автомата АК и один пулемет.

Ну, держитесь теперь, басурмане!



На Москву опускалась ночь, над шпилями Кремля ярко вспыхнули рубиновые звезды- Дорога будет трудной. Опасной. Запретили вас на Украине. Вы теперь там вне закона. Понимаете?- Конечно понимаю, - Дед Мороз встал и поплотнее запахнул шубу. - Не волнуйтесь, Владимир Владимирович. Мы со Снегурочкой во всяких передрягах бывали. Справимся. Будет у русских детей на Украине Новогодний праздник.******************************************...Дед Мороз приложил к глазам бинокль. Бескрайняя равнина, словно накрытая белым одеялом, искрилась под лунным светом. На многие километры ни человека, ни зверя.- Украина... - сказал Дед Мороз. - Ну, внучка, теперь смотри в оба.Он тронул поводья и тройка без привычного звона бубенцов (срезаны) тихо тронулась с места.Километр за километром, верста за верстой оставались позади. И вдруг с дикими посвистами из леса выскочил конный отряд и, размахивая саблями, кинулся за санями.- Киборги! – закричала Снегурочка. - Деда! Гони!- Эх! Выручайте, залетные! – закричал Дед Мороз, размахивая вожжами, - Не подведите, родимые! Теперь на вас вся надёжа!В вихре снеговой пыли сани мчались по полю.- Дедушка! Нагоняют!- К пулемету!Снегурочка кинулась в конец саней, откинула рогожу и взялась за ручки "максима".- Так-так-так... - застучал боевой товарищ.Несколько киборгов полетели с коней в снег.- Кишка у вас тонка против Деда Мороза и Снегурочки! – задорно прокричала девушка и снова припала к пулемету.Но киборги не отставали. Они разделились на два отряда и начали огибать сани с двух сторон.Только они вдруг резко остановились, развернули коней и поскакали в обратную сторону. С холма навстречу саням спустились три всадника.- У-у-у-у, басурмане! - погрозил кулаком один из всадников вслед скрывшимся из глаз киборгам. - Мало вам Иловайска и Дебальцево! Куликовской битвы захотелось?- Спасибо, вам! - Дед Мороз вытер лицо снятой с головы шапкой. - Если бы не вы… Звать-величать-то вас как? Благодарить-то кого?- Илья Муромец, Добрыня Никитич да Алеша Попович.- А тут как оказались?- Так ведь нас тоже запретили. Партизаним помаленьку. Людям помогаем. Вот Соловья-разбойника поймали, - ткнул пальцем себе за спину Добрыня, где к седлу был приторочен кривоногий карлик в жовто-блакитных шароварах и длинным чубом на выбритой голове.- Далеко путь держите? – спросил Илья.- В Киев. Новогодние подарки детям везем.Богатыри переглянулись:- Поможем. Проведем до самого Киева. Не останутся дети без новогоднего праздника.*************************************************...Дед Мороз и Снегурочка ехали по ночному Киеву. Дед Мороз остановил сани возле висевшего на стене плаката: «Разыскиваются опасные враги Украины Дед Мороз и Снегурочка! Живыми или мертвыми! Скажем «нет» Деду Морозу! Да здравствует Санта Клаус!»- Знаю я этого Санту, - пробурчал Дед Мороз. - Ещё тот халтурщик: ни детей развеселить, ни стишок рассказать. Только кока-колу рекламировать и умеет.Сани выехали на Софиевскую площадь.- Что это, дедушка? – испуганно ахнула Снегурочка.Дед Мороз снял шапку и перекрестился.- Это елка, внучка.Снегурочка сошла с саней, подошла к облысевшей лесной красавице и прижалась лицом к стволу дерева. По ее лицу прокатилась слеза.- Что же они с тобой сделали, ироды...Дед Мороз подошел сзади и тронул Снегурку за плечо:- Идем, - сказал он сурово. - Не время раскисать. Нас дети ждут.***************************************************...У дверей детского садика Дед Мороз остановился, поправил лежавший на плече мешок и стукнул в дверь два раза, потом еще три. Дверь чуть приоткрылась, за ней показалась женщина.- Мы от дяди Вовы, - сказал Дед Мороз пароль.- Наконец-то. Мы уж думали, вы совсем не придете... - женщина распахнула дверь и представилась, - Елена Владимировна, воспитательница.- 25-го декабря у нас был рождественский утренник, - скорбным голосом рассказывала Елена, ведя гостей по темным коридорам со свечой в руке.- Поздравлять детей пришел святой Николай, - продолжала она. - В камуфляже, с одной ногой и одним глазом. Утренник начал с минуты молчания в память погибших героев АТО. Потом рассказывал, как воевал за свободу Украины, показывал, как разбирать автомат и объяснял устройство гранаты Ф-1.- А конкурсы? Песни? Стихи? Хоровод? – удивилась Снегурочка.- Все было. Провел конкурс на лучшую вышиванку, спел «Пливе кача по Тисині» в память героев Небесной сотни, учил детей танцевать боевой гопак. Да, и прочитал «У Лукоморья дуб зеленый…»- Ну, хоть это хорошо, - вздохнула Снегурочка.- В переводе,- докончила женщина.Она остановилась и начала читать:- Не надо, хватит, - простонал Дед Мороз.- А вы представляете, каково детям было? – горько прошептала женщина. – Одна девочка потом нарисовала вот такое Лукоморье, - Елена подала Деду Морозу листок, на котором был нарисован дуб и огромный кашалот в очках на дереве.- Это кто? - удивился Дед Мороз.- Кит ученый.Они подошли к двери, Елена толкнула ее. Дед Мороз и Снегурочка вошли в залитый светом зал.- Дедушка Мороз! Снегурочка! – десятки детей кинулись к ним, облепили со всех сторон.А посреди зала маленькая, но аккуратная и пушистая елочка блестела новогодними шариками.А потом на «Раз-два-три, елочка, гори!» вспыхивала новогодняя гирлянда на елке, дети пели «В лесу родилась елочка», а Дед Мороз и Снегурочка «Расскажи, Снегурочка, где была?» И конечно, были подарки.****************************************************...Когда солнце уже поднималось, на российско-украинской границе три богатыря прощались с Дедом Морозом и Снегурочкой.- Спасибо вам, Илья, Добрыня, Алеша, - Дед Мороз поклонился, а Снегурочка подошла и поцеловала каждого из богатырей. И хоть поцелуй Снегурочки не был горячим, лица всех троих раскраснелись.- Может, и вы с нами? Обратно домой? – спросила Снегурочка.- А кто же русским людям здесь помогать будет? – удивился Алеша.- Кто же стольный град Киев от басурманов освободит? – спросил Добрыня.- Неудобно спрашивать… - замялся Илья. - Но мы вот тоже письмо тебе по интернету посылали. Неужели не дошло?- Было письмо, помню. Есть и для вас подарки, - сказал Деде Мороз, подошел к саням и разгреб сено. - Вот, всё, как вы просили.- Ух ты! – вырвалось у богатырей.На дне саней лежали три автомата АК и один пулемет.Ну, держитесь теперь, басурмане! Автор: Klim Podkova Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 447 Источник Похожие новости Военный план для НАТО: подавить русский Калининград Украинский танк «Булат» опасно недооценивают Настолько ли всё плохо вокруг? Некоторые итоги года

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