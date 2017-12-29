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Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки на Украине

29 декабря 2017, 07:39  •  447 • Аналитика


На Москву опускалась ночь, над шпилями Кремля ярко вспыхнули рубиновые звезды

- Дорога будет трудной. Опасной. Запретили вас на Украине. Вы теперь там вне закона. Понимаете?
- Конечно понимаю, - Дед Мороз встал и поплотнее запахнул шубу. - Не волнуйтесь, Владимир Владимирович. Мы со Снегурочкой во всяких передрягах бывали. Справимся. Будет у русских детей на Украине Новогодний праздник.

******************************************
...Дед Мороз приложил к глазам бинокль. Бескрайняя равнина, словно накрытая белым одеялом, искрилась под лунным светом. На многие километры ни человека, ни зверя.

- Украина... - сказал Дед Мороз. - Ну, внучка, теперь смотри в оба.
Он тронул поводья и тройка без привычного звона бубенцов (срезаны) тихо тронулась с места.

Километр за километром, верста за верстой оставались позади. И вдруг с дикими посвистами из леса выскочил конный отряд и, размахивая саблями, кинулся за санями.
- Киборги! – закричала Снегурочка. - Деда! Гони!
- Эх! Выручайте, залетные! – закричал Дед Мороз, размахивая вожжами, - Не подведите, родимые! Теперь на вас вся надёжа!
В вихре снеговой пыли сани мчались по полю.
- Дедушка! Нагоняют!
- К пулемету!
Снегурочка кинулась в конец саней, откинула рогожу и взялась за ручки "максима".
- Так-так-так... - застучал боевой товарищ.
Несколько киборгов полетели с коней в снег.
- Кишка у вас тонка против Деда Мороза и Снегурочки! – задорно прокричала девушка и снова припала к пулемету.

Но киборги не отставали. Они разделились на два отряда и начали огибать сани с двух сторон.
Только они вдруг резко остановились, развернули коней и поскакали в обратную сторону. С холма навстречу саням спустились три всадника.
- У-у-у-у, басурмане! - погрозил кулаком один из всадников вслед скрывшимся из глаз киборгам. - Мало вам Иловайска и Дебальцево! Куликовской битвы захотелось?

- Спасибо, вам! - Дед Мороз вытер лицо снятой с головы шапкой. - Если бы не вы… Звать-величать-то вас как? Благодарить-то кого?
- Илья Муромец, Добрыня Никитич да Алеша Попович.
- А тут как оказались?
- Так ведь нас тоже запретили. Партизаним помаленьку. Людям помогаем. Вот Соловья-разбойника поймали, - ткнул пальцем себе за спину Добрыня, где к седлу был приторочен кривоногий карлик в жовто-блакитных шароварах и длинным чубом на выбритой голове.
- Далеко путь держите? – спросил Илья.
- В Киев. Новогодние подарки детям везем.
Богатыри переглянулись:
- Поможем. Проведем до самого Киева. Не останутся дети без новогоднего праздника.

*************************************************
...Дед Мороз и Снегурочка ехали по ночному Киеву. Дед Мороз остановил сани возле висевшего на стене плаката: «Разыскиваются опасные враги Украины Дед Мороз и Снегурочка! Живыми или мертвыми! Скажем «нет» Деду Морозу! Да здравствует Санта Клаус!»
- Знаю я этого Санту, - пробурчал Дед Мороз. - Ещё тот халтурщик: ни детей развеселить, ни стишок рассказать. Только кока-колу рекламировать и умеет.

Сани выехали на Софиевскую площадь.
- Что это, дедушка? – испуганно ахнула Снегурочка.
Дед Мороз снял шапку и перекрестился.
- Это елка, внучка.



Снегурочка сошла с саней, подошла к облысевшей лесной красавице и прижалась лицом к стволу дерева. По ее лицу прокатилась слеза.
- Что же они с тобой сделали, ироды...
Дед Мороз подошел сзади и тронул Снегурку за плечо:
- Идем, - сказал он сурово. - Не время раскисать. Нас дети ждут.
***************************************************
...У дверей детского садика Дед Мороз остановился, поправил лежавший на плече мешок и стукнул в дверь два раза, потом еще три. Дверь чуть приоткрылась, за ней показалась женщина.
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- Мы от дяди Вовы, - сказал Дед Мороз пароль.
- Наконец-то. Мы уж думали, вы совсем не придете... - женщина распахнула дверь и представилась, - Елена Владимировна, воспитательница.

- 25-го декабря у нас был рождественский утренник, - скорбным голосом рассказывала Елена, ведя гостей по темным коридорам со свечой в руке.
- Поздравлять детей пришел святой Николай, - продолжала она. - В камуфляже, с одной ногой и одним глазом. Утренник начал с минуты молчания в память погибших героев АТО. Потом рассказывал, как воевал за свободу Украины, показывал, как разбирать автомат и объяснял устройство гранаты Ф-1.
- А конкурсы? Песни? Стихи? Хоровод? – удивилась Снегурочка.
- Все было. Провел конкурс на лучшую вышиванку, спел «Пливе кача по Тисині» в память героев Небесной сотни, учил детей танцевать боевой гопак. Да, и прочитал «У Лукоморья дуб зеленый…»
- Ну, хоть это хорошо, - вздохнула Снегурочка.
- В переводе,- докончила женщина.

Она остановилась и начала читать:
Край лукомор’я дуб зелений,
І золотий ланцюг на нім:
І день і ніч там кіт учений
На ланцюгу кружляє тім;
Іде праворуч - спів заводить,
Ліворуч - казку гомонить.
Дива там: лісовик там бродить,
Русалка на гіллі сидить..

- Не надо, хватит, - простонал Дед Мороз.
- А вы представляете, каково детям было? – горько прошептала женщина. – Одна девочка потом нарисовала вот такое Лукоморье, - Елена подала Деду Морозу листок, на котором был нарисован дуб и огромный кашалот в очках на дереве.
- Это кто? - удивился Дед Мороз.
- Кит ученый.

Они подошли к двери, Елена толкнула ее. Дед Мороз и Снегурочка вошли в залитый светом зал.
- Дедушка Мороз! Снегурочка! – десятки детей кинулись к ним, облепили со всех сторон.
А посреди зала маленькая, но аккуратная и пушистая елочка блестела новогодними шариками.
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А потом на «Раз-два-три, елочка, гори!» вспыхивала новогодняя гирлянда на елке, дети пели «В лесу родилась елочка», а Дед Мороз и Снегурочка «Расскажи, Снегурочка, где была?» И конечно, были подарки.

****************************************************
...Когда солнце уже поднималось, на российско-украинской границе три богатыря прощались с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- Спасибо вам, Илья, Добрыня, Алеша, - Дед Мороз поклонился, а Снегурочка подошла и поцеловала каждого из богатырей. И хоть поцелуй Снегурочки не был горячим, лица всех троих раскраснелись.

- Может, и вы с нами? Обратно домой? – спросила Снегурочка.
- А кто же русским людям здесь помогать будет? – удивился Алеша.
- Кто же стольный град Киев от басурманов освободит? – спросил Добрыня.

- Неудобно спрашивать… - замялся Илья. - Но мы вот тоже письмо тебе по интернету посылали. Неужели не дошло?
- Было письмо, помню. Есть и для вас подарки, - сказал Деде Мороз, подошел к саням и разгреб сено. - Вот, всё, как вы просили.
- Ух ты! – вырвалось у богатырей.

На дне саней лежали три автомата АК и один пулемет.
Ну, держитесь теперь, басурмане!

Автор: Klim Podkova

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