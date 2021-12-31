Новогоднее обращение Путина в этом году оказалось рекордным

Первые города России уже услышали предновогоднее обращение президента России Владимира Путина.

В канун этого Нового года Путин отдельно поздравил всех, кто вынужден работать в праздники: и военных, и медиков, и многих других.

Новогодняя ночь чудесна, она наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, подчеркнул Владимир Путин:

В такой открытости, щедрости суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги.

Великое счастье, когда мы встречаем этот праздник с родными людьми - семьёй, друзьями, детьми, когда мы окружены любовью. Всё это ценности, важные для каждого человека. Они и определяют смысл жизни, уверен президент.

Надо сказать, это обращение президента России было рекордно длинным. Свои пожелания президент озвучивал 6 минут и 22 секунды. Кстати, дольше в 2000 году говорил только экс-президент России Борис Ельцин, тогда он объявил о своей отставке.

Владимир Путин в своём новогоднем обращении, помимо всего прочего, говорил о чуткости и доверии, благородстве и милосердии: