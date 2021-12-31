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Новогоднее обращение Путина в этом году оказалось рекордным

31 декабря 2021, 19:55  •  46 • Политика
Первые города России уже услышали предновогоднее обращение президента России Владимира Путина.
В канун этого Нового года Путин отдельно поздравил всех, кто вынужден работать в праздники: и военных, и медиков, и многих других.
Новогодняя ночь чудесна, она наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, подчеркнул Владимир Путин:
В такой открытости, щедрости суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги.
Великое счастье, когда мы встречаем этот праздник с родными людьми - семьёй, друзьями, детьми, когда мы окружены любовью. Всё это ценности, важные для каждого человека. Они и определяют смысл жизни, уверен президент.
Надо сказать, это обращение президента России было рекордно длинным. Свои пожелания президент озвучивал 6 минут и 22 секунды. Кстати, дольше в 2000 году говорил только экс-президент России Борис Ельцин, тогда он объявил о своей отставке.
Владимир Путин в своём новогоднем обращении, помимо всего прочего, говорил о чуткости и доверии, благородстве и милосердии:
Где бы вы ни были в эти минуты - в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов, - везде звучат самые тёплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд, - сказал Путин.

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