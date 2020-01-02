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Новогоднее обращение Порошенко: На Украине готовится новый майдан?

02 января 2020, 12:39  •  50 • В мире
Экс-президент Украины усиленно нагнетает ситуацию в стране. Сценарий напоминает тот, что был реализован зимой 2014-го, когда в ходе госпереворота был свергнут Янукович
Автор:
Степанов Александр
Очередным демаршем Порошенко стало его новогоднее выступление, показанное двумя телеканалами фактически вместо традиционного обращения действующего главы государства Владимира Зеленского к народу.
Новогоднее «телеменю» с перчинкой
31 декабря каналы «Пятый» и «Прямой» в последние минуты уходящего 2019-го внесли изюминку в «новогоднее телеменю», показав вместо Зеленского спич Петра Порошенко, а действующему президенту отвели время уже после полуночи.
Удивительного в том, что именно эти две «кнопки» украинского ТВ сделали такой финт, в общем-то, нет ничего: один напрямую принадлежит экс-главе Незалежной, второй – аффилирован с ним.
Порошенко появился в кадре вместе с супругой, а фоном стояли его соратники-депутаты по партии «Европейская солидарность». Он объявил, что намерен и дальше «защищать армию, мову и веру», повторив, таким образом, свой слоган на выборах, которые он проиграл Владимиру Зеленскому.
В Сети, разумеется, обсмеяли выходку бывшего президента, вспомнив, что аналогичным образом год назад поступил и сам Зеленский, повеселившийся примерно так же на канале «1+1» олигарха Игоря Коломойского.
Но есть, как говорится, нюансы.
Одно дело – предвыборная борьба и раскрутка «чистого» кандидата, чтобы вывести его на уровень политической узнаваемости, с использованием таких нестандартных приемов, – объясняет политолог Сергей Остапов, хорошо знакомый с украинскими пиар-технологиями. – И совсем другое – такие провокации, иначе это не назовёшь. Ведь Порошенко уже не в первый раз пытается манипулировать общественным мнением, играя на спорных для украинского общества вопросах.
Зеленский – под прессингом. Надолго ли его хватит?
В качестве примера эксперт Царьграда приводит недавнюю историю со встречей в Париже в рамках «нормандского формата» глав четырёх государств – России, Украины, Франции и Германии.
Тогда, задолго до этих переговоров, против Зеленского фактически началась мощная информационная атака – в социальных сетях, мессенджерах, на подконтрольных Порошенко телеканалах.
Ему выдвигали ультиматумы, совершенно не позволявшие довести этот переговорный процесс до логического завершения: и отказаться от федерализации и прочих компромиссов по унитарному госстроению Украины, и не предпринимать никаких политических ходов, включая выборы, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса – пока не будут выполнены условия по «деоккупации».
Плюс нынешняя оппозиция во главе с Порошенко обязательно настаивала на том, чтобы Зеленский непременно поднял вопрос о возврате Крыма – прекрасно понимая, что Владимир Путин никогда принципиально не станет это обсуждать.
А чтобы новый президент осознал, насколько всё серьезно и чем ему грозит «непослушание» накануне встречи «нормандской четвёрки», в Киеве стартовала акция «Красные линии для Зеленского», участники которой открыто шантажировали его бессрочным майданом в случае нарушения поставленных ими условий. Да ещё и потребовали не прекращать международные судебные процессы против РФ.
Украинцы собрались на митинг в Киеве, чтобы предупредить президента Владимира Зеленского о недопустимости пересечения «красных линий» во время его встречи с Владимиром Путиным на саммите «нормандской четвёрки». Фото: Serg Glovny / Globallookpress
«А зачем летел в Париж Зеленский? Чтобы, во-первых, решить проблему с транзитом газа через Украину, во-вторых, набрать очки, договорившись о новом обмене пленными, и, наконец, в-третьих, чтобы показать, что он и сам способен принимать серьёзные решения», – объясняет политолог.
И определённых подвижек ему добиться удалось – причём довольно внушительных с точки зрения и внешней, и внутренней повестки дня.
«По транзиту – он записал себе в актив «плюс», по обмену пленными – тоже, – продолжает Сергей Остапов. – Кроме того, Путин явно пошёл на уступки, подразумевая, конечно, интересы своей страны, а Зеленский представил это как свою победу – в частности, речь идёт о выплате Украине 2,9 млрд долларов. С другой стороны, Россия сыграла на опережение, добившись поддержки со стороны Германии «Северного потока – 2», невзирая на давление США на Берлин, плюс отбилась от более тяжёлых судебных исков в Европе, от которых наша страна понесла бы куда более весомые потери».
Порошенко терять нечего – он и так под «уголовкой» ходит
Поэтому чаша политических весов в глазах украинского общества вновь склонилась в пользу Зеленского. И Порошенко решил, видимо, включить прессинг – демонстрируя, с одной стороны, свою информационную силу, а с другой – пугая тем, что этот ресурс вкупе с выступлениями его сторонников, по примеру тех, что произошли в преддверии и во время парижского рандеву, способен вновь вывести народ на майдан.
Такие манипуляции очень опасны: все ведь помнят, что у оппозиции не было внушительной силы и во время событий зимы 2013-2014 годов, но на майдан стянули радикалов, начали жечь покрышки, беспредельничать, и Виктор Янукович (предшественник Порошенко на посту главы Незалежной) тогда дрогнул и пошёл на уступки, но проиграл: его свергли, власть застолбил Порошенко,
– говорит политолог.
Зимнее обострение наблюдается, по его словам, и теперь. И искры хватит, чтобы распалить опять, по любым надуманным предлогам, пламя и провернуть аналогичный сценарий вновь.
«Да, у Петра Алексеевича сегодня куда меньше возможностей, он потерял очки, а Зеленский их набрал, – резюмирует Остапов. – И его сторонники разобщены, и всё прочее. Но вот эта игра на любимых темах националистов способна как минимум создать проблемы действующей власти. А Порошенко терять нечего: он под «уголовкой» ходит, ему сейчас хочется открытого противостояния, и именно этого он добивается. Главное сегодня – как поведут себя другие украинские олигархи. Поддержат они экс-президента, и вот он – новый майдан».
Впрочем, в офисе Зеленского это, само собой, понимают и просчитывают варианты. Так что нынешняя зима будет, вероятно, богатой на политические события на Украине.

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