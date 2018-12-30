Новогоднее чудо: Тридцать российских детей встретят праздник дома вместо иракской тюрьмы

Из международного аэропорта Багдада вылетел спецрейс с освобождёнными из иракских тюрем российскими детьми. В ходе долгих переговоров удалось вернуть еще тридцать маленьких граждан России из Ирака, куда увезли их и бросили там собственные родители. То, что дети встретят Новый год дома, можно назвать настоящим чудом.

Из международного аэропорта Багдада вылетел спецрейс и взял курс на Москву, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Данный рейс вернёт в преддверии Нового года тридцать российских детей на Родину. До этого маленькие граждане РФ содержались в Ираке в местах лишения свободы. Самолёт направляется в Москву, но только один ребёнок родом из столицы. Ещё 24 ребёнка из Дагестана, трое из Чечни и один из Пензы.

Кадыров пишет, что работа по возвращению российских детей на Родину ведётся по поручению президента России Владимира Путина.

Глава Чечни обещает, что данная миссия не закончится, пока за пределами страны на Ближнем Востоке остаются брошенные российские дети.

"Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребёнка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы. Работа по решению проблемы возвращения российских детей на Родину ведётся по поручению Президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту. Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объёме", - полная цитата Рамзана Кадырова.