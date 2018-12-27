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Новогоднее чудо: Киев согласился на перемирие в Донбассе

27 декабря 2018, 20:09  •  136 • Война
Участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг пришли к соглашению о новогоднем перемирии. Оно начнется с 29 декабря, сообщил полпред провозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего, слова которого передает ФАН.
«Теперь решение подгруппы будет передано в контактную группу для его утверждения и подготовки текста официального заявления», — сообщил он.
Договоренность была достигнута в ходе состоявшейся 27 декабря видеоконференции. В результате заседания подгруппы по безопасности удалось убедить украинскую сторону в необходимости введения режима прекращения огня, сообщил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
Он обратил внимание, что решение было принято вопреки регулярным усилиям Киева блокировать перемирие.
«К сожалению, опыт предыдущих перемирий свидетельствует о том, что они не всегда выполняются. В связи с чем мы настаиваем на необходимости безусловной дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня, обеспеченной соответствующими приказами. При этом ЛНР и ДНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — «Газета.Ru») такие приказы публикуют, а украинская сторона ни разу этого не делала, несмотря на требования ОБСЕ», — отметил он.
Он также подчеркнул, что Украина не выполнила свои обязательств по обмену пленными. Он напомнил, что представители Киева заявляли о необходимости обмена, но при этом со своей стороны не выполнили прошлогодние договоренности по возвращению удерживаемых лиц в рамках обмена.
«Напомню, что Донецк и Луганск точно выполнили свои обязательства, а Киев — свои обязательства нарушил. И понятно, что потенциал жестов доброй воли со стороны Донецка и Луганска не безграничен», — подчеркнул Грызлов. Он считает, что
в последнее время представители украинской делегации в контактной группе стали чаще «устраивать истерику», их поведение в там становится «все более конфликтным, все более провокационным».
Причем происходит это, по его словам, и в отношении другой стороны конфликта — то есть Донецка и Луганска, и в отношении посредников — то есть России и ОБСЕ.
Идею введения новогоднего перемирия поддержали и власти ЛНР. Официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко заявил РИА «Новости» о готовности соблюдать согласованное с 29 декабря перемирие в Донбассе.
«Народная милиция Луганской народной республики всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и мы по-прежнему считаем, что это одна из приоритетных задач. Мы всегда готовы выполнить условия очередного перемирия и соблюдать режим тишины. Мы также надеемся на благоразумие украинского правительства, и на то, что их действия будут направлены на деэскалацию конфликта на Донбассе», — подчеркнул он.
Соглашение о новогоднем перемирии могло быть заключено еще 19 декабря в Минске, но тогда представители Киева в подгруппе по безопасности контактной группы отказались обсуждать эту идею. Свою позицию они объяснили действием до 26 декабря в ряде областей Украины военного положения. Его срок истек 26 декабря.
Но в то время, пока оно действовало, украинская сторона активно вооружалась. 22 декабря начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил журналистам о прибытии на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе двух составов с танками и другим вооружением. По его словам, украинским силовикам доставили танки Т-64, противотанковые пушки МТ-12 и БМП-1.
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Осадчий отметил, что эту информацию подтвердили и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отчете за 21 декабря.
Ранее в ЛНР сообщили о прибытии к линии соприкосновения колонны из пяти танков, восьми боевых машин пехоты (БМП), четырех гаубиц Д-30 и 14 военных автомобилей. Несколькими днями ранее в Рубежное пришел еще один эшелон с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Стрела-10» и военными машинами.
В Донбассе неоднократно заявляли о том, что силовики стягивают вооружения к линии соприкосновения. В ДНР убеждены, что украинские военные готовятся к наступательной операции, с помощью которой хотят выйти к границам России на юге республики.
Руководитель представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов отметил, что в случае атаки ДНР готова принять экстренные меры. По его словам, о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу же сообщат руководству ОБСЕ на самом высоком уровне.
«Мы надеемся, что ВФУ (вооруженные формирования Украины — «Газета.Ru») не пойдут на такой шаг, но если это произойдет, мы рассчитываем на содействие со стороны СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — «Газета.Ru») в нормализации ситуации», — подчеркнул Якубов.

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