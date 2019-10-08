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Нового руководителя Федеральной службы исполнения наказаний России нашли в ФСБ

08 октября 2019, 18:09  •  75 • В России

Недолго была вакантна должность директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Во вторник в разделе "Директор ФСИН России" сайта ФСИН появилась лаконичная запись "Калашников Александр Петрович". Без фотографии и биографии.

Но даже официальные сведения коротки, как выстрел: "Родом из Новосибирской области. Работать в органах госбезопасности начал в 1985 году, в 2011–2017 годах возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего возглавил управление в Красноярской области". Все остальное под грифом "Секретно".

В принципе и ФИО достаточно, чтобы арестант или зек смог адресовать заявления или прошения. Собственно, выходцы из структур госбезопасности не сильно любят распространяться о себе. Их больше интересует жизнь тех, у кого случаются проблемы с законом.

- После назначения (указ подписал президент РФ Владимир Путин, Калашников получит три месяца на то, чтобы принять должность, и представить свой взгляд на развитие системы, - пояснил "Комсомолке" источник во ФСИН России.

После увольнения Геннадия Корниенко, 55-летний Александр Калашников станет вторым по счету контрразведчиком на этой должности. Ранее посты директора занимали самородки из ФСИНа и выходцы из МВД России.

Такое "усиление" во ФСИНе случилось после того, как предшественник Корниенко на посту главы ФСИНа Александр Реймер был приговорен к 8 годам колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов, а его бывший заместитель Олег Коршунов получил 8 лет колонии по делу о хищении 263 миллионов рублей на закупках обуви для заключенных.

Со всеми этими недетскими болезнями системы Александр Петрович Калашников знаком не по наслышке. Именно он посадил руководителя УФСИН по Коми, генерал-лейтенанта Александра Протопопова. При нем из Республики Коми в колонию отправился губернатор Коми Вячеслав Гайзер и его гоп-стоп команда из 12 человек.

Жесткости Калашникова побаиваются не только осужденные, но и правозащитники, которые только стали находить подходы к отдельным руководителям СИЗО, колоний и местечковым авторитетам. Бояться, что контрразведчик и там наведет должный порядок, как сейчас в "красных" колониях Красноярского края, где он последнее время возглавлял УФСБ.

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