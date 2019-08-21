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Нового премьера Украины представят общественности 29 августа

21 августа 2019, 14:39  •  81 • Украина
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как указывает издание, 29 августа состоится первое заседание обновлённой Верховной рады.

Арахамия добавил, что в новом кабмине своё место может сохранить по меньшей мере один человек из состава нынешнего правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.

В июле политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что после победы сторонников Зеленского на выборах в Раду «наступит полный крах команды старых политиков и пройдёт их полная зачистка».

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