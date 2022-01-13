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Нового министра информации Казахстана не ждут на Байконуре: "Мы ему там не рады" - Рогозин
13 января 2022, 02:30 • 83 • Политика
Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур. "Мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём", - заявил глава "Роскосмоса".
Нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, прославившегося своими высказываниями против Росси и русских, не ждут на Байкануре. Об этом заявил глава "Роскосмоса".
Причиной такого отношения к Умарову является его ярко выраженная антирусская позиция. Он выступает против русского языка и русских людей в Казахстане, критикует празднование Дня Победы, а также ратует за изгнание русских СМИ из Казахстана.
- написал глава "Роскосмоса" в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее работать с новым главой Мининформации Казахстана отказалось Россотрудничество. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков в своём Telegram-канале.
- написал он.
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